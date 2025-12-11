फिट बॉडी और टेस्टी फूड का परफेक्ट कॉम्बो, दही बेक्ड वेजिटेबल्स को करें डाइट में शामिल

आज के समय में जब हर कोई फिट और हेल्दी रहना चाहता है, तो खाने की पसंद में बदलाव लाना बहुत जरूरी हो गया है. अक्सर लोग सोचते हैं कि हेल्दी खाने का मतलब टेस्ट से समझौता करना है, लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है. अगर आप ऐसे ऑप्शन की तलाश में हैं जो टेस्टी भी हो और सेहतमंद भी, तो दही बेक्ड वेजिटेबल्स आपके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है. यह डिश खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कम समय में कुछ हल्का, टेस्टी और न्यूट्रीशस खाना चाहते हैं. इसमें ताजगी से भरपूर सब्जियों का यूज होता है जो दही और हल्के मसालों के साथ मिलकर एक बेहतरीन टेस्टी देती हैं. इस रेसिपी को आप ओवन में बहुत कम तेल के साथ बेक कर सकते हैं, जिससे यह पूरी तरह से हेल्दी बन जाती है. तो चलिए जानते हैं कि फिट बॉडी और टेस्टी फूड का परफेक्ट कॉम्बो दही बेक्ड वेजिटेबल्स को डाइट में शामिल कैसे करें.

दही बेक्ड वेजिटेबल्स बनाने का तरीका क्या है?

1. दही बेक्ड वेजिटेबल्स बनाने के लिए सबसे पहले अपने ओवन को नॉर्मल पर प्रीहीट कर लें. इससे सब्जियां सही तरीके से बेक होंगी और क्रिस्पी बनेंगी.

2. अब आप जो भी सब्जियां पसंद करते हैं. जैसे फूलगोभी, शिमला मिर्च, गाजर, ब्रोकली, बेबी कॉर्न, फ्रेंच बीन्स उन्हें अच्छे से धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. कोशिश करें कि सारे टुकड़े एक जैसे साइज के हों ताकि वे एक साथ अच्छे से पकें.

3. इसके बाद एक गहरे बर्तन में 1 कप दही लें. अब इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नींबू का रस डालें, सब चीजों को अच्छे से मिला लें ताकि एक स्मूद मिक्सचर बन जाए.

4. अब काटी हुई सब्जियों को इस दही वाले मिक्स में डाल दें और अच्छी तरह मिलाएं. ध्यान रहे कि हर सब्जी पर दही की परत बराबर चढ़ जाए.

5. इसके बाद ओवन की बेकिंग ट्रे को हल्का सा तेल या मक्खन लगाकर चिकना करें. फिर उस पर सब्जियों को अच्छे से फैलाकर रखें. ऊपर से थोड़ा सा ऑइल या मक्खन ब्रश कर सकते हैं ताकि सब्जियां बेक होकर हल्की कुरकुरी बनें.

6. ट्रे को ओवन में रख दें और 15-20 मिनट तक बेक करें. बीच में एक बार ट्रे घुमा सकते हैं ताकि सब्जियां दोनों तरफ से अच्छे से बेक हों. जब सब्जियों का रंग हल्का सुनहरा हो जाए और ऊपर से थोड़ा क्रिस्पी लगने लगे, तब समझ लें कि ये तैयार हैं.

7. बेक होने के बाद सब्जियों को ओवन से निकाले, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालें और गर्मागर्म सर्व करें. चाहें तो इसके साथ दही या पुदीने की चटनी भी रख सकते हैं.

दही बेक्ड वेजिटेबल्स क्यों हैं खास?

1. दही बेक्ड वेजिटेबल्स में मौजूद ताजी सब्जियां फाइबर, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होती हैं.

2. दही एक नेचुरल प्रोबायोटिक है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है.

3. दही बेक्ड वेजिटेबल्स कम तेल में बनती है, इसलिए वजन कम करने वालों के लिए बेस्ट है.

4. इसके साथ ही इसे डिनर, लंच या स्नैक के तौर पर किसी भी समय खा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Malai Egg Curry: घर में कैसे बनाएं रेस्तरां से भी अच्छी मलाई एग करी, कैसे बनेगी यह एकदम क्रीमी?