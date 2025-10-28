हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीमोबाइल से घर बैठे जानें कौन सा आधार सेंटर है आपके सबसे पास

मोबाइल से घर बैठे जानें कौन सा आधार सेंटर है आपके सबसे पास

Locate Nearest Aadhaar Centre: घर बैठे अपने एरिया का आधार सेंटर ढूंढना अब आसान है. कुछ मिनट में मोबाइल से पता लगा सकते हैं कि आपके घर के पास कौन सा आधार केंद्र मौजूद है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Oct 2025 03:37 PM (IST)
Locate Nearest Aadhaar Centre: घर बैठे अपने एरिया का आधार सेंटर ढूंढना अब आसान है. कुछ मिनट में मोबाइल से पता लगा सकते हैं कि आपके घर के पास कौन सा आधार केंद्र मौजूद है.

एक वक्त था जब सरकारी कामों के लिए कई तरह के पहचान पत्र रखने पड़ते थे. लेकिन अब ज़्यादातर जगह सिर्फ आधार कार्ड से ही काम चल जाता है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI की ओर से जारी किए जाना वाला आधार कार्ड आज हर नागरिक के लिए जरूरी दस्तावेज बन चुका है.

बैंक, सिम कार्ड, गैस कनेक्शन, स्कूल या किसी सरकारी योजना में आवेदन. अब देश में हर जगह आधार कार्ड की जरूरत होती है. बिना इसके लोगों के बहुत से काम अटक जाते हैं. कई बार आधार में गलत जानकारियां दर्ज हो जाती है. जिसे अपडेट करवाना पड़ता है.
अगर आपको आधार कार्ड में कुछ जानकारी अपडेट करवानी है या नया मोबाइल नंबर लिंक करना है तो इसके लिए आपको आधार सेवा केंद्र जाना होता है. देशभर में हजारों ऐसे सेंटर मौजूद हैं जहां आप फीस देकर अपने आधार से जुड़ा हर काम कर सकते हैं.
लेकिन बहुत लोग यह नहीं जानते कि उनके घर के सबसे पास वाला आधार सेंटर कहां है. अच्छी बात यह है कि इसे मोबाइल से ही पता लगाया जा सकता है. अपने एरिया का आधार सेंटर कैसे पता लगाने के लिए. इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के ब्राउजर में UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं.
फिर My Aadhaar सेक्शन में जाएं और Locate an Enrolment Center पर क्लिक करें. यहां आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे जिसमें राज्य, पोस्टल पिन कोड और सर्च बॉक्स. इनमें से आप पिन कोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें.
फिर अपने एरिया का पिन कोड दर्ज करें और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा भरें. आखिर में Locate a Centre पर क्लिक करें. अब स्क्रीन पर आपके एरिया के सभी आधार सेवा केंद्रों की पूरी लिस्ट दिख जाएगी. जिसमें आप देख सकते हैं आपके घर के पास कौनसा है.
आधार सेंटर पर कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं. यहां आप अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर या एड्रेस में बदलाव कर सकते हैं. अगर आपका बायोमेट्रिक डेटा यानी फिंगरप्रिंट या आईरिस अपडेट करवाना है तो वह भी यहीं होता है.
Published at : 28 Oct 2025 03:37 PM (IST)
Aadhaar Aadhaar Center Utility News

Photo Gallery

View More
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

