मोबाइल से घर बैठे जानें कौन सा आधार सेंटर है आपके सबसे पास

लेकिन बहुत लोग यह नहीं जानते कि उनके घर के सबसे पास वाला आधार सेंटर कहां है. अच्छी बात यह है कि इसे मोबाइल से ही पता लगाया जा सकता है. अपने एरिया का आधार सेंटर कैसे पता लगाने के लिए. इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के ब्राउजर में UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं.