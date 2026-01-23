कब मिलेंगे दिल्ली वासियों को फ्री सिलेंडर? जान लें क्या है अपडेट

मुफ्त गैस सिलेंडर योजना का ऐलान विधानसभा चुनावों से पहले किया गया था. वादा था कि सरकार बनने के बाद होली और दिवाली पर फ्री सिलेंडर दिया जाएगा. अब सरकार का एक साल पूरा होने के बाद इस योजना को लॉन्च करने की तैयारी है. 20 जनवरी को कैबिनेट से इसे औपचारिक मंजूरी भी मिल चुकी है.