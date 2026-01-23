हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीकब मिलेंगे दिल्ली वासियों को फ्री सिलेंडर? जान लें क्या है अपडेट

कब मिलेंगे दिल्ली वासियों को फ्री सिलेंडर? जान लें क्या है अपडेट

Delhi Free Cylinder Scheme: दिल्ली सरकार की फ्री गैस सिलेंडर योजना को मंजूरी मिल चुकी है. इसके तहत होली और दिवाली पर पात्र लोगों को सिलेंडर मिलेगा. जानें किसे फायदा होगा और कैसे मिलेगा पैसा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Jan 2026 03:26 PM (IST)
Delhi Free Cylinder Scheme: दिल्ली सरकार की फ्री गैस सिलेंडर योजना को मंजूरी मिल चुकी है. इसके तहत होली और दिवाली पर पात्र लोगों को सिलेंडर मिलेगा. जानें किसे फायदा होगा और कैसे मिलेगा पैसा.

महंगाई के इस दौर में रसोई गैस का बढ़ता खर्च हर घर के बजट को हिला देता है. दिल्ली में अभी 14 किलो वाला LPG सिलेंडर करीब 853 रुपये का है. ऐसे में अगर साल में दो बार यही सिलेंडर मुफ्त मिल जाए. तो यह किसी बड़ी राहत से कम नहीं. इसी राहत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने मुफ्त गैस सिलेंडर योजना को मंजूरी दे दी है.

1/6
दिल्ली सरकार की ओर से फ्री सिलेंडर की खबर सामने आते ही लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं. क्या इसके लिए आवेदन करना होगा? सिलेंडर कैसे मिलेगा? पैसा पहले मिलेगा या बाद में? सरकार कैसे तय करेगी कि कौन पात्र है? सरकार ने साफ किया है कि पूरी प्रोसेस आसान रखी जाएगी.
दिल्ली सरकार की ओर से फ्री सिलेंडर की खबर सामने आते ही लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं. क्या इसके लिए आवेदन करना होगा? सिलेंडर कैसे मिलेगा? पैसा पहले मिलेगा या बाद में? सरकार कैसे तय करेगी कि कौन पात्र है? सरकार ने साफ किया है कि पूरी प्रोसेस आसान रखी जाएगी.
2/6
मुफ्त गैस सिलेंडर योजना का ऐलान विधानसभा चुनावों से पहले किया गया था. वादा था कि सरकार बनने के बाद होली और दिवाली पर फ्री सिलेंडर दिया जाएगा. अब सरकार का एक साल पूरा होने के बाद इस योजना को लॉन्च करने की तैयारी है. 20 जनवरी को कैबिनेट से इसे औपचारिक मंजूरी भी मिल चुकी है.
मुफ्त गैस सिलेंडर योजना का ऐलान विधानसभा चुनावों से पहले किया गया था. वादा था कि सरकार बनने के बाद होली और दिवाली पर फ्री सिलेंडर दिया जाएगा. अब सरकार का एक साल पूरा होने के बाद इस योजना को लॉन्च करने की तैयारी है. 20 जनवरी को कैबिनेट से इसे औपचारिक मंजूरी भी मिल चुकी है.
Published at : 23 Jan 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
Utility News Delhi Government Free Cylinder

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
महाराष्ट्र
किस पार्टी से होगा BMC का मेयर? लॉटरी के बाद एकनाथ शिंदे की पहली प्रतिक्रिया, 'हम कुर्सी...'
किस पार्टी से होगा BMC का मेयर? आरक्षण तय होने के बाद शिंदे की पहली प्रतिक्रिया
विश्व
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
क्रिकेट
शुभमन गिल को 'बर्खास्त' कर रोहित शर्मा को दोबारा बनाओ कप्तान... 2027 वर्ल्ड कप का है सवाल; क्या बदलेगा कैप्टन?
शुभमन गिल को 'बर्खास्त' कर रोहित शर्मा को दोबारा बनाओ कप्तान... 2027 वर्ल्ड कप का है सवाल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | Manikarnika Ghat | Modi | BMC New Mayor | Shankaracharya Controversy
Shankaracharya Controversy: 'संत समाज इनको बर्दाश्त नहीं करता,मैं निंदा करता हूं'-Ravindra Puri
Startup India का Superpower Moment: Under-40 Founders का $950B Valuation | Paisa Live
MP News: पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप | Chhindwara News
Maharashtra News: Pune के loni में बेकाबू कार ने कुचला मासूम बच्चे को | Crime News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
महाराष्ट्र
किस पार्टी से होगा BMC का मेयर? लॉटरी के बाद एकनाथ शिंदे की पहली प्रतिक्रिया, 'हम कुर्सी...'
किस पार्टी से होगा BMC का मेयर? आरक्षण तय होने के बाद शिंदे की पहली प्रतिक्रिया
विश्व
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ उगला जहर, हिंदुओं की हत्याओं पर दिया उल्टा जवाब, बोले- 'हमने रिश्ते नहीं...'
क्रिकेट
शुभमन गिल को 'बर्खास्त' कर रोहित शर्मा को दोबारा बनाओ कप्तान... 2027 वर्ल्ड कप का है सवाल; क्या बदलेगा कैप्टन?
शुभमन गिल को 'बर्खास्त' कर रोहित शर्मा को दोबारा बनाओ कप्तान... 2027 वर्ल्ड कप का है सवाल
बॉलीवुड
Border 2 OTT Release: सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- पूरी डिटेल
सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- पूरी डिटेल
शिक्षा
Netaji Subhash Chandra Bose Jayanti 2026: नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 10 प्रेरणादायक कोट्स, जो आज भी युवाओं में भरते हैं जोश
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 10 प्रेरणादायक कोट्स, जो आज भी युवाओं में भरते हैं जोश
हेल्थ
Benefits Of Walking: दिल की सेहत के लिए कितनी तेज चलना है फायदेमंद, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?
दिल की सेहत के लिए कितनी तेज चलना है फायदेमंद, क्या कहते हैं डॉक्टर्स?
ट्रेंडिंग
नदी में बहा दिया 20 लीटर दूध, लेकिन पास में खड़े बच्चों को नहीं दिया; वीडियो देख भड़के यूजर्स 
नदी में बहा दिया 20 लीटर दूध, लेकिन पास में खड़े बच्चों को नहीं दिया; वीडियो देख भड़के यूजर्स 
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget