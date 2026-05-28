हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPM Surya Ghar Yojana: क्या एक ही घर में मिल सकती है एक से ज्यादा सोलर सब्सिडी, जानें नया नियम

PM Surya Ghar Yojana: क्या एक ही घर में मिल सकती है एक से ज्यादा सोलर सब्सिडी, जानें नया नियम

Solar Subsidy: देशभर में तेज गर्मी का कहर जारी है. इसी बीच सरकार ने आम जनता को एक बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है. जहां एक ही घर में अब आपको एक से ज्यादा की मिल सकती है सोलर सब्सिडी.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 28 May 2026 06:33 PM (IST)
Preferred Sources

PM Surya Ghar Free Bijli Yojana: भयंकर गर्मी और बिजली कटौती के बीच सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर सामने आई है. ज्यादातर मकान मालिकों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर उनके नाम पर एक से ज्यादा घर हैं या फिर एक ही घर में एक ज्यादा बिजली कनेक्शन हैं, तो क्या वे हर कनेक्शन पर अलग से सब्सिडी का जमकर फायदा उठा सकते हैं या फिर नहीं. 

यहां जानें सब्सिडी का मुख्य नियम

केंद्र सरकार की आधिकारिक गाइडलाइन के मुताबिक, अब इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी किसी व्यक्ति के नाम से नहीं, बल्कि उसके बिजली कनेक्शन नंबर से ही जोड़ी जाएगा. जहां, इस याजना में आपका बिजली का मीटर नंबर ही यूनीक आइडेंटिफायर होगा. साफ शब्दों में कहा जाए तो अगर आपके नाम पर एक से ज्यादा का बिजली कनेक्शन हैं, तो आप हर कनेक्शन के लिए अलग से सब्सिडी का आवेदन बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं. 

फ्री राशन पर मोदी सरकार के फैसले से बिहार को क्या मिलेगा? कितने लोग ले पाएंगे योजना का लाभ? जानें

सोलर सब्सिडी और बचत का तरीका

वहीं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार 2 किलोवाट तक के सिस्टम पर 60 प्रतिशत और 3 किलोवाट तक की क्षमता पर अधिकतम 78 हजार की सब्सिडी प्रदान करती है. इसके अलावा, 1 किलोवाट पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी, 2 किलोवाट पर 60 हजार रुपये की सब्सिडी और आखिरी में 3 या फिर उसे ज्यादा पर 78 हजार रुपये की सब्सिडी आपको सरकार की तरफ से दी जाती है. 

आप कैसे कर सकते हैं आवेदन?

तो वहीं, दूसरी तरफ आपको आवेदन करने के लिए भारतीय नागरिक होना, खुद का घर होना और एक आवासीय कनेक्शन होना बेहद ही जरूरी है. जिसके लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना राज्य और उपभोक्ता नंबर को पंजीकरण कराना होगा. इसके बाद लॉग-इन करके रूफटॉप सोलर का फॉर्म भरने के बाद डिस्कॉम से मंजूरी मिलने पर रजिस्टर्ड वेंडर से प्लांट लगवाने का काम करें. 

बच्चे के नाम से शुरू करें यह सरकारी स्कीम, बड़ा होने पर करोड़पति बनेगा आपका लाड़ला

Published at : 28 May 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
Utility News PM Surya Ghar Yojana Solar Subsidy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
PM Surya Ghar Yojana: क्या एक ही घर में मिल सकती है एक से ज्यादा सोलर सब्सिडी, जानें नया नियम
क्या एक ही घर में मिल सकती है एक से ज्यादा सोलर सब्सिडी, जानें नया नियम
यूटिलिटी
8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर,जल्द मिल सकता है अपनी पेंशन चुनने का विकल्प
8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर,जल्द मिल सकता है अपनी पेंशन चुनने का विकल्प
यूटिलिटी
Cinema Hall: थिएटर में कपल्स रहें सावधान! हॉल की कॉर्नर सीट पर भूलकर भी न करें ये काम, वरना हो सकती है कार्रवाई
थिएटर में कपल्स रहें सावधान! हॉल की कॉर्नर सीट पर भूलकर भी न करें ये काम, वरना हो सकती है कार्रवाई
यूटिलिटी
NPS Vatsalya: बच्चे के नाम से शुरू करें यह सरकारी स्कीम, बड़ा होने पर करोड़पति बनेगा आपका लाड़ला
बच्चे के नाम से शुरू करें यह सरकारी स्कीम, बड़ा होने पर करोड़पति बनेगा आपका लाड़ला
Advertisement

वीडियोज

NEET छात्रों के हक में Rajnath Singh का बड़ा कदम! | NTA | Dharmendra Pradhan | Latest News
‘Satarangi’ की cast ने खोले कई राज, emotions और action से भरी है कहानी
Bakrid Clash | Maharashtra: बकरीद पर पर भयंकर बवाल! | Eid Al Adha | Qurbani Controversy
Bakrid 2026: बकरीद पर Maharashtra में हिंदू संगठन का प्रदर्शन | Eid Al Adha
Bakrid 2026: बकरीद पर Maharashtra में हिंदू संगठन का प्रदर्शन | Eid Al Adha | Qurbani Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: 'नीट परीक्षा में एयर फोर्स की मदद, माफियाओं पर एक्शन और सीबीएसई OSM... एबीपी न्यूज़ से क्या-क्या बोले धर्मेन्द्र प्रधान
Exclusive: 'नीट एग्जाम में एयर फोर्स, माफियाओं पर एक्शन और CBSE ... क्या बोले धर्मेन्द्र प्रधान?
बिहार
कर्नाटक की सियासत पर BJP सांसद राजीव प्रताप रूडी का बड़ा दावा, आने वाले दिनों में शायद...'
कर्नाटक की सियासत पर BJP सांसद राजीव प्रताप रूडी का बड़ा दावा, आने वाले दिनों में शायद...'
बॉलीवुड
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
आईपीएल 2026
सचिन तेंदुलकर के ट्वीट पर वैभव सूर्यवंशी का रिएक्शन हुआ वायरल, कहा- क्रिकेट का भगवान...
सचिन तेंदुलकर के ट्वीट पर वैभव सूर्यवंशी का रिएक्शन हुआ वायरल, कहा- क्रिकेट का भगवान...
इंडिया
NEET Leak के बाद फिर न हो चूक, सरकार अब उठाएगी बड़ा कदम, सेना को दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर?
NEET Leak के बाद फिर न हो चूक, सरकार अब उठाएगी बड़ा कदम, सेना को दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर?
इंडिया
‘बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, अब घुसपैठिए वापस जाने लगे’, शुभेंदु सरकार के एक्शन पर बोले शाह
‘बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, अब घुसपैठिए वापस जाने लगे’, शुभेंदु सरकार के एक्शन पर बोले शाह
इंडिया
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
एग्रीकल्चर
सिर्फ 30 हजार की लागत से लाख पार पहुंचेगा मुनाफा, किसानों के लिए लॉटरी साबित हो रही नेनुआ की ये खेती
सिर्फ 30 हजार की लागत से लाख पार पहुंचेगा मुनाफा, किसानों के लिए लॉटरी साबित हो रही नेनुआ की ये खेती
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Embed widget