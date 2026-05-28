क्या एक ही घर में मिल सकती है एक से ज्यादा सोलर सब्सिडी, जानें नया नियम

PM Surya Ghar Free Bijli Yojana: भयंकर गर्मी और बिजली कटौती के बीच सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर सामने आई है. ज्यादातर मकान मालिकों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर उनके नाम पर एक से ज्यादा घर हैं या फिर एक ही घर में एक ज्यादा बिजली कनेक्शन हैं, तो क्या वे हर कनेक्शन पर अलग से सब्सिडी का जमकर फायदा उठा सकते हैं या फिर नहीं.

यहां जानें सब्सिडी का मुख्य नियम

केंद्र सरकार की आधिकारिक गाइडलाइन के मुताबिक, अब इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी किसी व्यक्ति के नाम से नहीं, बल्कि उसके बिजली कनेक्शन नंबर से ही जोड़ी जाएगा. जहां, इस याजना में आपका बिजली का मीटर नंबर ही यूनीक आइडेंटिफायर होगा. साफ शब्दों में कहा जाए तो अगर आपके नाम पर एक से ज्यादा का बिजली कनेक्शन हैं, तो आप हर कनेक्शन के लिए अलग से सब्सिडी का आवेदन बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं.

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सोलर सब्सिडी और बचत का तरीका

वहीं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार 2 किलोवाट तक के सिस्टम पर 60 प्रतिशत और 3 किलोवाट तक की क्षमता पर अधिकतम 78 हजार की सब्सिडी प्रदान करती है. इसके अलावा, 1 किलोवाट पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी, 2 किलोवाट पर 60 हजार रुपये की सब्सिडी और आखिरी में 3 या फिर उसे ज्यादा पर 78 हजार रुपये की सब्सिडी आपको सरकार की तरफ से दी जाती है.

आप कैसे कर सकते हैं आवेदन?

तो वहीं, दूसरी तरफ आपको आवेदन करने के लिए भारतीय नागरिक होना, खुद का घर होना और एक आवासीय कनेक्शन होना बेहद ही जरूरी है. जिसके लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना राज्य और उपभोक्ता नंबर को पंजीकरण कराना होगा. इसके बाद लॉग-इन करके रूफटॉप सोलर का फॉर्म भरने के बाद डिस्कॉम से मंजूरी मिलने पर रजिस्टर्ड वेंडर से प्लांट लगवाने का काम करें.

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