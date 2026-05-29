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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDelhi Market: 1000 रुपए का बजट और दिल्ली के बाजार, यहां जानिए इतने पैसे में आप क्या-क्या खरीद सकते हैं

Delhi Market: 1000 रुपए का बजट और दिल्ली के बाजार, यहां जानिए इतने पैसे में आप क्या-क्या खरीद सकते हैं

Budget Friendly Shopping: अगर आप भी दिल्ली के फेमस बाजारों में केवल 1000 रुपये के साथ झोलीभरकर शॉपिंग करना चाहते हैं तो, मोलभाव की कला को करें पहचान और आज ही मनभरकर करें शॉपिंग.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 29 May 2026 07:35 AM (IST)
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Shopping Under 1000 Rupees: अगर आप भी शॉपिंग के बेहद ही शाकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है. लेकिन, क्या आपकी जेब में केवल 1000 रुपये का ही नोट हैं तो घबराएं नहीं, आप केवल 1000 रुपये के अंदर ही बिना किसी परेशानी के आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं.  बस इसके लिए आपके पास बेहतरीन मोलभाव (Bargaining) की कला होनी चाहिए.

1000 के बजट में क्या-क्या खरीद सकते हैं आप?

अगर आप सरोजिनी नगर या फिर जनपथ जैसे बाजारों में जाते हैं, तो 1000 रुपये में ही आपकी शॉपिंग लिस्ट बिना किसी परेशानी के पूरी हो जाएगी. 

ट्रेंडी टॉप्स/टी-शर्ट्स (2 पीस) 

150 से 200 रुपये प्रति पीस के हिसाब से दो शानदार टॉप या शर्ट्स आप आसानी से खरीद सकते हैं. 

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जींस या ट्राउजर (1 पीस)

तो वहीं, जींस या ट्राउजर के बारे बारे में बात करें, तो इन बाजारों में अच्छी क्वालिटी की डेनिम या फिर स्टाइलिश कारगो पैंट्स आसानी से 250 से 300 रुपये में आपको मिल जाएगा. 

फुटवियर (1 जोड़ी)

ट्रेंडी स्नीकर्स, फ्लैट्स या फिर कोल्हापुरी चप्पलें भी आपको इन बाजारों में 150 से 200 के बीच बेहद ही आसानी से मिल जाएगा. 

एक्सेसरीज और सनग्लासेस

और सबसे आखिरी में आप एक्सेसरीज और सनग्लासेस भी मात्र 150 में खरीद सकते हैं. जो आपको बेहद ही स्टाइलिश लूक देने का काम करेगा. इसके अलावा झुमके या कोई छोटा स्लिंग बैग भी 200-250 रुपये  में आसानी से खरीद सकते हैं. लेकन, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप लाजपत नगर या फिर चांदनी चौक जा रहे हैं, तो 1000 रुपये में एक बेहतरीन एथनिक सूट जैसे कुर्ती और प्लाजो सेट के साथ मैचिंग ज्वेलरी खरीदना न भूलें

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गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स 

अगर आप कपड़ों के बजाय गैजेट्स ढूंढ रहे हैं, तो पालिका बाजार और करोल बाग का गफ्फार मार्केट आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है.  यहां 1000 रुपये के बजट में आप एक अच्छी क्वालिटी का ब्लूटूथ इयरफोन, नेकबैंड या फिर फीचर्स से भरपूर एक ट्रेंडी स्मार्टवॉच बिना किसी मोलभाव के आसानी से खरीद सकते हैं. 

Published at : 29 May 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
Delhi Market Utility News Shopping Under Budget
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