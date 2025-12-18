हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ

'शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं...' इमरान खान के बेटों ने बताया 'डेथ सेल' में क्या हो रहा उनके साथ

Imran Khan Son's Interview: एक इंटरव्यू में इमरान खान के बेटे कासिम खान और सुलेमान खान ने कहा कि उनके पिता पिछले दो साल से एक तरह की 'डेथ सेल' में बंद हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 18 Dec 2025 01:31 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रावलपिंडी की अडियाला जेल में जिन हालात में रखा गया है, उन्हें लेकर उनके बेटों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. एक इंटरव्यू में इमरान खान के बेटे कासिम खान और सुलेमान खान ने कहा कि उनके पिता पिछले दो साल से एक तरह की 'डेथ सेल' में बंद हैं, जहां उन्हें एकांत कारावास, गंदा पानी और हेपेटाइटिस से मरते कैदियों के बीच रखा गया है. दोनों बेटों ने आशंका जताई कि शायद वे अपने पिता को फिर कभी न देख पाएं.

दो साल से एकांत कारावास में!
कासिम खान ने इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान पिछले दो वर्षों से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट (एकांत कारावास) में हैं. उन्होंने कहा, 'हालात खराब नहीं, बल्कि बेहद भयावह हैं. उन्हें गंदा पानी दिया जा रहा है और वह ऐसे कैदियों के बीच हैं, जो हेपेटाइटिस से मर रहे हैं.' कासिम ने कहा कि हालिया समय में उनके पिता की मौत की अफवाहें उनके लिए 'बेहद तनावपूर्ण' रहीं.

सात महीने से पिता से कोई बातचीत नहीं
कासिम ने स्काई न्यूज की पत्रकार याल्दा हकीम को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने और उनके भाई ने पिछले सात महीनों से अपने पिता से कोई बातचीत नहीं की है. उन्होंने कहा कि वे उम्मीद बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता. अब हमें डर लगने लगा है कि शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं.

जनवरी में पाकिस्तान जाने की योजना
यूके में रहने वाले कासिम और सुलेमान खान ने बताया कि वे जनवरी में पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं और इसके लिए वीजा के लिए आवेदन कर चुके हैं. उनका कहना है कि वे अपने पिता से मिलना चाहते हैं, लेकिन अब तक मुलाकात संभव नहीं हो पाई है.

किसी से कोई संपर्क नहीं
इंटरव्यू में सुलेमान खान ने आरोप लगाया कि उनके पिता को किसी भी तरह के मानवीय संपर्क से पूरी तरह अलग कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल के पहरेदारों से बात करने तक की अनुमति नहीं दी जा रही, जिसे उन्होंने 'मानसिक यातना की रणनीति' करार दिया.

23 घंटे सेल में बंद, कभी-कभी बिजली भी काट दी जाती है
सुलेमान ने बताया कि इमरान खान को रोजाना 23 घंटे एकांत सेल में रखा जाता है. कई बार उनकी सेल की बिजली भी काट दी जाती है. उन्होंने कहा, 'उन्हें ऐसे हालात में रखा गया है जो किसी भी कैदी के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानकों पर खरे नहीं उतरते.'

अडियाला जेल के बाहर धरना, वाटर कैनन का इस्तेमाल
यह इंटरव्यू ऐसे समय सामने आया है, जब इमरान खान की बहनों और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के कार्यकर्ताओं ने अडियाला जेल के बाहर एक और धरना दिया. उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया. PTI का आरोप है कि पुलिस ने 'केमिकल मिले पानी' का इस्तेमाल किया.

आतंकवाद के मामलों में केस दर्ज
गुरुवार को इमरान खान की तीन बहनों और करीब 400 PTI कार्यकर्ताओं के खिलाफ आतंकवाद से जुड़े मामलों में केस दर्ज किए गए. पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है.पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने शहबाज शरीफ सरकार को याद दिलाया था कि लंबे समय तक या अनिश्चित अवधि के लिए एकांत कारावास अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत प्रतिबंधित है. यूएन ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग भी की थी. गौरतलब है कि इमरान खान 2023 से जेल में बंद हैं और उन पर सरकारी तोहफों को अवैध रूप से बेचने का आरोप है. 

Published at : 18 Dec 2025 01:31 PM (IST)
Tags :
Pakistan Imran Khan PTI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
G राम G पर चर्चा शुरू होते ही विपक्ष ने काटा बवाल, वेल में पहुंचे सांसद, बोले- 'JPC में भेजो बिल'
G राम G पर चर्चा शुरू होते ही विपक्ष ने काटा बवाल, वेल में पहुंचे सांसद, बोले- 'JPC में भेजो बिल'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
टेलीविजन
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती चाहर हर महीने जाती थीं अस्पताल, 'बिग बॉस' में नहीं मिली हेल्प
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती जाती थीं अस्पताल
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
Advertisement

वीडियोज

Kolkata Fire Incident News: 5-6 घर पूरी तरह खाक, बस्ती में लगी भीषण आग | Breaking News | Accident
Delhi Pollution: बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला | Pollution | AQI Delhi
Silver ने रचा इतिहास 40 साल बाद Crude Oil को पछाड़ा | Silver Price New Era शुरू?| Paisa Live
Sansani:घर के अंदर मौत का तहखाना !
IPO Alert: MARC Technocrats IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
G राम G पर चर्चा शुरू होते ही विपक्ष ने काटा बवाल, वेल में पहुंचे सांसद, बोले- 'JPC में भेजो बिल'
G राम G पर चर्चा शुरू होते ही विपक्ष ने काटा बवाल, वेल में पहुंचे सांसद, बोले- 'JPC में भेजो बिल'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
Jaunpur Murder: पहले सिर फोड़ा, फिर मां-बाप को आरी से काटा, टुकड़े कर नदी में फेंके... जौनपुर में हैवान बना बेटा
टेलीविजन
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती चाहर हर महीने जाती थीं अस्पताल, 'बिग बॉस' में नहीं मिली हेल्प
'हर लड़की को होता है तुझे क्यों ..'इस बीमारी की वजह से पीरियड्स में मालती जाती थीं अस्पताल
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
यूटिलिटी
बिना पीयूसी वाली गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले गए तो क्या होगा, क्या जब्त हो जाएगी कार?
बिना पीयूसी वाली गाड़ी पेट्रोल पंप पर ले गए तो क्या होगा, क्या जब्त हो जाएगी कार?
हेल्थ
Early Kidney Failure Signs: किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
जनरल नॉलेज
Minorities Rights Day 2025: अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
लाइफस्टाइल
Kashmiri Pandit Wedding: कश्मीरी पंडितों की शादी में क्यों होते हैं सिर्फ चार ही फेरे? IAS की बीवी ने समझाया इनका मतलब
कश्मीरी पंडितों की शादी में क्यों होते हैं सिर्फ चार ही फेरे? IAS की बीवी ने समझाया इनका मतलब
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget