पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रावलपिंडी की अडियाला जेल में जिन हालात में रखा गया है, उन्हें लेकर उनके बेटों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. एक इंटरव्यू में इमरान खान के बेटे कासिम खान और सुलेमान खान ने कहा कि उनके पिता पिछले दो साल से एक तरह की 'डेथ सेल' में बंद हैं, जहां उन्हें एकांत कारावास, गंदा पानी और हेपेटाइटिस से मरते कैदियों के बीच रखा गया है. दोनों बेटों ने आशंका जताई कि शायद वे अपने पिता को फिर कभी न देख पाएं.

दो साल से एकांत कारावास में!

कासिम खान ने इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान पिछले दो वर्षों से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट (एकांत कारावास) में हैं. उन्होंने कहा, 'हालात खराब नहीं, बल्कि बेहद भयावह हैं. उन्हें गंदा पानी दिया जा रहा है और वह ऐसे कैदियों के बीच हैं, जो हेपेटाइटिस से मर रहे हैं.' कासिम ने कहा कि हालिया समय में उनके पिता की मौत की अफवाहें उनके लिए 'बेहद तनावपूर्ण' रहीं.

सात महीने से पिता से कोई बातचीत नहीं

कासिम ने स्काई न्यूज की पत्रकार याल्दा हकीम को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने और उनके भाई ने पिछले सात महीनों से अपने पिता से कोई बातचीत नहीं की है. उन्होंने कहा कि वे उम्मीद बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता. अब हमें डर लगने लगा है कि शायद हम उन्हें दोबारा कभी न देख पाएं.

जनवरी में पाकिस्तान जाने की योजना

यूके में रहने वाले कासिम और सुलेमान खान ने बताया कि वे जनवरी में पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं और इसके लिए वीजा के लिए आवेदन कर चुके हैं. उनका कहना है कि वे अपने पिता से मिलना चाहते हैं, लेकिन अब तक मुलाकात संभव नहीं हो पाई है.

किसी से कोई संपर्क नहीं

इंटरव्यू में सुलेमान खान ने आरोप लगाया कि उनके पिता को किसी भी तरह के मानवीय संपर्क से पूरी तरह अलग कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल के पहरेदारों से बात करने तक की अनुमति नहीं दी जा रही, जिसे उन्होंने 'मानसिक यातना की रणनीति' करार दिया.

23 घंटे सेल में बंद, कभी-कभी बिजली भी काट दी जाती है

सुलेमान ने बताया कि इमरान खान को रोजाना 23 घंटे एकांत सेल में रखा जाता है. कई बार उनकी सेल की बिजली भी काट दी जाती है. उन्होंने कहा, 'उन्हें ऐसे हालात में रखा गया है जो किसी भी कैदी के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानकों पर खरे नहीं उतरते.'

अडियाला जेल के बाहर धरना, वाटर कैनन का इस्तेमाल

यह इंटरव्यू ऐसे समय सामने आया है, जब इमरान खान की बहनों और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के कार्यकर्ताओं ने अडियाला जेल के बाहर एक और धरना दिया. उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया. PTI का आरोप है कि पुलिस ने 'केमिकल मिले पानी' का इस्तेमाल किया.

आतंकवाद के मामलों में केस दर्ज

गुरुवार को इमरान खान की तीन बहनों और करीब 400 PTI कार्यकर्ताओं के खिलाफ आतंकवाद से जुड़े मामलों में केस दर्ज किए गए. पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है.पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने शहबाज शरीफ सरकार को याद दिलाया था कि लंबे समय तक या अनिश्चित अवधि के लिए एकांत कारावास अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत प्रतिबंधित है. यूएन ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग भी की थी. गौरतलब है कि इमरान खान 2023 से जेल में बंद हैं और उन पर सरकारी तोहफों को अवैध रूप से बेचने का आरोप है.