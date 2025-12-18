आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. इस बार वजह लंदन में आयोजित एक खास जश्न है, जो उन्होंने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के लिए रखा. यह पार्टी लंदन के बेहद महंगे और प्रतिष्ठित इलाके बेलग्रेव स्क्वायर में स्थित ललित मोदी के निजी घर पर हुई, जहां कई नामचीन लोग नजर आए.

यह आयोजन विजय माल्या के 70 वें जन्मदिन से पहले रखा गया था और इसे एक निजी लेकिन बेहद भव्य समारोह के रूप में देखा गया. पार्टी की तस्वीरें सामने आने के बाद यह चर्चा का विषय बन गई.

Thank you all for coming and celebrating my friend @TheVijayMallya pre birthday bash at my house 🥰🙏🏽🤗 https://t.co/gXBVRhKy75 — Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) December 17, 2025

सोशल मीडिया से सामने आई जानकारी

इस पार्टी के बारे में लोगों को तब पता चला, जब मशहूर फोटोग्राफर जिम राइडेल ने सोशल मीडिया पर इसकी झलक साझा की. उन्होंने अपने पोस्ट में ललित मोदी का धन्यवाद करते हुए लिखा कि उन्हें विजय माल्या के सम्मान में आयोजित इस शानदार शाम का हिस्सा बनने का मौका मिला. ललित मोदी ने भी जवाब में लिखा कि उनके घर पर अपने दोस्त विजय माल्या की प्री-बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए वह सभी मेहमानों के आभारी हैं. इसके बाद यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई.

निमंत्रण पत्र ने खींचा लोगों का ध्यान

पार्टी का इनविटेशन कार्ड भी सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसने खासा ध्यान खींचा. इस कार्ड में विजय माल्या को अच्छे समय का बादशाह कहकर संबोधित किया गया था. कार्ड पर उनकी एक कार्टून जैसी तस्वीर भी बनी थी, जिसे कई लोगों ने चर्चा का विषय बना लिया. यह निमंत्रण ललित मोदी और उनकी पत्नी की ओर से भेजा गया था और इसे एक यादगार शाम के रूप में पेश किया गया था.

कई जानी-मानी हस्तियों की मौजूदगी

इस हाई-प्रोफाइल पार्टी में देश और विदेश की कई चर्चित हस्तियां शामिल हुईं. बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ भी इस जश्न का हिस्सा बनीं. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय अभिनेता इदरीस एल्बा और जाने-माने फैशन डिजाइनर मनोविराज खोसला भी वहां नजर आए. तस्वीरों में किरण मजूमदार-शॉ कभी फैशन जगत के लोगों के साथ बातचीत करती दिखीं तो कभी फिल्मी सितारों के साथ नजर आईं. इससे पार्टी की भव्यता और खास हो गई.

पहले भी साथ दिख चुके हैं दोनों

यह पहली बार नहीं है जब ललित मोदी और विजय माल्या एक साथ किसी जश्न में दिखाई दिए हों. इससे पहले भी लंदन में ललित मोदी के जन्मदिन समारोह में विजय माल्या मौजूद थे. वह पार्टी शहर के एक मशहूर क्लब में हुई थी और उसमें कई अंतरराष्ट्रीय मेहमान शामिल हुए थे. इसके अलावा दोनों को इस साल एक निजी कराओके नाइट में भी देखा गया था, जिसमें खेल और मनोरंजन जगत से जुड़े कई लोग शामिल थे.

कानूनी मामलों के बीच भी जारी है शाही जीवनशैली

ललित मोदी और विजय माल्या दोनों ही इस समय यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं. भारत में इनके खिलाफ कई वित्तीय और नियामक मामलों की जांच और सुनवाई चल रही है, लेकिन दोनों ही इन आरोपों को लगातार नकारते रहे हैं. भारत में चल रहे मामलों के बावजूद, लंदन में उनकी सामाजिक जिंदगी और भव्य पार्टियों की तस्वीरें अक्सर सुर्खियों में आ जाती हैं और एक बार फिर यह पार्टी उसी कड़ी में चर्चा का कारण बन गई है.

