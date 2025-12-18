नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल

एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा तीसरा टेस्ट कई मायनों में यादगार बन गया है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी स्पिनर नाथन लायन ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसने क्रिकेट इतिहास में उनका नाम और ऊंचा कर दिया. लायन ने इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट को आउट करते ही ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

नाथन लायन ने इस विकेट के साथ 564 टेस्ट विकेट पूरे किए और अपने ही देश के दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा को पीछे छोड़ दिया. मैक्ग्रा के नाम 563 टेस्ट विकेट दर्ज थे, जो अब दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं. खास बात यह रही कि जब लायन ने यह ऐतिहासिक विकेट लिया, उस वक्त ग्लेन मैक्ग्रा खुद कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे.

मैक्ग्रा का रिएक्शन हुआ वायरल

जैसे ही बेन डकेट आउट हुए और लायन का रिकॉर्ड पूरा हुआ, कैमरा सीधे कमेंट्री बॉक्स की ओर गया. वहां बैठे ग्लेन मैक्ग्रा अचानक अपनी सीट से उठे और मजाकिया अंदाज में पास रखी कुर्सी को उठाकर पटकने का अभिनय करने लगे. हालांकि यह सब हंसी-मजाक में था, लेकिन उनका यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. फैंस को भी मैक्ग्रा का यह अंदाज काफी पसंद आ रहा है.

Glenn McGrath's reaction to Nathan Lyon passing him on the all-time Test wickets list was absolutely hilarious 🤣 #Ashes pic.twitter.com/1jTM06M8me — cricket.com.au (@cricketcomau) December 18, 2025

ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट विकेट का इतिहास

अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट की बात करें तो इस लिस्ट में अब भी सबसे ऊपर महान स्पिनर शेन वॉर्न का नाम है. शेन वॉर्न ने 145 टेस्ट मैचों में 708 विकेट लिए थे. उनके बाद अब नाथन लायन दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि ग्लेन मैक्ग्रा तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं. लायन ने यह उपलब्धि अपने 141वें टेस्ट मैच में हासिल की, जो उनकी निरंतरता और फिटनेस को भी दर्शाती है.

तीसरे टेस्ट का हाल

मैच की बात करें तो तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया. शुरुआती झटकों के बाद मिडिल ऑर्डर में उस्मान ख्वाजा और एलेक्स कैरी ने पारी को संभाला. एलेक्स कैरी ने शानदार शतक लगाया, जबकि ख्वाजा ने 82 रनों की अहम पारी खेली. निचले क्रम में मिचेल स्टार्क ने भी अर्धशतक जड़कर टीम का स्कोर मजबूत किया. ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 371 रन बनाए. इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 5 विकेट झटके.