बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट मालती चाहर ने हाल ही में अपने बचपन को लेकर कई खुलासे किए हैं. उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा कि 7वीं क्लास तक तो उनके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा. मालती ने इस दौरान पीरियड पेन को लेकर भी खुलकर बात की.

उन्होंने बताया कि पीरियड्स में उन्हें बहुत भयंकर दर्द होता है. उनका कहना था कि बिग बॉस में लड़कियां ये चीजें नहीं समझती हैं.सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में मालती चाहर ने बताया कि पीरियड्स के दौरान उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हुआ करता था. क्योंकि, उन्हें एडिनोमायोसिस है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पीरियड्स में काफी दर्द होता है.

नहीं है बीमारी का कोई उपाय

मालती ने बताया कि उन्हें इतना दर्द होता था कि हर महीने वो अस्पताल जाती थीं.मालती ने बताया कि मैं हर महीने अस्पताल जाया करती थी और एडमिट हो जाती थी. एडिनोमायोसिस का कोई उपाय नहीं होता.टेबलेट्स लेनी पड़ती है आपको, वो हॉर्मोनल होती है.

उन्होंने कहा कि वो ऐसी चीजें लेने से बचती हैं. क्योंकि इससे कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं.ब्लोटिंग हो जाती है या बहुत सारी चीजें होती हैं. मालती ने बताया कि उन्होंने एक दो महीने के लिए ट्रीटमेंट लिया और फिर छोड़ दिया.उन्होंने कहा कि अब वो दर्द में ही रहती हैं.

मालती ने बताया कि उन्हें याद है जब उन्हें पीरियड्स होना शुरू हुए थे तो वो टीचर्स के पास जाकर पूछा करती थीं कि लड़कों को कुछ नहीं होता है क्या?.उन्होंने कहा कि उनके मां-बाप ने कभी लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं किया. लेकिन जब उनके पीरियड्स शुरू हुए तो उनसे कहा जाने लगा कि लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, लड़कों को वो करना चाहिए होने लगा.

मालती ने बताया कि उन्हें पीरियड्स में इतना बुरा दर्द होता है कि लोग समझ ही नहीं पाते थे कि उन्हें हुआ क्या है. मालती ने बताया कि बिग बॉस हाउस में लड़कियां मुझे बोलती थीं कि हर लड़की को होता है तो तुझे क्यों इतनी परेशानी हो रही है. मालती ने कहा कि कोई उनकी मदद नहीं करता था.उन्होंने कहा कि इसकी वजह से उन्हें हमेशा ही झेलना पड़ा है. क्योंकि, कोई समझ नहीं पाता है कि उन्हें इतना दर्द क्यों होता है.

