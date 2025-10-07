हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या सूर्य घर योजना के लिए अब अप्लाई कर सकते हैं बिहार के लोग, आचार संहिता के बाद क्या होंगे नियम?

क्या सूर्य घर योजना के लिए अब अप्लाई कर सकते हैं बिहार के लोग, आचार संहिता के बाद क्या होंगे नियम?

PM Surya Ghar Yojana: बिहार में चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद अब सूर्य घर योजना को लेकर लोगों में सवाल उठ रहे हैं कि आवेदन की प्रक्रिया पर इसका असर पड़ेगा या नहीं. जान लें जवाब.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 07 Oct 2025 12:38 PM (IST)
PM Surya Ghar Yojana: बिहार में चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद अब सूर्य घर योजना को लेकर लोगों में सवाल उठ रहे हैं कि आवेदन की प्रक्रिया पर इसका असर पड़ेगा या नहीं. जान लें जवाब.

देशभर में सरकार की ओर से लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं. जिनका अलग-अलग लोगों को फायदा मिलता है. इनमें कई तरह के कामों में लोगों को सरकार की ओर से मदद दी जाती है. देश में तमाम लोग बिजली के बढ़ते बिलों से परेशान हैं.

देशभर में बढ़ रही बिजली की जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा दिया है. इसके लिए सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाई जा रही है. इस योजना में सरकार सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी देती है.
देशभर में बढ़ रही बिजली की जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा दिया है. इसके लिए सरकार की ओर से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाई जा रही है. इस योजना में सरकार सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी देती है.
लेकिन अब सवाल यह है कि बिहार में चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद क्या इस योजना में आवेदन किया जा सकता है या नहीं. सूर्य घर योजना के तहत सरकार लोगों को छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देती है. इससे लोगों का बिजली बिल काफी कम हो जाता है और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचता है.
लेकिन अब सवाल यह है कि बिहार में चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद क्या इस योजना में आवेदन किया जा सकता है या नहीं. सूर्य घर योजना के तहत सरकार लोगों को छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देती है. इससे लोगों का बिजली बिल काफी कम हो जाता है और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचता है.
हालांकि आचार संहिता के दौरान कई योजनाओं की प्रक्रिया रोक दी जाती है ताकि किसी तरह का राजनीतिक प्रभाव न पड़े. बिहार के कई जिलों में पहले से इस योजना के लिए आवेदन चल रहे हैं. लेकिन अब जब राज्य में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
हालांकि आचार संहिता के दौरान कई योजनाओं की प्रक्रिया रोक दी जाती है ताकि किसी तरह का राजनीतिक प्रभाव न पड़े. बिहार के कई जिलों में पहले से इस योजना के लिए आवेदन चल रहे हैं. लेकिन अब जब राज्य में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
तो लोगों के मन में सवाल हैं कि क्या नए आवेदन फिलहाल स्वीकार किए जाएंगे या नहीं. तो आपको बता दें पीएम सूर्य घर योजना केंद्र सरकार की योजना है. जो कि काफी समय पहले शुरू की गई थी. ऐसे में आचार संहिता लागू होने के बाद भी इसमें लाभ मिलता रहेगा.
तो लोगों के मन में सवाल हैं कि क्या नए आवेदन फिलहाल स्वीकार किए जाएंगे या नहीं. तो आपको बता दें पीएम सूर्य घर योजना केंद्र सरकार की योजना है. जो कि काफी समय पहले शुरू की गई थी. ऐसे में आचार संहिता लागू होने के बाद भी इसमें लाभ मिलता रहेगा.
आचार संहिता के दौरान कोई भी नई योजना शुरू नहीं की जा सकती है. इसका मकसद होता है कि कोई भी राजनीतिक दल योजना का प्रचार अपने पक्ष में इस्तेमाल न करे. क्योंकि सूर्य घर योजना पहले से चल रही है और केन्द्रीय योजना है. तो ऐसे में इसमें लाभ जारी रहेगा.
आचार संहिता के दौरान कोई भी नई योजना शुरू नहीं की जा सकती है. इसका मकसद होता है कि कोई भी राजनीतिक दल योजना का प्रचार अपने पक्ष में इस्तेमाल न करे. क्योंकि सूर्य घर योजना पहले से चल रही है और केन्द्रीय योजना है. तो ऐसे में इसमें लाभ जारी रहेगा.
आपको बता दें आचार संहिता के बाद भी पहले से चल रही योजनाएं पूरी तरह बंद नहीं होतीं. बस नई योजनाओं पर अस्थायी रोक लगाई जाती है. अगर आप बिहार में रहते हैं और पता करना चाहते हैं आपको सूर्यघर योजना के तहत लाभ मिलेगा या नहीं. तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के चेक कर सकते हैं.
आपको बता दें आचार संहिता के बाद भी पहले से चल रही योजनाएं पूरी तरह बंद नहीं होतीं. बस नई योजनाओं पर अस्थायी रोक लगाई जाती है. अगर आप बिहार में रहते हैं और पता करना चाहते हैं आपको सूर्यघर योजना के तहत लाभ मिलेगा या नहीं. तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के चेक कर सकते हैं.
Published at : 07 Oct 2025 12:38 PM (IST)
