घर खरीदें या किराये पर रहें? सही फैसला कैसे लें

घर खरीदना एक बड़ा आर्थिक फैसला है. EMI, डाउन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस और ब्याज सब मिलाकर खर्च काफी बढ़ जाता है. कई बार EMI आपके मंथली खर्चों पर दबाव डाल सकती है. इसलिए यह तभी सही है जब आपकी इनकम स्टेबल हो और आप लंबे समय तक एक जगह बसने के लिए तैयार हों.