हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीघर खरीदें या किराये पर रहें? सही फैसला कैसे लें

घर खरीदें या किराये पर रहें? सही फैसला कैसे लें

Buying Or Renting House: घर खरीदना हो या किराए पर रहना सही डिसीजन कैसे लें आपकी जरूरत, बजट, नौकरी की स्थिरता और शहर में लंबे समय तक रहने की प्लानिंग पर निर्भर करता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Nov 2025 06:08 PM (IST)
Buying Or Renting House: घर खरीदना हो या किराए पर रहना सही डिसीजन कैसे लें आपकी जरूरत, बजट, नौकरी की स्थिरता और शहर में लंबे समय तक रहने की प्लानिंग पर निर्भर करता है.

अपना घर होना लगभग हर इंसान का सपना होता है. फिर भी कई लोग खरीदने के बजाय किराये पर रहना बेहतर मानते हैं. वजह सबकी अलग होती है. किसी को लोन का दबाव नहीं चाहिए. किसी को नौकरी की लोकेशन बदलने का डर होता है. तो कोई निवेश को लेकर उलझा रहता है.

1/6
घर खरीदने का सबसे बड़ा फायदा स्थिरता है. एक बार लोन लेकर घर ले लिया तो हर महीने की EMI आपको उसी जगह टिके रहने में मदद करती है. लंबे टाइम में यह संपत्ति बन जाती है और भविष्य में इसकी कीमत बढ़ने की संभावना भी रहती है.
घर खरीदने का सबसे बड़ा फायदा स्थिरता है. एक बार लोन लेकर घर ले लिया तो हर महीने की EMI आपको उसी जगह टिके रहने में मदद करती है. लंबे टाइम में यह संपत्ति बन जाती है और भविष्य में इसकी कीमत बढ़ने की संभावना भी रहती है.
2/6
किराये पर रहना लचीलापन देता है. नौकरी बदलने पर शहर बदलना हो या बजट के हिसाब से नया घर चुनना हो. किराये की जिंदगी ज्यादा आसान लग सकती है. आपको मेंटेनेंस, टैक्स या बड़े खर्चों की चिंता नहीं रहती. यह खासकर युवाओं या लगातार मूव करने वालों के लिए बेहतर ऑप्शन है.
किराये पर रहना लचीलापन देता है. नौकरी बदलने पर शहर बदलना हो या बजट के हिसाब से नया घर चुनना हो. किराये की जिंदगी ज्यादा आसान लग सकती है. आपको मेंटेनेंस, टैक्स या बड़े खर्चों की चिंता नहीं रहती. यह खासकर युवाओं या लगातार मूव करने वालों के लिए बेहतर ऑप्शन है.
3/6
घर खरीदना एक बड़ा आर्थिक फैसला है. EMI, डाउन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस और ब्याज सब मिलाकर खर्च काफी बढ़ जाता है. कई बार EMI आपके मंथली खर्चों पर दबाव डाल सकती है. इसलिए यह तभी सही है जब आपकी इनकम स्टेबल हो और आप लंबे समय तक एक जगह बसने के लिए तैयार हों.
घर खरीदना एक बड़ा आर्थिक फैसला है. EMI, डाउन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस और ब्याज सब मिलाकर खर्च काफी बढ़ जाता है. कई बार EMI आपके मंथली खर्चों पर दबाव डाल सकती है. इसलिए यह तभी सही है जब आपकी इनकम स्टेबल हो और आप लंबे समय तक एक जगह बसने के लिए तैयार हों.
4/6
किराये पर रहने की भी अपनी लिमिट हैं. घर आपका नहीं होता. इसलिए बदलाव करने या अपग्रेड करने की पूरी आजादी नहीं मिलती. किराया समय के साथ बढ़ता है और कई बार मकान मालिक के नियम बोझिल लग सकते हैं. इसके अलावा किराये पर रहकर आप संपत्ति नहीं बना पाते.
किराये पर रहने की भी अपनी लिमिट हैं. घर आपका नहीं होता. इसलिए बदलाव करने या अपग्रेड करने की पूरी आजादी नहीं मिलती. किराया समय के साथ बढ़ता है और कई बार मकान मालिक के नियम बोझिल लग सकते हैं. इसके अलावा किराये पर रहकर आप संपत्ति नहीं बना पाते.
5/6
अगर आप निवेश के नजरिए से सोच रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदना एक लंबी अवधि का निवेश माना जाता है. किराये की आमदनी और भविष्य में बढ़ती कीमत अच्छी रिटर्न दे सकती है. लेकिन इसके लिए लोकेशन, डेवलपमेंट और मार्केट की समझ जरूरी है. गलत लोकेशन नुकसान भी करवा सकती है.
अगर आप निवेश के नजरिए से सोच रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदना एक लंबी अवधि का निवेश माना जाता है. किराये की आमदनी और भविष्य में बढ़ती कीमत अच्छी रिटर्न दे सकती है. लेकिन इसके लिए लोकेशन, डेवलपमेंट और मार्केट की समझ जरूरी है. गलत लोकेशन नुकसान भी करवा सकती है.
6/6
किराये पर रहना उन लोगों के लिए बेहतर है जो अपनी इनकम बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं. यह आपको फ्लैसिबिलिटी देता है कि कब और कहां रहना है. अगर आपका करियर शुरुआती दौर में है. तो किराये पर रहकर पैसे बचाना समझदारी हो सकती है.
किराये पर रहना उन लोगों के लिए बेहतर है जो अपनी इनकम बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं. यह आपको फ्लैसिबिलिटी देता है कि कब और कहां रहना है. अगर आपका करियर शुरुआती दौर में है. तो किराये पर रहकर पैसे बचाना समझदारी हो सकती है.
Published at : 15 Nov 2025 06:08 PM (IST)
Tags :
Utility News House Rent Buying House

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
आईपीएल
CSK ने 16 खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी की, पाथिराना समेत 9 प्लेयर्स रिलीज; देखें पूरी लिस्ट
CSK ने 16 खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी की, पाथिराना समेत 9 प्लेयर्स रिलीज; देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

RIL पर $1.55 Billion की Gas चोरी का आरोप! Bombay HC ने CBI जांच का notice जारी| Paisa Live
Gold ETFs Inflows गिरे 7%| क्या Gold में Interest कम हो रहा है| AMFI Data October 2025
सरकारी पेंशन में बड़ा बदलाव! अब बेटी का नाम रिकॉर्ड से नहीं हटेगा | Pension New Rule 2025|Paisa Live
CryptoQueen की Ponzi scheme: 1,28,000 लोगों से 58,000 करोड़ की ठगी| Paisa Live
IPO Alert: Capillary Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
आईपीएल
CSK ने 16 खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी की, पाथिराना समेत 9 प्लेयर्स रिलीज; देखें पूरी लिस्ट
CSK ने 16 खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी की, पाथिराना समेत 9 प्लेयर्स रिलीज; देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
बॉलीवुड
'दे दे प्यार दे 2' का ये एक्टर दे चुका है 2 सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर, ये न तो अजय देवगन हैं न ही आर माधवन
'दे दे प्यार दे 2' का ये एक्टर दे चुका है 2 सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर, ये न तो अजय हैं न ही माधवन
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
Gen Z पर करियर का खतरा! नई स्टडी ने खोले कई चौंकाने वाले सच
Gen Z पर करियर का खतरा! नई स्टडी ने खोले कई चौंकाने वाले सच
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget