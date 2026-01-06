अमेरिका में तेलुगू महिला की संदिग्ध हत्या के मामले ने एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है. मृतका के पूर्व प्रेमी अर्जुन शर्मा ने कथित तौर पर हत्या के बाद अमेरिका भागने से पहले उसके बैंक खाते से लगभग 3.16 लाख रुपये (3,500 डॉलर) निकाल लिए थे. 26 वर्षीय अर्जुन को सोमवार (5 जनवरी 2025) को तमिलनाडु में इंटरपोल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है.

अमेरिका के मैरीलैंड की रहने वाली 27 वर्षीय डाटा एनालिस्ट निकिता गोडिशाला की 2 जनवरी को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी. पुलिस के अनुसार, अर्जुन ने उसी दिन हॉवर्ड काउंटी पुलिस को बताया कि उसने निकिता को नए साल की पूर्व संध्या (31 दिसंबर) को आखिरी बार देखा था. हैरान करने वाली बात यह है कि शिकायत दर्ज कराने के कुछ घंटों के भीतर ही अर्जुन ने भारत के लिए उड़ान भरी, जिससे अधिकारियों को संदेह हुआ और इसने उन्हें अलर्ट कर दिया.

तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया गया

निकिता की बहन सरस्वती की ओर से अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास में दी गई शिकायत में पैसों के हेराफेरी का खुलासा हुआ है. सरस्वती का आरोप है कि भागने से पहले अर्जुन ने निकिता के अकाउंट से अनधिकृत तरीके से 3,500 डॉलर ट्रांसफर किए. इससे पहले दिसंबर के अंत में अर्जुन ने निकिता और उनकी बहन से आर्थिक मदद मांगी थी.

सरस्वती ने बताया कि उन्होंने अर्जुन को कुल 4,500 डॉलर उधार दिए थे, जिसमें से उसने केवल 3,500 डॉलर लौटाए थे. जब 2 जनवरी को उसने एक हजार डॉलर की अतिरिक्त मांग की तो उन्होंने इनकार कर दिया था. इस पूरे मामले में अमेरिकी संघीय एजेंसियों (Federal Agencies) और भारतीय अधिकारियों ने मिलकर काम किया , जिसके बाद आरोपी अर्जुन की लोकेशन ट्रेस की गई और उसे तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.

ये भी पढ़ें: अमेरिका में Ex-गर्लफ्रेंड की हत्या कर भारत भागा, आरोपी के फ्लैट से ही मिली डेडबॉडी, इंटरपोल ने तमिलनाडु से दबोचा