Winter Pregnancy Diet: ठंड में प्रेग्नेंसी में बढ़ जाता है इस चीज का खतरा, जानें महिलाएं अपनी डाइट में क्या करें शामिल

Winter Pregnancy Diet: ठंड में प्रेग्नेंसी में बढ़ जाता है इस चीज का खतरा, जानें महिलाएं अपनी डाइट में क्या करें शामिल

Foods for Pregnant Women in Winter: ठंड में कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है,उनमें से एक है प्रेग्नेंसी. चलिए आपको बताते हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान अपनी डाइट में किन चीजों को शामिल करना चाहिए.

By : सोनम  | Updated at : 06 Jan 2026 10:58 AM (IST)
Foods for Pregnant Women in Winter: ठंड में कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है,उनमें से एक है प्रेग्नेंसी. चलिए आपको बताते हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान अपनी डाइट में किन चीजों को शामिल करना चाहिए.

प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर की पोषण जरूरतें अपने आप बढ़ जाती हैं और सर्दियों में इन्हें पूरा करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ठंड के मौसम में शरीर ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है, जिससे मां और गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों के लिए सही डाइट और भी जरूरी हो जाती है.

सर्दियों में धूप कम मिलने की वजह से विटामिन-D की कमी आम हो जाती है. यह विटामिन बच्चे की हड्डियों और दांतों के विकास के लिए बेहद जरूरी है. ऐसे में फोर्टिफाइड दूध, दही, अनाज या डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लेना फायदेमंद हो सकता है.
सर्दियों में धूप कम मिलने की वजह से विटामिन-D की कमी आम हो जाती है. यह विटामिन बच्चे की हड्डियों और दांतों के विकास के लिए बेहद जरूरी है. ऐसे में फोर्टिफाइड दूध, दही, अनाज या डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लेना फायदेमंद हो सकता है.
इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए विटामिन-C भी जरूरी है, खासकर ठंड के मौसम में. संतरा, कीवी और आंवला जैसे फल आसानी से मिल जाते हैं और इंफेक्शन से बचाव में मदद करते हैं. साथ ही यह आयरन के एब्जॉर्ब को बेहतर बनाकर एनीमिया से भी बचाता है.
इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए विटामिन-C भी जरूरी है, खासकर ठंड के मौसम में. संतरा, कीवी और आंवला जैसे फल आसानी से मिल जाते हैं और इंफेक्शन से बचाव में मदद करते हैं. साथ ही यह आयरन के एब्जॉर्ब को बेहतर बनाकर एनीमिया से भी बचाता है.
Published at : 06 Jan 2026 10:58 AM (IST)
Winter Pregnancy Diet What To Eat During Pregnancy In Winter Pregnancy Nutrition In Winter

ओपिनियन: भारत कैसे आंकड़ों की कमी की वजह से प्रदूषण रोकने में नाकाम? जानें
