इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए विटामिन-C भी जरूरी है, खासकर ठंड के मौसम में. संतरा, कीवी और आंवला जैसे फल आसानी से मिल जाते हैं और इंफेक्शन से बचाव में मदद करते हैं. साथ ही यह आयरन के एब्जॉर्ब को बेहतर बनाकर एनीमिया से भी बचाता है.