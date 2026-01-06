काम ना मिलने पर खूब रोती हूं, नेहा धूपिया का छलका दर्द, अक्षय खन्ना को लेकर कह दी ये बात

नेहा धूपिया को इन दिनों सिंगल पापा और परफेक्ट फैमिली जैसे शो में काम करने के लिए खूब तारीफें मिल रही हैं. एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि ऐसा नहीं है कि अच्छा काम करने पर खूब मौका मिलता है. एक्ट्रेस ने कहा कि तीन-चार साल तक काम नहीं था उनके पास और वो घर बैठी थीं, जिससे उनको एंग्जाइटी होने लगी थी.

वो रोया करती थीं. बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में नेहा ने कहा,'जब मैं काम नहीं कर रही होती हूं तो मुझे बेचैनी होती है. इंडस्ट्री में 20 साल बिताने के बाद भी, जब काम नहीं होता तो मैं तकिए पर सिर रखकर रोती हूं. मैंने तीन दिन पहले भी ऐसा ही किया था.

काम ना मिलने पर छलका दर्द

मैं इस बारे में कोई दुख भरी कहानी नहीं बनना चाहती क्योंकि मुझे फिल्मों का काम बहुत पसंद है. मुझे लगता है कि ये मुझे कभी निराश नहीं करेगा.' नेहा ने आगे बताया कि इंडस्ट्री में एक्टर्स को हमेशा मोटी चमड़ी वाला बनने की सलाह दी जाती है, लेकिन प्रोजेक्ट खोना और लगातार आलोचना का सामना करना बेहद मुश्किल होता है.सबसे जरूरी बात तो ये है कि जब आप काम नहीं करे होते हैं, तो आपके आस-पास वाला हर कोई काम कर रहा होता है. आप लाइफ को ऐसे जाते हुए देखते हैं. मुझमें और एक नए कलाकार में बस यही फर्क है कि मैं ऐसी चीजों से बाहर निकलना जानती हूं. कई बार मैं इस तरह की चीजों से गुजर चुकी हूं.'

एक्ट्रेस ने कहा कि जब उन्हें तीन-चार साल तक एक्टिंग का काम नहीं मिलता तो वो थक जाती हैं.लेकिन भगवान की कृपा से कभी बेरोजगार नहीं हुईं. कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो खाली हो क्योंकि वो बहुत कुछ करती हैं. उससे वो थक जाती हैं लेकिन अंत में संतोष होता है कि कुछ किया है.

एक्ट्रेस ने आगे कहा कि काम से हमेशा और काम मिलता है. अक्षय खन्ना के करियर से उन्हें मोटिवेशन मिलता है. उन्होंने कहा,'काम से और काम मिलना जरूरी है. अगर मेरे हालिया दो शोज से कुछ नहीं मिलता तो कोई फायदा नहीं. क्या काम से अच्छा काम मिलताहै. कभी-कभी तो समझ ही नहीं आता..फिर अक्षय खन्ना का करियर देखती हूं तो सोचती हूं कि हमें भी 6 साल घर बैठ जाना चाहिए. उम्मीद है कि कामसे और काम मिलता रहेगा.'