Firdt Vande Bharat Sleeper:भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है. और इसमें साल 10 साल बदलाव होता जा रहा है. करोड़ यात्रियों की जरूरतों को समझते हुए लगातार खुद को अपग्रेड कर रहा है. आज ट्रेन से सफर सिर्फ पहुंचने का जरिया नहीं रहा. बल्कि आराम, सुविधा के तौर पर जरूरी हो गया है. तेज रफ्तार ट्रेनों के बाद अब फोकस लंबी दूरी की यात्रा को ज्यादा आरामदायक बनाने पर है.

इसी सोच के तहत देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने जा रही है. यह ट्रेन उन यात्रियों के लिए खास होगी. जो रात में सफर कर सुबह तरोताजा होकर मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं. नए साल 2026 की शुरुआत में पीएम मोदी जल्दी इस हाईटेक स्लीपर ट्रेन को पटरी पर दौड़ने के लिए हरी झंडी दिखा सकते हैं. जान लीजिए किस रूट पर चलेगी देश की पहली बंदे फैसले पर और कितना हुआ किराया.

किस रूट पर चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन?

भारतीय रेलवे की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पूर्वोत्तर और पूर्व भारत को जोड़ने का काम करेगी. यह ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के हावड़ा स्टेशन तक चलेगी. इस ऐतिहासिक ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे. रेलवे सूत्रों के मुताबिक 17 या 18 जनवरी 2026 को इसकी शुरुआत हो सकती है.

अभी तक वंदे भारत ट्रेनों में सिर्फ चेयर कार की सुविधा थी, जो कम दूरी के लिए बेहतर मानी जाती है. लेकिन स्लीपर वर्जन के आने से लंबी दूरी के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. इस ट्रेन में आरामदायक बेड, बेहतर सस्पेंशन और शांत केबिन होंगे. जिससे यात्रियों के लिए रात का सफर और भी अच्छा हो जाएगा.

कितना होगा किराया?

अब बहुत से यात्रियों के मन में यह सवाल भी आ रहा है वंदे भारत स्लीपर में इतनी सुविधाओं के लिए कितना किराया चुकाना होगा. तो आपको बता दें वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया गुवाहाटी से हावड़ा रूट पर 3AC का किराया 2300 रुपये रखा गया है. जिसमें यात्रियों को खाना भी दिया जाएगा. 2AC में सफर करने के लिए 3000 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं 1AC का किराया 3600 रुपये तय किया गया है.

क्या मिलेंगी सुविधाएं?

वंदे भारत स्लीपर में सुविधाओं की बात करें तो ट्रेन पूरी तरह मॉडर्न होगी. इसमें सेंसर बेस्‍ड नल वाले वॉशरूम, बेहतर सफाई व्यवस्था और आरामदायक इंटीरियर मिलेगा. सेफ्टी के लिहाज से इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट दी गई है, जिससे जरूरत पड़ने पर यात्री सीधे ट्रेन स्टाफ या लोको पायलट से काॅन्टेक्ट कर सकेंगे. कुल मिलाकर यह ट्रेन लंबी दूरी की रेल यात्रा को नए लेवल पर ले जाने वाली है.

