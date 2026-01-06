'कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए...' JNU में कथित विवादित नारेबाजी पर गिरिराज सिंह का बयान

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार देर रात 5 जनवरी 2026, को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हुई कथित नारेबाजी पर प्रतिक्रिया दी है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत खारिज किए जाने पर देर रात जेएनयू कैंपस में प्रदर्शन हुआ.

सिंह ने कहा कि कहा, JNU 'टुकड़े-टुकड़े गैंग', राहुल गांधी जैसी देश विरोधी मानसिकता वाले लोग, चाहे वह RJD हो, TMC हो, या वामदल हो उनका कार्यालय बन गया है. उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भारत है, यह 21वीं सदी का नरेंद्र मोदी का भारत है. विवेकानंद ने कहा था कि भगवा ही होगा.

JNU में नारेबाजी पर JDU ने भी की आलोचना

गिरिराज सिंह ने कहा कि और ये कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए हैं. मैं 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' से कहना चाहता हूं कि जो लोग उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे लोगों का समर्थन करते हैं, जो पाकिस्तान की सोच रखते थे और चिकन नेक को अलग करने की बात करते, वे देशद्रोही हैं.

JNU कैंपस में उमर खालिद और शरजील इमाम के लिए प्रदर्शन की जनता दल (यूनाइटेड) ने आलोचना की है. जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि इस देश में किसी तरह की अराजकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. इस दौरान विवादित नारे लगाए गए.इस पर राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. न्यायालय का फैसला सभी पक्षों के लिए मान्य होता है. इसलिए जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है, उसकी भर्त्सना सभी को करनी चाहिए. निसंदेह इस तरह की गतिविधियां बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं.