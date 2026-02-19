एक्सप्लोरर
गर्मियां आने से पहले एसी में जरूर कराएं यह काम, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने
AC Using Tips: गर्मियां शुरू होने से पहले एसी की सर्विस करवाएं तो साथ में यह चीजें बी चेक करें. इससे न सिर्फ बेहतर कूलिंग मिलेगी बल्कि बिजली बिल भी कम आएगा.
मौसम धीरे धीरे बदल रहा है और तापमान चढ़ने लगा है. कुछ ही दिनों में घरों में एसी दोबारा चलने लगेंगे. लेकिन महीनों से बंद पड़ा एयर कंडीशनर सीधे ऑन करना समझदारी नहीं है. धूल, नमी और जमी गंदगी मशीन और सेहत दोनों पर असर डाल सकती है. इसलिए जरूरी है एसी का सही रख रखाव.
1/6
2/6
Published at : 19 Feb 2026 04:33 PM (IST)
Tags :Summer Season Utility News AC
यूटिलिटी
6 Photos
खाते से उड़े लाखों रुपये तो भी नहीं होगा नुकसान, इन तरीकों से तुरंत वापस मिलेगा पैसा
यूटिलिटी
6 Photos
क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें काम की बात
यूटिलिटी
6 Photos
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में से खत्म हो जाएगी बुढ़ापे की टेंशन, हर महीने होती है 20 हजार की कमाई
यूटिलिटी
6 Photos
क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो जान लें इनकम टैक्स के ये 5 नियम, 1 अप्रैल से हो रहा बदलाव
यूटिलिटी
6 Photos
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
यूटिलिटी
घर बैठे-बैठे वोटर आईडी में कैसे बदलें अपना पता? यह आसान तरीका दूर करेगा हर उलझन
यूटिलिटी
अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?
यूटिलिटी
दिल्ली को जल्द मिलेगा पहला मेट्रो रिंग कॉरिडोर, दो नए रूट्स पर शुरू होगी मेट्रो सेवा
यूटिलिटी
मेट्रो से करते हैं सफर तो तुरंत पढ़ें यह खबर, DMRC ने बंद किया यह मेट्रो स्टेशन
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion