गर्मियां आने से पहले एसी में जरूर कराएं यह काम, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

गर्मियां आने से पहले एसी में जरूर कराएं यह काम, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

AC Using Tips: गर्मियां शुरू होने से पहले एसी की सर्विस करवाएं तो साथ में यह चीजें बी चेक करें. इससे न सिर्फ बेहतर कूलिंग मिलेगी बल्कि बिजली बिल भी कम आएगा.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 19 Feb 2026 04:38 PM (IST)
AC Using Tips: गर्मियां शुरू होने से पहले एसी की सर्विस करवाएं तो साथ में यह चीजें बी चेक करें. इससे न सिर्फ बेहतर कूलिंग मिलेगी बल्कि बिजली बिल भी कम आएगा.

मौसम धीरे धीरे बदल रहा है और तापमान चढ़ने लगा है. कुछ ही दिनों में घरों में एसी दोबारा चलने लगेंगे. लेकिन महीनों से बंद पड़ा एयर कंडीशनर सीधे ऑन करना समझदारी नहीं है. धूल, नमी और जमी गंदगी मशीन और सेहत दोनों पर असर डाल सकती है. इसलिए जरूरी है एसी का सही रख रखाव.

सबसे पहला कदम है सीजन शुरू होने से पहले एसी की सर्विस कराना. लंबे समय तक बंद रहने पर फिल्टर, कॉयल और आउटडोर यूनिट में धूल जम जाती है. इससे कूलिंग घटती है और बिजली की खपत बढ़ती है. आप चाहें तो बेसिक सफाई खुद कर सकते हैं, लेकिन पूरी जांच के लिए टेक्नीशियन बुलाना बेहतर रहता है.
सबसे पहला कदम है सीजन शुरू होने से पहले एसी की सर्विस कराना. लंबे समय तक बंद रहने पर फिल्टर, कॉयल और आउटडोर यूनिट में धूल जम जाती है. इससे कूलिंग घटती है और बिजली की खपत बढ़ती है. आप चाहें तो बेसिक सफाई खुद कर सकते हैं, लेकिन पूरी जांच के लिए टेक्नीशियन बुलाना बेहतर रहता है.
सर्विस के दौरान फिल्टर की सफाई या जरूरत हो तो बदलवाना जरूरी है. गंदा फिल्टर हवा के फ्लो को रोकता है, जिससे कमरा देर से ठंडा होता है. साथ ही मशीन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. नियमित सफाई से एसी की लाइफ बढ़ती है और बिजली बिल भी कंट्रोल में रहता है.
सर्विस के दौरान फिल्टर की सफाई या जरूरत हो तो बदलवाना जरूरी है. गंदा फिल्टर हवा के फ्लो को रोकता है, जिससे कमरा देर से ठंडा होता है. साथ ही मशीन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. नियमित सफाई से एसी की लाइफ बढ़ती है और बिजली बिल भी कंट्रोल में रहता है.
Published at : 19 Feb 2026 04:33 PM (IST)
