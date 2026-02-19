गर्मियां आने से पहले एसी में जरूर कराएं यह काम, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

सबसे पहला कदम है सीजन शुरू होने से पहले एसी की सर्विस कराना. लंबे समय तक बंद रहने पर फिल्टर, कॉयल और आउटडोर यूनिट में धूल जम जाती है. इससे कूलिंग घटती है और बिजली की खपत बढ़ती है. आप चाहें तो बेसिक सफाई खुद कर सकते हैं, लेकिन पूरी जांच के लिए टेक्नीशियन बुलाना बेहतर रहता है.