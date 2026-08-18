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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO: हायर पेंशन के अटके मामले, कितने क्लेम पेंडिंग और कितने मंजूर?

EPFO: हायर पेंशन के अटके मामले, कितने क्लेम पेंडिंग और कितने मंजूर?

EPFO Update: EPFO हायर पेंशन के लंबित मामलों पर सरकार ने संसद में जानकारी दी है. मंत्रालय के मुताबिक क्लेम की जांच और प्रोसेसिंग जारी है, लेकिन निपटारे की कोई नई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 18 Aug 2026 11:41 AM (IST)
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EPFO Higher Pension News: अगर आपने भी EPFO की हायर पेंशन के लिए आवेदन किया है और लंबे समय से अपने क्लेम या एरियर का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है. हायर पेंशन के कई मामलों में अभी वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग का काम चल रहा है. ऐसे में संसद के हायर पेंशन को लेकर लोगों कि मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पेंडिंग मामलों का निपटारा कब तक होगा और सरकार ने इसको लेकर क्या जानकारी दी है. 

दरअसल, संसद में हायर पेंशन के लंबित मामलों और क्लेम प्रोसेस में हो रही देरी को लेकर सवाल पूछा गया था. इसके जवाब में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने EPFO की तरफ से उठाए जा रहे कदमों के बारे में अहम जानकारी दी है. हालांकि, सरकार ने पेंडिंग क्लेम के निपटारे के लिए कोई नई फिक्स तारीख नहीं बताई है. आइए जानते हैं...

संसद में सरकार ने हायर पेंशन पर क्या बताया?

सरकार ने बताया कि 4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए EPFO की तरफ से प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. इसके लिए लगातार कई स्तर पर काम किया जा रहा है.

  • पात्र सदस्यों के जॉइंट ऑप्शन के ऑनलाइन वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की सुविधा दी गई है.
  • क्षेत्रीय EPFO कार्यालयों को लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं.
  • मामलों की प्रगति पर नजर रखने के लिए जोनल और रीजनल ऑफिस के साथ नियमित बैठकें की जा रही हैं.
  • साथ ही आवेदनों की जांच और रिकॉर्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया लगातार की जा रही है.

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हायर पेंशन का ऑप्शन क्यों है खास?

हायर पेंशन का ऑप्शन उन कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खास है, जो अपनी सैलरी के आधार पर EPS से ज्यादा योगदान के आधार पर पेंशन का फायदा उठाना चाहता है. सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के बाद पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को निर्धारित प्रोसेस के तहत जॉइंट ऑप्शन के जरिए हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने का मौका मिला था. 

क्या पेंडिंग क्लेम के लिए नई डेडलाइन तय हुई है?

फिलहाल सरकार ने यह नहीं कहा है कि किसी फिक्स तारीख तक हायर पेंशन के सभी पेंडिंग मामलों को निपटारा कर दिया जाएगा है. इसी तरह एरियर पेमेंट के लिए भी कोई नई टाइम-बाउंड डेडलाइन की ऐलान नहीं की गई है. यानी जिन लोगों का आवेदन अभी तक प्रोसेस में है, उन्हें फिलहाल EPFO की प्रोसेस पूरा होने तक इंतजार करना पड़ सकता है. 

आवेदन पेंडिंग है तो क्या करें?

अगर आपने हायर पेंशन का आवेदन किया है या अभी तक पूरा नहीं हुआ है और आप एरियर का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार के जवाब से यह साफ है कि EPFO प्रक्रिया अभी बंद नहीं हुई है और इसे आगे बढ़ाने पर काम जारी है.

  • अपने आवेदन का स्टेटस समय-समय पर ऑनलाइन चेक करते रहें.
  • जरूरत पड़ने पर संबंधित रीजनल EPFO ऑफिस से संपर्क करें.
  • अपने पुराने वेतन और EPFO से जुड़े रिकॉर्ड को संभालकर रखें.
  • किसी एजेंट को बिना जरूरत पैसे देने से बचें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 18 Aug 2026 11:41 AM (IST)
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Utility News EPFO Update EPFO EPFO Pension Higher Pension
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