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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबाइक को Rapido या Ola Uber में चलाना चाहते हैं, कौनसे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे?

बाइक को Rapido या Ola Uber में चलाना चाहते हैं, कौनसे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे?

Documents for Cab Bike Service: अगर आपके पास अपनी पर्सनल मोटर साइकिल है और आप उसे रैपिडो, ओला या उबर जैसी कैब सर्विस में चलाना चाहते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे. पढ़ें डिटेल्स.

Written By : अभिषेक कुमार |  Updated at : 18 Aug 2026 12:19 PM (IST)
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Rapido Ola Uber Bike Documents: अगर आप अपनी बाइक को रैपिडो, ओला और उबर जैसी कैब सर्विस में चलाकर कमाई करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे. याद रहे कि इन सर्विस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स शहर और राज्य के नियमों के अनुसार अलग हो सकते हैं. उबर भी अपनी ऑफिशियल जानकारी में कहता है कि ड्राइवर की जरूरतें शहर के हिसाब से बदलती हैं.

सबसे पहले आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. उबर की ऑफिसियल डॉक्यूमेंट लिस्ट में ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी डॉक्यूमेंट्स में शामिल है. रैपिडो के नियमों में भी कैप्टन के लिए वैलिड लाइसेंस और लागू कानूनों के मुताबिक जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखने की शर्त है.

बाइक की RC भी चाहिए

बाइक की RC यानी Registration Certificate भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है. इससे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की जानकारी की कन्फर्मेशन होती है. 

बाइक का वैलिड इंश्योरेंस होना जरूरी है. इसके साथ PUC यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट भी वैलिड होना चाहिए. रैपिडो अपने नियमों में इंश्योरेंस, PUC और फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ जरूरी परमिट और लाइसेंस रखने की बात साफ तौर पर कहता है.

यह भी पढ़ें- EPFO: हायर पेंशन के अटके मामले, कितने क्लेम पेंडिंग और कितने मंजूर?

परमिट का भी रखना होगा ध्यान

सिर्फ DL, RC और इंश्योरेंस होने से हर जगह बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति नहीं मिलती. जहां नियम लागू हों, वहां गाड़ी परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और दूसरे जरूरी लाइसेंस भी चाहिए हो सकते हैं. उबर की ऑफिसियल जानकारी में भी गाड़ी परमिट को जरूरी डॉक्यूमेंट्स में शामिल किया गया है.

KYC के लिए पहचान के डॉक्यूमेंट्स 

रजिस्ट्रेशन के दौरान PAN, आधार या दूसरे पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं. ओला की ऑफिसियल ड्राइवर साइट पर PAN Card, Aadhaar Card, Address Proof, RC और इंस्योरेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है. ओला की ये उपलब्ध लिस्ट खास रूप से उसके कार पार्टनर के लिए है, इसलिए इसे हर बाइक-टैक्सी के लिए जरूरी नहीं कहा जा सकता.

इसलिए अगर आप अपनी बाइक को किसी राइड ऐप से जोड़ना चाहते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस, RC, इंश्योरेंस, पीयूसी और लागू परमिट और फिटनेस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें. रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपने राज्य और शहर में बाइक-टैक्सी के मौजूदा नियम भी जरूर जांच लें.

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About the author अभिषेक कुमार

अभिषेक कुमार वर्तमान में ABP न्यूज़ में चीफ कॉपी एडिटर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रहे हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत आजतक न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की. इसके बाद इंडिया न्यूज़ में कार्यरत हुए और बीते करीब 9 सालों से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. अभिषेक यहां बिजनेस सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. कई राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट के दौरान अलग-अलग सीरीज में खबरें लिखते रहे हैं. अभिषेक ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से की है. यहां अभिषेक ने टीवी और रेडियो पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है. अभिषेक राजनीति, चुनाव, समाज, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहे हैं. अपनी प्रोफेशनल लाइफ से इतर अभिषेक ट्रैवल और स्ट्रीट फोटोग्राफी का शोक भी रखते हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Uber Cab Service Rapido OLA
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