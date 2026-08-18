बाइक को Rapido या Ola Uber में चलाना चाहते हैं, कौनसे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे?

Rapido Ola Uber Bike Documents: अगर आप अपनी बाइक को रैपिडो, ओला और उबर जैसी कैब सर्विस में चलाकर कमाई करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे. याद रहे कि इन सर्विस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स शहर और राज्य के नियमों के अनुसार अलग हो सकते हैं. उबर भी अपनी ऑफिशियल जानकारी में कहता है कि ड्राइवर की जरूरतें शहर के हिसाब से बदलती हैं.

सबसे पहले आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. उबर की ऑफिसियल डॉक्यूमेंट लिस्ट में ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी डॉक्यूमेंट्स में शामिल है. रैपिडो के नियमों में भी कैप्टन के लिए वैलिड लाइसेंस और लागू कानूनों के मुताबिक जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखने की शर्त है.

बाइक की RC भी चाहिए

बाइक की RC यानी Registration Certificate भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है. इससे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की जानकारी की कन्फर्मेशन होती है.

बाइक का वैलिड इंश्योरेंस होना जरूरी है. इसके साथ PUC यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट भी वैलिड होना चाहिए. रैपिडो अपने नियमों में इंश्योरेंस, PUC और फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ जरूरी परमिट और लाइसेंस रखने की बात साफ तौर पर कहता है.

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परमिट का भी रखना होगा ध्यान

सिर्फ DL, RC और इंश्योरेंस होने से हर जगह बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति नहीं मिलती. जहां नियम लागू हों, वहां गाड़ी परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और दूसरे जरूरी लाइसेंस भी चाहिए हो सकते हैं. उबर की ऑफिसियल जानकारी में भी गाड़ी परमिट को जरूरी डॉक्यूमेंट्स में शामिल किया गया है.

KYC के लिए पहचान के डॉक्यूमेंट्स

रजिस्ट्रेशन के दौरान PAN, आधार या दूसरे पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं. ओला की ऑफिसियल ड्राइवर साइट पर PAN Card, Aadhaar Card, Address Proof, RC और इंस्योरेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है. ओला की ये उपलब्ध लिस्ट खास रूप से उसके कार पार्टनर के लिए है, इसलिए इसे हर बाइक-टैक्सी के लिए जरूरी नहीं कहा जा सकता.

इसलिए अगर आप अपनी बाइक को किसी राइड ऐप से जोड़ना चाहते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस, RC, इंश्योरेंस, पीयूसी और लागू परमिट और फिटनेस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें. रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपने राज्य और शहर में बाइक-टैक्सी के मौजूदा नियम भी जरूर जांच लें.

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