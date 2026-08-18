'शर्म आती है जब कोई गुटखा..., शाहरुख-अजय और टाइगर पर फूटा मुकेश खन्ना का गुस्सा

विमल इलायची का एड करना शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को भारी पड़ गया है. इन तीनों स्टार्स को महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कारण बताओ नोटिस भेजा गया है. वहीं अब पान मसाला ब्रांड का एड करने पर इन तीनों स्टार्स पर अभिनेता मुकेश खन्ना का भी गुस्सा फूटा है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर तीनों एक्टर्स को सार्वजनिक माफी मांगने की बात भी कही है.

शाहरुख-अजय और टाइगर पर भड़के मुकेश खन्ना

मुकेश खन्ना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को खरी-खोटी सुनाई है. वीडियो में मुकेश खन्ना कहते नजर आते हैं, “ सरकार की तरफ से FDA की तरफ से तीन बड़े कलाकारों को जो मार्केट में केसरिया आदाब करके घूम रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने नोटिस भेजा है. मुझे खुशी होती है कभी-कभी कि मेरी बातों को सरकार संज्ञान में लेती है. पर ये बात भी जरूरी है कि थोड़ा लेट लेती है. मैंने स्कूल के बच्चों के कोर्स के बारे में बात उठाई थी. काफी सालों के बाद में संज्ञान लिया गया. मैंने कहा था वंदे मातरम को नेशनल एंथम बना दिया जाए अब मुहिम शुरू हो गई है.”

'अच्छी जिंदगी जीने वाले गलत जिंदगी जीने की राह दे रहे'

मुकेश खन्ना आगे कहते हैं,” अब जो मैं काफी समय से कह रहा हूं, बड़े-बड़े कलाकार जो अपने आपको काफी अच्छा समझते हैं अच्छी जिंदगी जीने वाले लोगों को गलत जिंदगी जीने की राह दिखा रहे हैं. ये जो केसरिया आदाब करते हैं मैंने कई बार कहा था कि आप ये कर क्या रहे हैं. करने के लिए बहुत कुछ है आपके पास फिर भी आप इस तरह की एड क्यों करते हैं. भले ही वो कहते हों कि हम इलायची की एड कर रहे हैं लेकिन उसी नाम से जिसे सरोगेट एड्स कहते हैं तो इनडायरेक्ट तरीके से आप उस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं.”

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इतना लेट एक्शन क्यों लिया?

मुकेश खन्ना आगे कहते हैं, “ महाराष्ट्र में गुटखा बैन है और मुझे हैरानी है कि अधिकारियों ने एक्शन लिया तो इतना लेट क्यों लिया? सितारों को एड से करोड़ों रुपये मिल रहे थे और सरकार को भी राजस्व मिल रहा था. मुझे खुशी है कि इस बार एफडीए की तरफ से स्ट्रिक्ट उनके पास नोटिस गया है. और उनके कारण पूछा गया कि आपने ये एड क्यों किया. साथ ही इस एड को बंद करके इसके सारे कंटेंट को हटाने के लिए कहा गया है.

एक्टर्स पब्लिकली माफी मांगे

मुकेश खन्ना ने आगे कहा,”मैं तो यहां तक कहूंगा कि इन एक्टर्स को आगे बढ़कर पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए कि हमने गलत एड किया है. इन्होंने गलत मैसेज दिया है तो इनका फर्ज बनता है कि इसे सही मैसेज दें. देखते हैं क्या होता है.”

'केसरिया आदाब के लिए नहीं होता'

मुकेश खन्ना ने अपनी वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, “केसरिया आदाब के लिए नहीं होता. शौर्य, साहस, पराक्रम के लिए होता है, शरम आती है ये देख कर ,जब कोई आदाब करता है और इशारों से कहता है गुटखा खाओ !और शरम की इंतहा तब हो जाती हैजब वो कोई , जनता का मनपसंद कलाकार होता है !!समझ नहीं आता वो ये भद्दा आदाब,क्यों करता है ??जबकि उसके पास सब कुछ है.वो यूथ को सुधार सकता है,तो बिगाड़ने की ऐड क्यों लेता है !!शुक्र है देर सबेर , FDA जागा, नोटिस भेजी गई. कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो ?? जवाब का दुनिया को इंतजार है. मुझे भी. क्या आपको है ?

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