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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSolar Panel: घर में 2 या 3 AC लगवाने हैं, कितने किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाएं?

Solar Panel: घर में 2 या 3 AC लगवाने हैं, कितने किलोवॉट का सोलर पैनल लगवाएं?

Home Solar Panel Tips: क्या आप सोलर पैनल लगवाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि भविष्य में 2 से 3 एसी चलाने के लिए कितने किलोवाट का सिस्टम सही रहेगा तो जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 18 Aug 2026 12:52 PM (IST)
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  • बजट, छत, इन्वर्टर और बिजली खपत पर ध्यान दें।

Solar Panel Investment Guide: गर्मी हो या सर्दी, सोलर पैनल की जरूरत हर मौसम में पड़ सकती है. सर्दी में गीजर, हीटर जैसे ज्यादा बिजली की खपत करने वाले उपकरण चलाए जाते हैं, तो वहीं गर्मी में AC, फ्रिज जैसे उपकरण ज्यादा बिजली खर्च करते हैं.

ऐसे में अगर आप भी सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 2-3 एसी भी चलाने हैं तो उसके लिए कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, ताकि यह भविष्य की जरूरतों को भी पूरा कर सके. क्योंकि अगर आपने अभी सही क्षमता का सिस्टम नहीं लगवाया और बाद में उससे आपके घर के जरूरी उपकरणों के लिए यह कम पड़ गया, तो दोबारा क्षमता बढ़ाने का खर्च हो सकता है. 

2-3 एसी लगवाने का है प्लान?

अगर आप भविष्य के हिसाब से अभी सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं और आगे चलकर 2 एसी चलाने की योजना है तो आपके घर के लिए 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.अगर आपको आगे चलकर 2 एसी चलाने हैं और आपके घर का लोड बहुत ज्यादा नहीं है तो 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाना सही रहेगा. वहीं अगर आपका प्लान 3 एसी के साथ और वॉशिंग मशीन, गीजर जैसे उपकरण भी चलाने का है तो आपके घर के लिए 10 किलोवाट का सिस्टम बेहतर रहेगा. 

बजट को देखते हुए लगवाए सोलर पैनल

अगर आप केवल भविष्य का देखकर सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो ये काफी नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपका बजट भी अच्छा होना चाहिए. साथ ही आपके घर की छत पर उतनी जगह होनी चाहिए. साथ ही सोलर सिस्टम का इनवर्टर भी ऐसा चुनें जिसे भविष्य में बढ़ाने वाले लोड के मुताबिक अपग्रेड किया जा सके.

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AC कौन सा लेना रहेगा बेहतर?

अगर आप चाहते हैं कि 2-3 एसी चलाए जा सके तो इनवर्टर एसी लेना आपके लिए बेहतर रहेगा. क्योंकि ये बिजली की खपत कम करने में फायदेमंद साबित हो सकता है.  इसके साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि कितने एसी चलाने हैं केवल उसे देखकर ही सिस्टम न लगवाएं, बल्कि ये भी देखें कितने घंटे एसी चलता है, उसकी क्षमता क्या है और स्टार रेटिंग क्या है?

वहीं घर में बाकी के बिजली से चलने वाले उपकरणों का भी ध्यान देना चाहिए. इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही कितने किलोवाट का सिस्टम लगवाना बेहतर होगा ये तय करना चाहिए. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 18 Aug 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
Solar Panel Utility News Electricity Savings
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