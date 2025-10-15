एक्सप्लोरर
आधार कार्ड को लेकर है कोई परेशानी, तो तुरंत इस नंबर पर करें कॉल
Aadhaar Helpline Number: आधार कार्ड से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो, जैसे अपडेट, लिंकिंग या कार्ड खो गया है. तो UIDAI हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कॉल करें. तुरंत मिलेगी सहायता.
भारत में रहने वालों लोगों के पास कई तरह के दस्तावेज होने जरूरी होते हैं. इनके बिना लोगों के बहुत से काम अटक जाते हैं. इन दस्तावेजों में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल हैं.
Published at : 15 Oct 2025 03:56 PM (IST)
Tags :Utility News Aadhaar Card UIDAI
यूटिलिटी
