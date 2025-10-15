हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीआधार कार्ड को लेकर है कोई परेशानी, तो तुरंत इस नंबर पर करें कॉल

आधार कार्ड को लेकर है कोई परेशानी, तो तुरंत इस नंबर पर करें कॉल

Aadhaar Helpline Number: आधार कार्ड से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो, जैसे अपडेट, लिंकिंग या कार्ड खो गया है. तो UIDAI हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कॉल करें. तुरंत मिलेगी सहायता.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Oct 2025 03:56 PM (IST)
Aadhaar Helpline Number: आधार कार्ड से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो, जैसे अपडेट, लिंकिंग या कार्ड खो गया है. तो UIDAI हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कॉल करें. तुरंत मिलेगी सहायता.

भारत में रहने वालों लोगों के पास कई तरह के दस्तावेज होने जरूरी होते हैं. इनके बिना लोगों के बहुत से काम अटक जाते हैं. इन दस्तावेजों में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल हैं.

1/6
आधार कार्ड देश की लगभग 90 फीसद आबादी के पास मौजूद है. स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तक इसकी जरूरत पड़ती है. यही वजह है कि आधार कार्ड से जुड़ी कोई भी समस्या जल्दी सुलझाना जरूरी हो जाता है.
आधार कार्ड देश की लगभग 90 फीसद आबादी के पास मौजूद है. स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने तक इसकी जरूरत पड़ती है. यही वजह है कि आधार कार्ड से जुड़ी कोई भी समस्या जल्दी सुलझाना जरूरी हो जाता है.
2/6
कई बार आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, पता यह जानकारी गलत हो जाती है. ऐसे में लोगों को पता नहीं होता है. उन्हें कैसे सही करवाना चाहिए. तो कई बार लोगों को अपने आधार में मोबाइल नंबर चेंज करवाना होता है. लेकिन उन्हें तरीका नहीं पता होता है.
कई बार आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, पता यह जानकारी गलत हो जाती है. ऐसे में लोगों को पता नहीं होता है. उन्हें कैसे सही करवाना चाहिए. तो कई बार लोगों को अपने आधार में मोबाइल नंबर चेंज करवाना होता है. लेकिन उन्हें तरीका नहीं पता होता है.
3/6
आपको बता दें आधार से जुड़ी कोई भी जानकारी और शिकायत के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप अपने घर बैठे ही एक नंबर पर काॅल करके अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं. UIDAI की ओर से इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है.
आपको बता दें आधार से जुड़ी कोई भी जानकारी और शिकायत के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप अपने घर बैठे ही एक नंबर पर काॅल करके अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं. UIDAI की ओर से इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है.
4/6
आधार से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए UIDAI की हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कॉल कर सकते हैं. आपको बता दें UIDAI का यह हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे उपलब्ध है और सभी तरह की जानकारी, शिकायत और अपडेट के लिए मदद करता है.
आधार से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए UIDAI की हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कॉल कर सकते हैं. आपको बता दें UIDAI का यह हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे उपलब्ध है और सभी तरह की जानकारी, शिकायत और अपडेट के लिए मदद करता है.
5/6
अगर आपकी प्राॅब्लम ऑनलाइन नहीं सुलझ रही है. तो आप help@uidai.gov.in पर मेल करके भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं. या फिर आप नजदीकी आधार केंद्र पर जा सकते हैं. वहां कर्मचारी आपके दस्तावेज जांचकर अपडेट या सुधार में मदद करेंगे. जिससे की आपको मिलने वाली सुविधा रूकें नहीं.
अगर आपकी प्राॅब्लम ऑनलाइन नहीं सुलझ रही है. तो आप help@uidai.gov.in पर मेल करके भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं. या फिर आप नजदीकी आधार केंद्र पर जा सकते हैं. वहां कर्मचारी आपके दस्तावेज जांचकर अपडेट या सुधार में मदद करेंगे. जिससे की आपको मिलने वाली सुविधा रूकें नहीं.
6/6
आप ऑनलाइन आधार सेंटर के लिए अपाइंटमेंट भी ले सकते हैं. इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx? पर जाना होगा और अपना स्लाॅट बुक करना होगा.
आप ऑनलाइन आधार सेंटर के लिए अपाइंटमेंट भी ले सकते हैं. इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx? पर जाना होगा और अपना स्लाॅट बुक करना होगा.
Published at : 15 Oct 2025 03:56 PM (IST)
Tags :
Utility News Aadhaar Card UIDAI

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी ये शर्तें
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी ये शर्तें
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी ये शर्तें
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी ये शर्तें
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
मेहनत का मिला इनाम! मोहम्मद सिराज ने जीता एक खास अवॉर्ड, अब ऑस्ट्रेलिया में संभालेंगे भारतीय गेंदबाजी की कमान
बॉलीवुड
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
शिक्षा
मुंबई के इस फेमस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले एक्टर पंकज धीर का कैंसर से निधन, कर्ण के किरदार के लिए थे मशहूर
मुंबई के इस फेमस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले एक्टर पंकज धीर का कैंसर से निधन, कर्ण के किरदार के लिए थे मशहूर
जनरल नॉलेज
RSS Ban: कर्नाटक में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग, जानें कब-कब हो चुकी ऐसी कोशिश?
कर्नाटक में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग, जानें कब-कब हो चुकी ऐसी कोशिश?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget