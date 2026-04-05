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सावधान! आपका Wi-Fi बना सकता है आपको अपराधी, हैकर्स चुपके से कर रहे हैं ये खेल, अभी करें ये जरूरी चेक

WiFi Hacked: हैकर्स बड़े नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जिन्हें बॉटनेट कहा जाता है. इन नेटवर्क्स के जरिए वे आम लोगों के इंटरनेट कनेक्शन को अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 05 Apr 2026 03:53 PM (IST)
WiFi Hacked: हैकर्स बड़े नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जिन्हें बॉटनेट कहा जाता है. इन नेटवर्क्स के जरिए वे आम लोगों के इंटरनेट कनेक्शन को अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं.

आज के डिजिटल दौर में सस्ते स्मार्ट गैजेट्स और मुफ्त ऐप्स का लालच कई बार भारी पड़ सकता है. कई लोग यह सोचकर अनजान ब्रांड के डिवाइस या फ्री सर्विस वाले ऐप्स इस्तेमाल कर लेते हैं कि इससे उनका खर्च बचेगा लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती है. बिना जानकारी के ही आपका Wi-Fi किसी और के कंट्रोल में जा सकता है और उसका इस्तेमाल गैरकानूनी कामों के लिए किया जा सकता है.

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हाल की रिपोर्ट्स में सामने आया है कि हैकर्स बड़े नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जिन्हें बॉटनेट कहा जाता है. इन नेटवर्क्स के जरिए वे आम लोगों के इंटरनेट कनेक्शन को अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसमें एक खास तरह का सॉफ्टवेयर लगाया जाता है जो आपके इंटरनेट को किसी और के लिए रूट कर देता है. यानी कोई तीसरा व्यक्ति आपके Wi-Fi का इस्तेमाल कर रहा होता है लेकिन आपको इसकी भनक तक नहीं लगती.
हाल की रिपोर्ट्स में सामने आया है कि हैकर्स बड़े नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जिन्हें बॉटनेट कहा जाता है. इन नेटवर्क्स के जरिए वे आम लोगों के इंटरनेट कनेक्शन को अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसमें एक खास तरह का सॉफ्टवेयर लगाया जाता है जो आपके इंटरनेट को किसी और के लिए रूट कर देता है. यानी कोई तीसरा व्यक्ति आपके Wi-Fi का इस्तेमाल कर रहा होता है लेकिन आपको इसकी भनक तक नहीं लगती.
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यह खतरा सिर्फ हैकिंग तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे कई तरीके काम करते हैं. कई बार सस्ते या अनजाने ब्रांड के स्मार्ट डिवाइस पहले से ही ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं जो आपके नेटवर्क को शेयर करने लगते हैं. वहीं दूसरी तरफ, कुछ ऐप्स भी इस खेल का हिस्सा होते हैं. खासकर वे ऐप्स जो फ्री VPN, पेड कंटेंट मुफ्त में देने या पैसे कमाने का झांसा देते हैं अक्सर आपके इंटरनेट को दूसरों के लिए खोल देते हैं. इससे आपका नेटवर्क किसी भी संदिग्ध गतिविधि में इस्तेमाल हो सकता है जैसे डेटा चोरी या गैरकानूनी ऑनलाइन काम.
यह खतरा सिर्फ हैकिंग तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे कई तरीके काम करते हैं. कई बार सस्ते या अनजाने ब्रांड के स्मार्ट डिवाइस पहले से ही ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं जो आपके नेटवर्क को शेयर करने लगते हैं. वहीं दूसरी तरफ, कुछ ऐप्स भी इस खेल का हिस्सा होते हैं. खासकर वे ऐप्स जो फ्री VPN, पेड कंटेंट मुफ्त में देने या पैसे कमाने का झांसा देते हैं अक्सर आपके इंटरनेट को दूसरों के लिए खोल देते हैं. इससे आपका नेटवर्क किसी भी संदिग्ध गतिविधि में इस्तेमाल हो सकता है जैसे डेटा चोरी या गैरकानूनी ऑनलाइन काम.
Published at : 05 Apr 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
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