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सावधान! आपका Wi-Fi बना सकता है आपको अपराधी, हैकर्स चुपके से कर रहे हैं ये खेल, अभी करें ये जरूरी चेक
WiFi Hacked: हैकर्स बड़े नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जिन्हें बॉटनेट कहा जाता है. इन नेटवर्क्स के जरिए वे आम लोगों के इंटरनेट कनेक्शन को अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं.
आज के डिजिटल दौर में सस्ते स्मार्ट गैजेट्स और मुफ्त ऐप्स का लालच कई बार भारी पड़ सकता है. कई लोग यह सोचकर अनजान ब्रांड के डिवाइस या फ्री सर्विस वाले ऐप्स इस्तेमाल कर लेते हैं कि इससे उनका खर्च बचेगा लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती है. बिना जानकारी के ही आपका Wi-Fi किसी और के कंट्रोल में जा सकता है और उसका इस्तेमाल गैरकानूनी कामों के लिए किया जा सकता है.
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Published at : 05 Apr 2026 03:53 PM (IST)
Tags :WiFi TECH NEWS HINDI
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