सावधान! आपका Wi-Fi बना सकता है आपको अपराधी, हैकर्स चुपके से कर रहे हैं ये खेल, अभी करें ये जरूरी चेक

यह खतरा सिर्फ हैकिंग तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे कई तरीके काम करते हैं. कई बार सस्ते या अनजाने ब्रांड के स्मार्ट डिवाइस पहले से ही ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं जो आपके नेटवर्क को शेयर करने लगते हैं. वहीं दूसरी तरफ, कुछ ऐप्स भी इस खेल का हिस्सा होते हैं. खासकर वे ऐप्स जो फ्री VPN, पेड कंटेंट मुफ्त में देने या पैसे कमाने का झांसा देते हैं अक्सर आपके इंटरनेट को दूसरों के लिए खोल देते हैं. इससे आपका नेटवर्क किसी भी संदिग्ध गतिविधि में इस्तेमाल हो सकता है जैसे डेटा चोरी या गैरकानूनी ऑनलाइन काम.