एक ही एक्सटेंशन बोर्ड में न चलाएं ये 7 सामान, बढ़ जाता है ओवरलोडिंग का खतरा

Extension Board Overloading Risk: आज के समय में हम सब के घरों में बिजली से चलने वाले उपकरणों की संख्या बहुत बढ़ गई है. इसलिए अक्सर लोग घर में सॉकेट कम होने की वजह से एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन हर डिवाइस को एक्सटेंशन बोर्ड में लगाना सुरक्षित नहीं होता. क्योंकि कुछ उपकरण इतनी बिजली खींचते हैं कि एक्सटेंशन बोर्ड उस भार को संभाल नहीं पाता और ओवरलोडिंग के कारण आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. आइए जानते हैं उन उपकरणों के बारे में, जिन्हें एक ही एक्सटेंशन बोर्ड पर एक साथ नहीं चलाना चाहिए.

एयर कंडीशनर AC

एसी को चलने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है. जब एसी चलता है, तो वह एक साथ बहुत ज्यादा करंट खींचता है. अगर आप इसे आम एक्सटेंशन बोर्ड में लगाएंगे, तो बोर्ड का तार तुरंत पिघल सकता है और बोर्ड आग लगने का खतरा बढ़ जाता है.

फ्रिज

फ्रिज 24 घंटे लगातार चलता है और इसे कंप्रेसर चलाने के लिए लगातार और ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है. एक्सटेंशन बोर्ड पर फ्रिज का लोड पड़ने से बोर्ड गर्म हो जाता है. इसलिए फ्रिज को सीधे दीवार के प्लग में ही लगाना ठीक रहता है.

माइक्रोवेव और ओवन

खाना गर्म करने या बेक करने वाले ओवन बहुत तेजी से बिजली खींचते हैं. यदि आप ओवन के साथ उसी एक्सटेंशन बोर्ड पर कोई और चीज चला रहे हैं, तो ओवरलोडिंग का खतरा 100 गुना बढ़ जाता है.

रूम हीटर

सर्दियों के दिनों में रूम हीटर का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है. हीटर के अंदर लगे कॉइल को गर्म होने के लिए भारी मात्रा में बिजली चाहिए होती है. रूम हीटर को कभी भी साधारण एक्सटेंशन बोर्ड पर न चलाएं, यह कुछ ही मिनटों में बोर्ड को जला सकता है.

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वॉशिंग मशीन

वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने और सुखाने के लिए एक हैवी मोटर लगी होती है. इस मोटर को चलाने के लिए भारी पावर सप्लाई की जरूरत होती है. इसे एक्सटेंशन बोर्ड के बजाय सीधे दीवार के 15 एम्पीयर वाले पावर स्विच में लगाना चाहिए. जिससे वॉशिंग मशीन अच्छे से कपड़े सूखा सके.

इंडक्शन

पानी गर्म करने वाली केतली या इंडक्शन चूल्हा बहुत कम समय में पानी या खाना उबाल देते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे बहुत ज्यादा वाट बिजली का इस्तेमाल करते हैं. इन्हें एक्सटेंशन बोर्ड पर लगाने से स्पार्किंग होने का खतरा रहता है.

हेयर ड्रायर और प्रेस

कपड़े प्रेस करने वाली इस्तरी और बाल सुखाने वाला हेयर ड्रायर देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन ये बिजली बहुत ज्यादा खाते हैं. इन्हें कभी भी अन्य छोटे उपकरणों जैसे मोबाइल चार्जर या टीवी के साथ एक ही एक्सटेंशन पर न जोड़ें.

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