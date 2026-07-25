16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे Social Media पर पोस्ट? इस देश का बड़ा कदम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऑनलाइन गेमिंग पर भी सख्ती होगी, बच्चों के खेलने का समय सीमित होगा।

Social Media: सोशल मीडिया का इस्तेमाल पूरे देश में काफी तेजी से बढ़ा है. अब बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सोशल मीडिया पर कई घंटों तक एक्टिव रहते हैं. इसी को देखते हुए अब कई देश सोशल मीडिया को कम उम्र के बच्चों के लिए बैन कर रही है. इसी कड़ी में बता दें कि अब वियतनाम सरकार भी 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया से जुड़ी पाबंदियां लागू करने वाली है.

आ गया नया नियम

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वियतनाम सरकार चाहती है कि 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने, पोस्ट पर अपना रिएक्शन देने से रोकना है. बता दें कि सराकर के नियमों के तहत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक की जानकारी के आधार पर ही बनाए जाएंगे. बच्चों के अकाउंट की निगरानी करने की जिम्मेदारी भी पैरेंट्स की होगी. इसमें ये देखा जाएगा कि बच्चा किस तरह का कंटेंट देख रहा है और सोशल मीडिया पर कितना समय बिता रहा है.

बच्चों की सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान

दरअसल, वियतनाम सरकार के मंत्री फान ताम ने कहा कि सरकार का मकसद बच्चों को सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर करना नहीं है. उनका कहना है कि मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जब बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो उन्हें सुरक्षित और उनकी उम्र के अनुरूप डिजिटल माहौल मिले जिससे वे ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रह सकें.

सोशल मीडिया कंपनियों पर भी होगी जिम्मेदारी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोशल मीडिया कंपनियों के लिए भी कई नए नियम शामिल किए गए हैं. कंपनियों उम्र वेरिफिकेशन के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे बच्चों की असल उम्र की पहचान हो सके. इसके अलावा कम उम्र के बच्चों के लिए उनके अनुसार ही कंटेंट दिखाने चाहिए.

ऑनलाइन गेमिंग पर भी सख्ती की तैयारी

ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है. अब सरकार ऑनलाइन गेम्स पर भी कड़े कदम उठाने की तैयारी में है. जानकारी के अनुसार गेमिंग कंपनियों को खिलाड़ियों की उम्र की जांच करनी होगी. 16 साल से कम उम्र के बच्चों के गेमिंग अकाउंट भी पैरेंट्स की जानकारी के साथ रजिस्टर्ड किए जाएंगे. इसके अलावा एक ही कंपनी के गेम्स खेलने वाले 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिदिन मैक्सिमम 60 मिनट का गेमिंग समय तय करने का प्रस्ताव भी रखा गया है.

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