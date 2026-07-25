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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे Social Media पर पोस्ट? इस देश का बड़ा कदम

16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे Social Media पर पोस्ट? इस देश का बड़ा कदम

Social Media: वियतनाम सरकार चाहती है कि 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने, पोस्ट पर अपना रिएक्शन देने से रोकना है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 25 Jul 2026 07:25 PM (IST)
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  • ऑनलाइन गेमिंग पर भी सख्ती होगी, बच्चों के खेलने का समय सीमित होगा।

Social Media: सोशल मीडिया का इस्तेमाल पूरे देश में काफी तेजी से बढ़ा है. अब बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सोशल मीडिया पर कई घंटों तक एक्टिव रहते हैं. इसी को देखते हुए अब कई देश सोशल मीडिया को कम उम्र के बच्चों के लिए बैन कर रही है. इसी कड़ी में बता दें कि अब वियतनाम सरकार भी 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया से जुड़ी पाबंदियां लागू करने वाली है.

आ गया नया नियम

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वियतनाम सरकार चाहती है कि 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने, पोस्ट पर अपना रिएक्शन देने से रोकना है. बता दें कि सराकर के नियमों के तहत 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक की जानकारी के आधार पर ही बनाए जाएंगे. बच्चों के अकाउंट की निगरानी करने की जिम्मेदारी भी पैरेंट्स की होगी. इसमें ये देखा जाएगा कि बच्चा किस तरह का कंटेंट देख रहा है और सोशल मीडिया पर कितना समय बिता रहा है.

बच्चों की सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान

दरअसल, वियतनाम सरकार के मंत्री फान ताम ने कहा कि सरकार का मकसद बच्चों को सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर करना नहीं है. उनका कहना है कि मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जब बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो उन्हें सुरक्षित और उनकी उम्र के अनुरूप डिजिटल माहौल मिले जिससे वे ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रह सकें.

सोशल मीडिया कंपनियों पर भी होगी जिम्मेदारी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोशल मीडिया कंपनियों के लिए भी कई नए नियम शामिल किए गए हैं. कंपनियों उम्र वेरिफिकेशन के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे बच्चों की असल उम्र की पहचान हो सके. इसके अलावा कम उम्र के बच्चों के लिए उनके अनुसार ही कंटेंट दिखाने चाहिए.

ऑनलाइन गेमिंग पर भी सख्ती की तैयारी

ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है. अब सरकार ऑनलाइन गेम्स पर भी कड़े कदम उठाने की तैयारी में है. जानकारी के अनुसार गेमिंग कंपनियों को खिलाड़ियों की उम्र की जांच करनी होगी. 16 साल से कम उम्र के बच्चों के गेमिंग अकाउंट भी पैरेंट्स की जानकारी के साथ रजिस्टर्ड किए जाएंगे. इसके अलावा एक ही कंपनी के गेम्स खेलने वाले 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिदिन मैक्सिमम 60 मिनट का गेमिंग समय तय करने का प्रस्ताव भी रखा गया है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 25 Jul 2026 07:25 PM (IST)
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