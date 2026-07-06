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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमहज 27 गेंदों में जड़े 12 चौके-छक्के, इन बल्लेबाज ने विस्फोटक पारी से ला दिया तूफान, टेक्सस सुपर किंग्स की करारी हार

महज 27 गेंदों में जड़े 12 चौके-छक्के, इन बल्लेबाज ने विस्फोटक पारी से ला दिया तूफान, टेक्सस सुपर किंग्स की करारी हार

कैरेबियाई बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल ने मेजर लीग क्रिकेट में लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के लिए धमाकेदार पारी खेली है. टेक्सस सुपर किंग्स के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में 73 रन बनाकर शानदार जीत दिलाई है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 06 Jul 2026 06:20 AM (IST)
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Rovman Powell, Major League Cricket 2026: मेजर लीग क्रिकेट (MLC) 2026 के 18वें मुकाबले में लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स ने रोवमैन पॉवेल की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत टेक्सस सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है. एक वक्त यह रन चेज बेहद मुश्किल दिखाई दे रही थी, लेकिन पॉवेल की विस्फोटक पारी ने कुछ ही ओवरों में मुकाबले का पूरा पासा पलट दिया है. उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया है. इस पारी के दौरान पॉवेल के बल्ले से चौकों और छक्कों की जमकर बरसात देखने को मिली है.

जब जीत मुश्किल लग रही थी, तब क्रीज पर आए पॉवेल

173 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही है. टीम ने 11वें ओवर तक सिर्फ 63 रन के स्कोर पर अपने 3 विकेट गंवा दिए हैं. उस समय जीत के लिए उसे आखिरी 56 गेंदों में 115 रन बनाने थे और मुकाबला लगभग टेक्सस सुपर किंग्स की पकड़ में नजर आ रहा था. ऐसे मुश्किल हालात में कैरेबियाई बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल बल्लेबाजी करने उतरे हैं.

क्रीज पर आते ही पॉवेल ने टेक्सस सुपर किंग्स के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया है. उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में ला दिया है. खासकर स्लोअर गेंदों पर उन्होंने बेहतरीन शॉट लगाए और गेंद को लगातार स्टैंड्स तक पहुंचाया है. पॉवेल ने 27 गेंदों में 270.37 की स्ट्राइक रेट से 73 रन बनाए हैं. उनकी पारी में 6 चौके और 6 छक्के शामिल रहे हैं. उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया है. इसके अलावा एडम मिल्ने के एक ओवर में 2 छक्के और 3 चौके जड़े हैं. वहीं, कोलिन मुनरो के साथ उन्होंने सिर्फ 41 गेंदों में 107 रन की मैच जिताऊ साझेदारी भी की है.

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पूरी तरह पलट दिया मुकाबला

जब रोवमैन पॉवेल आउट होकर पवेलियन लौटे, तब लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स को जीत के लिए 15 गेंदों में सिर्फ 8 रन चाहिए थे. टीम ने यह लक्ष्य 8 गेंद शेष रहते आसानी से हासिल कर लिया है. इस जीत के साथ नाइट राइडर्स ने लगातार तीन हार का सिलसिला भी खत्म किया है और प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को भी मजबूत बनाए रखा है.

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Published at : 06 Jul 2026 06:20 AM (IST)
Tags :
Rovman Powell MLC 2026 Major League Cricket 2026
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