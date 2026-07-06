Gorilla Glass में ऐसा क्या, जो फोन की स्क्रीन को टूटने नहीं देता? मजबूती जानकर रह जाएंगे हैरान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कॉर्निंग का सिरेमिक शील्ड गोरिल्ला ग्लास को टक्कर दे रहा।

Gorilla Glass: आजकल स्मार्टफोन की कीमतें लाखों में पहुंच गई हैं. अगर आप सैमसंग और ऐप्पल जैसी कंपनियों के टॉप-एंड मॉडल लेना चाहते हैं तो लगभग दो लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. इतने महंगे फोन अगर हाथ से छूट जाए तो कलेजा बाहर को आने को हो जाता है. इस टेंशन से बचाने के लिए कई कंपनियां फोन पर Gorilla Glass प्रोटेक्शन देती हैं. अगर फोन जोर से भी गिर जाए तो यह ग्लास स्क्रीन को टूटने से बचा लेता है. इस ग्लास में ऐसा क्या होता है जो यह गिरने पर टूटता नहीं? आज हम इस सवाल का जवाब जानेंगे.

कैसे बनता है Gorilla Glass?

गोरिल्ला ग्लास को बनाने की शुरुआत सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे साधारण रेत भी कहा जाता है, से होती है. सिलिकॉन डाइऑक्साइड और ऐसे ही कुछ दूसरे मिनरल्स को बहुत ज्यादा टेंपरेचर पर पिघलाया जाता है, जिससे एक ग्लास बनता है. फिर इस रेत को कई दूसरे केमिकल के साथ मिलाकर फिर से पिघलाया जाता है, जिससे Aluminosilicate ग्लास बनता है. Aluminosilicate को एक खांचे में तब तक उड़ेला जाता है, जब तक यह ओवरफ्लो होना शुरू न हो जाए. इसके बाद एक मशीन इस ग्लास की शीट बना लेती है. यह प्रोसेस पूरी होने के बाद इस ग्लास गर्म किए हुए नमक में डाला जाता है. इससे ग्लास में सोडियम आयन को हटाकर बड़े पोटैशियम आयन उनकी जगह ले लेते हैं. फिर जब ग्लास ठंडा होता है तो उसके सरफेस पर एक कंप्रैसिव लेयर बन जाती है.

एक पतला कांच इतनी प्रोटेक्शन कैसे दे पाता है?

इस प्रोसेस से बना कांच बहुत पतला होता है. इसकी मोटाई 0.3-0.5mm होती है, लेकिन इसके दोनों साइड किनारों पर एक कुशन जैसी लेयर बन जाती है, जो नजर नहीं आती. यह लेयर इस गोरिल्ला ग्लास को फ्लेक्सिबिलिटी देती है. इससे अगर फोन जोर से गिरे तो यह लेयर एकदम टूटने की बजाय उस झटको को एब्जॉर्ब कर लेती है. इसलिए इस ग्लास के टूटने की संभावना कम रहती है. यह ग्लास स्क्रीन को न सिर्फ टूटने से बचाता है बल्कि स्क्रैचेज से भी पूरी प्रोटेक्शन देता है.

Ceramic Shield से मिल रही है Gorilla Glass को टक्कर

Gorilla Glass को कॉर्निंग नाम की कंपनी तैयार करती है. इसी कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट Ceramic Shield इस ग्लास को कड़ी टक्कर दे रहा है. सैमसंग और ऐप्पल जैसी कंपनियां इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं. Ceramic Shield को लेकर ऐप्पल और कॉर्निंग दोनों का ही दावा है कि यह दूसरे प्रोटेक्टिव ग्लास की तुलना में ज्यादा मजबूत है. इसे ग्लास में सेरेमिक नैनोक्रिस्टल एम्बेड कर तैयार किया जाता है.

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