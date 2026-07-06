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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGorilla Glass में ऐसा क्या, जो फोन की स्क्रीन को टूटने नहीं देता? मजबूती जानकर रह जाएंगे हैरान

Gorilla Glass में ऐसा क्या, जो फोन की स्क्रीन को टूटने नहीं देता? मजबूती जानकर रह जाएंगे हैरान

Gorilla Glass: फोन की स्क्रीन पर प्रोटेक्शन के लिए Gorilla Glass यूज किया जाता है. यह स्क्रीन को न सिर्फ स्क्रैचेज से बचाता है बल्कि गिरने पर टूटने से भी बचा लेता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 06 Jul 2026 06:51 AM (IST)
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  • कॉर्निंग का सिरेमिक शील्ड गोरिल्ला ग्लास को टक्कर दे रहा।

Gorilla Glass: आजकल स्मार्टफोन की कीमतें लाखों में पहुंच गई हैं. अगर आप सैमसंग और ऐप्पल जैसी कंपनियों के टॉप-एंड मॉडल लेना चाहते हैं तो लगभग दो लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. इतने महंगे फोन अगर हाथ से छूट जाए तो कलेजा बाहर को आने को हो जाता है. इस टेंशन से बचाने के लिए कई कंपनियां फोन पर Gorilla Glass प्रोटेक्शन देती हैं. अगर फोन जोर से भी गिर जाए तो यह ग्लास स्क्रीन को टूटने से बचा लेता है. इस ग्लास में ऐसा क्या होता है जो यह गिरने पर टूटता नहीं? आज हम इस सवाल का जवाब जानेंगे.

कैसे बनता है Gorilla Glass?

गोरिल्ला ग्लास को बनाने की शुरुआत सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे साधारण रेत भी कहा जाता है, से होती है. सिलिकॉन डाइऑक्साइड और ऐसे ही कुछ दूसरे मिनरल्स को बहुत ज्यादा टेंपरेचर पर पिघलाया जाता है, जिससे एक ग्लास बनता है. फिर इस रेत को कई दूसरे केमिकल के साथ मिलाकर फिर से पिघलाया जाता है, जिससे Aluminosilicate ग्लास बनता है. Aluminosilicate को एक खांचे में तब तक उड़ेला जाता है, जब तक यह ओवरफ्लो होना शुरू न हो जाए. इसके बाद एक मशीन इस ग्लास की शीट बना लेती है. यह प्रोसेस पूरी होने के बाद इस ग्लास गर्म किए हुए नमक में डाला जाता है. इससे ग्लास में सोडियम आयन को हटाकर बड़े पोटैशियम आयन उनकी जगह ले लेते हैं. फिर जब ग्लास ठंडा होता है तो उसके सरफेस पर एक कंप्रैसिव लेयर बन जाती है.

एक पतला कांच इतनी प्रोटेक्शन कैसे दे पाता है?

इस प्रोसेस से बना कांच बहुत पतला होता है. इसकी मोटाई 0.3-0.5mm होती है, लेकिन इसके दोनों साइड किनारों पर एक कुशन जैसी लेयर बन जाती है, जो नजर नहीं आती. यह लेयर इस गोरिल्ला ग्लास को फ्लेक्सिबिलिटी देती है. इससे अगर फोन जोर से गिरे तो यह लेयर एकदम टूटने की बजाय उस झटको को एब्जॉर्ब कर लेती है. इसलिए इस ग्लास के टूटने की संभावना कम रहती है. यह ग्लास स्क्रीन को न सिर्फ टूटने से बचाता है बल्कि स्क्रैचेज से भी पूरी प्रोटेक्शन देता है.

Ceramic Shield से मिल रही है Gorilla Glass को टक्कर

Gorilla Glass को कॉर्निंग नाम की कंपनी तैयार करती है. इसी कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट Ceramic Shield इस ग्लास को कड़ी टक्कर दे रहा है. सैमसंग और ऐप्पल जैसी कंपनियां इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं. Ceramic Shield को लेकर ऐप्पल और कॉर्निंग दोनों का ही दावा है कि यह दूसरे प्रोटेक्टिव ग्लास की तुलना में ज्यादा मजबूत है. इसे ग्लास में सेरेमिक नैनोक्रिस्टल एम्बेड कर तैयार किया जाता है. 

ये भी पढ़ें- iPhone 18 की कीमत आ गई सामने, iPhone 17 से सस्ता होगा या महंगा? फीचर समेत जानिए सारी बातें

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 06 Jul 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Corning TECH NEWS Gorilla Glass
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