हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपत्नी ने पूछा सामान का दाम, राष्ट्रपति ने तुरंत निकाल लिया बटुआ. VIDEO जीत रहा दिल

पत्नी ने पूछा सामान का दाम, राष्ट्रपति ने तुरंत निकाल लिया बटुआ. VIDEO जीत रहा दिल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग और उनकी पत्नी किम हे-क्योंग सुवोन के पालडलमुन पारंपरिक बाजार में घूम रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Jul 2026 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग और उनकी पत्नी किम हे-क्योंग का एक छोटा सा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. यह कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक साधारण सा पल है, जिसने लाखों लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया. जैसे ही फर्स्ट लेडी एक दुकान पर किसी सामान का दाम पूछती हैं, राष्ट्रपति बिना एक पल गंवाए अपनी जेब से बटुआ निकाल लेते हैं. बस यही कुछ सेकेंड का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया और लोग इसे पति-पत्नी के रिश्ते का सबसे प्यारा पल बता रहे हैं.

पत्नी ने पूछा दाम, राष्ट्रपति ने तुरंत निकाला बटुआ

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग और उनकी पत्नी किम हे-क्योंग सुवोन के पालडलमुन पारंपरिक बाजार में घूम रहे हैं. इसी दौरान फर्स्ट लेडी एक दुकान पर रुककर किसी सामान की कीमत पूछती हैं. उनकी बात पूरी भी नहीं होती कि राष्ट्रपति तुरंत अपनी जेब से बटुआ निकाल लेते हैं, मानो उन्हें पहले से पता हो कि अब खरीदारी होने वाली है. उनका यही सहज अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

स्थानीय बाजार में खरीदारी कर जीता लोगों का दिल

बाजार की सैर के दौरान राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने दुकानदारों से बातचीत की, स्थानीय लोगों से मुलाकात की और कई पारंपरिक कोरियाई स्नैक्स भी खरीदे. उन्होंने बकव्हीट चिप्स, पफ्ड राइस, सूखी स्क्विड, डोनट, मूंगफली से बने स्नैक्स और चेस्टनट ब्रेड जैसी कई चीजें खरीदीं. इतना ही नहीं, दोनों ने वहां मौजूद लोगों के साथ कुछ स्नैक्स भी शेयर किए. उनके इस सादगी भरे व्यवहार की भी खूब तारीफ हो रही है.

छोटा सा पल बना इंटरनेट का फेवरेट VIDEO

वीडियो भले ही कुछ सेकेंड का हो, लेकिन लोगों का कहना है कि इसमें पति-पत्नी की स्वाभाविक समझ और अपनापन साफ दिखाई देता है. कई यूजर्स ने लिखा कि यह किसी राजनीतिक कार्यक्रम से ज्यादा एक आम पति-पत्नी की रोजमर्रा की जिंदगी जैसा पल लगा. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

यह भी पढ़ें: Viral Video: HR की एक कॉल और चली गई साढ़े 5 साल की नौकरी, Wipro एम्पलॉयी बोली- शायद यह भगवान का इशारा

सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर लुटाया प्यार

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार और दिल छू लेने वाले कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "हर पति की यही आदत होती है, पत्नी ने सामान देखा नहीं कि जेब में हाथ चला जाता है." दूसरे ने कहा, "इतना स्वाभाविक पल किसी स्क्रिप्ट से नहीं बनाया जा सकता." एक और यूजर ने लिखा, "राष्ट्रपति हों या आम इंसान, पति-पत्नी का रिश्ता हर जगह एक जैसा ही होता है." 

यह भी पढ़ें: भीषण गर्मी में AC की ठंडी हवा खाने के लिए ATM में घुसे दो मेहनतकश मजदूर, वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 06 Jul 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO South Korean President Lee Jae-myung
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
पत्नी ने पूछा सामान का दाम, राष्ट्रपति ने तुरंत निकाल लिया बटुआ. VIDEO जीत रहा दिल
पत्नी ने पूछा सामान का दाम, राष्ट्रपति ने तुरंत निकाल लिया बटुआ. VIDEO जीत रहा दिल
ट्रेंडिंग
Skydiving Accident: प्लेन से कूदा शख्स शहर में बने टेंट पर जा गिरा, उसके बाद जो हुआ डरा देगा- वीडियो वायरल
प्लेन से कूदा शख्स शहर में बने टेंट पर जा गिरा, उसके बाद जो हुआ डरा देगा- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: धान रोपाई कर रही नन्हीं बच्चियों ने खेत में किया धमाकेदार डांस, वीडियो देख यूजर्स का गदगद हुआ दिल
धान रोपाई कर रही नन्हीं बच्चियों ने खेत में किया धमाकेदार डांस, वीडियो देख यूजर्स का गदगद हुआ दिल
ट्रेंडिंग
Video: F1 ट्रैक पर गूंजा भांगड़ा, सिल्वरस्टोन में पंजाबी रंग देखकर हैरान रह गई दुनिया- वीडियो वायरल
F1 ट्रैक पर गूंजा भांगड़ा, सिल्वरस्टोन में पंजाबी रंग देखकर हैरान रह गई दुनिया- वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में खूनी रविवार! बगावत की आवाज कुचलने के लिए शहबाज-मुनीर की सेना ने की फायरिंग, एक की मौत और 14 घायल
PoK में खूनी रविवार! बगावत की आवाज कुचलने के लिए शहबाज-मुनीर की सेना ने की फायरिंग, एक की मौत
पंजाब
पंजाब के इस चुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत, 15 में से 13 सीटों पर किया कब्जा
पंजाब के इस चुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत, 15 में से 13 सीटों पर किया कब्जा
बॉलीवुड
Sunday Box office Collection Updates: 'अल्फा' ने वीकेंड पर पकड़ी रफ्तार, 'वेलकम 3' का भी जलवा बरकरार, जानें संडे कलेक्शन
'अल्फा' ने वीकेंड पर पकड़ी रफ्तार, 'वेलकम 3' का भी जलवा बरकरार, जानें संडे कलेक्शन
क्रिकेट
महज 27 गेंदों में जड़े 12 चौके-छक्के, इन बल्लेबाज ने विस्फोटक पारी से ला दिया तूफान, टेक्सस सुपर किंग्स की करारी हार
महज 27 गेंदों में जड़े 12 चौके-छक्के, इन बल्लेबाज ने विस्फोटक पारी से ला दिया तूफान, टेक्सस सुपर किंग्स की करारी हार
विश्व
ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026: भारत पिछड़ा, 100 देशों की लिस्ट से भी बाहर, जानें टॉप-10 पर कौन से देश
ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026: भारत पिछड़ा, 100 देशों की लिस्ट से भी बाहर, जानें टॉप-10 पर कौन से देश
इंडिया
Exclusive: पिता राम विलास पासवान की जयंती पर भावुक हुए चिराग, भरत तिवारी एनकाउंटर से लेकर प्रशांत किशोर तक, जानें बिहार को लेकर क्या कहा
पिता राम विलास की जयंती पर भावुक हुए चिराग, भरत तिवारी से लेकर प्रशांत किशोर तक, जानें बिहार को लेकर क्या कहा
एग्रीकल्चर
मोटा मुनाफा कमाना है तो जुलाई में लगाएं खीरा, ये 3 जादुई किस्में करेंगी पैसों की बारिश
मोटा मुनाफा कमाना है तो जुलाई में लगाएं खीरा, ये 3 जादुई किस्में करेंगी पैसों की बारिश
टेक्नोलॉजी
एक छोटी सी गलती से बढ़ सकता है शॉर्ट सर्किट का खतरा! जानें कैसे Smart Plug बढ़ा देता है लोगों की मुसीबत
एक छोटी सी गलती से बढ़ सकता है शॉर्ट सर्किट का खतरा! जानें कैसे Smart Plug बढ़ा देता है लोगों की मुसीबत
ENT LIVE
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
ENT LIVE
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
Embed widget