कौन हैं अहमद अल अहमद? सिडनी में शूटर से भिड़कर बंदूक छीनने वाले ‘हीरो’ की कहानी

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुई सामूहिक गोलीबारी के दौरान एक आम आदमी ने अपनी बहादुरी से कई जिंदगियां बचा लीं. इस शख्स का नाम अहमद अल अहमद है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा गया कि अहमद ने बिना हथियार के एक बंदूकधारी पर पीछे से झपट्टा मारा, उसकी राइफल छीन ली और उसे जमीन पर गिरा दिया. इस साहसिक कदम के लिए पूरे देश में उनकी तारीफ हो रही है.

कौन हैं अहमद अल अहमद

स्थानीय मीडिया चैनल 7News के मुताबिक, अहमद अल अहमद 43 साल के हैं और फल बेचने का काम करते हैं. गोलीबारी के समय वह वहां से गुजर रहे थे. उन्हें बंदूकों का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी उन्होंने खतरे की परवाह किए बिना हमला करने वाले को रोकने का फैसला किया.

कैसे बचाईं कई जिंदगियां

15 सेकंड के वायरल वीडियो में दिखता है कि अहमद पहले पार्क की गई गाड़ियों के पीछे छिपते हैं. फिर सही मौका देखकर पीछे से हमलावर पर दौड़ते हैं, उसकी गर्दन पकड़ते हैं, राइफल छीन लेते हैं और उसे जमीन पर दबोच लेते हैं. माना जा रहा है कि उनकी तेजी और हिम्मत से कई लोगों की जान बच गई.

अहमद घायल, अस्पताल में भर्ती

हमले के दौरान अहमद को दो गोलियां लगीं. 7News ने अहमद के चचेरे भाई मुस्तफा से बात की. उन्होंने बताया कि अहमद अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी सर्जरी होनी है. मुस्तफा ने कहा, 'वह 100 फीसदी हीरो हैं. हमें उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएंगे.' ऑनलाइन लोग अहमद की जमकर तारीफ कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी अहमद को 'हीरो' कहा और उनकी बहादुरी को सलाम किया.

बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला

पुलिस के अनुसार, यह हमला हनुक्का त्योहार के मौके पर यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया. इसमें कम से कम 11 लोगों की मौत हुई और 29 लोग घायल हुए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है. यह हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया का सबसे घातक हमला बताया जा रहा है.