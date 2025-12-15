मिस्ट्री गर्ल संग दिखे जय भानुशाली, उड़ने लगीं डेटिंग की अफवाह, आरती सिंह ने किया रिएक्ट

एक्टर जय भानुशाली और माही विज लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में हैं. कुछ समय पहले खबरें थीं कि दोनों तलाक लेने वाले हैं. हालांकि, बाद में माही ने झूठी कहानियां बनाने वालों को लताड़ा था और लीगल एक्शन लेने की धमकी दी थी. अब जय भानुशाली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है.

जय भानुशाली का वीडियो वायरल

इस वीडियो में वो मुंबई में बिस्मिल कॉन्सर्ट अटेंड करते दिखे. इस दौरान वो बिग बॉस 15 की को-कंटेस्टेंट मीशा अय्यर के साथ थे. दोनों का साथ में वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो कॉन्सर्ट एंजॉय करते नजर आ रहे हैं. दोनों को साथ में देख सोशल मीडिया पर अफेयर की अफवाहें उड़ने लगीं. तो एक्ट्रेस आरती सिंह ने आगे आकर इन खबरों को झूठा बताया. उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें उड़ाने से पहले फैक्ट्स चेक कर लेन चाहिए.

आरती ने लिखा- आप लोग कुछ भी लिखते हो. मीशा जय की राखी सिस्टर है. अपने फैक्ट्स चेक करें.





बता दें कि जय और मीशा ने बिग बॉस 15 में हिस्सा लिया था. इसके बाद से उनके बीच में अच्छा बॉन्ड बन गया था. मीशा जय को राखी बांधती हैं.

वहीं जय और माही की बात करें तो दोनों ने 2011 में शादी की थी. जय और माही सालों से साथ हैं और उनकी जोड़ी को फैंस बहुत पसंद करते हैं. जय और माही अब एक बेटी के पेरेंट्स हैं. उनकी बेटी का नाम तारा है. तारा का जन्म 2009 में हुआ था. इसके अलावा जय और माही के फोस्टर किड्स भी हैं. उनके फोस्टर किड्स का नाम राजवीर और खुशी हैं.

जय और माही दोनों बच्चों को अपने बच्चे की तरह रखते हैं. 2017 से वो उन दोनों बच्चों का ख्याल रख रहे हैं. अक्सर उन्हें साथ में देखा जाता है. जय और माही उनके साथ रील्स वीडियोज भी बनाते हैं.