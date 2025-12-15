परफेक्ट स्लीप रूटीन के लिए सोते समय पहनें सॉक्स, जानिए वैज्ञानिक कारण और फायदे

हममें से बहुत से लोग नींद न आने की समस्या से जूझ रहे हैं. कई बार तो बिस्तर पर करवटें बदलते-बदलते रात गुजर जाती है, ऐसे में इस समस्या से बचने के लिए लोग जल्दी फोन बंद करने, हर्बल चाय पीने या भेड़ें गिनने जैसे घरेलू नुस्खे आजमाते हैं फिर भी चैन की नींद नहीं आ पाती है. लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक सोते समय सॉक्स पहनना एक ऐसा आसान तरीका है जो आपकी नींद की क्वालिटी को बहुत बेहतर बना सकता है. इस पर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने रिसर्च किया है और यह साबित किया है कि सोने से पहले पैरों को हल्का गर्म रखना, नींद के लिए बेहद मददगार हो सकता है. तो चलिए जानते हैं कि परफेक्ट स्लीप रूटीन के लिए सोते समय सॉक्स पहनने का वैज्ञानिक कारण और फायदे क्या हैं.

परफेक्ट स्लीप रूटीन के लिए सोते समय सॉक्स पहनने का वैज्ञानिक कारण

शरीर सोने के समय खुद को शांत और ठंडा करने की प्रक्रिया शुरू करता है. इसे मेडिकल भाषा में थर्मोरेगुलेशन कहते हैं. जब आपके हाथ-पैर गर्म होते हैं, तो शरीर की ब्लड वेसेल्स फैलती हैं, जिसे वैसोडायलेशन कहा जाता है. इससे शरीर की अंदरूनी गर्मी धीरे-धीरे स्किन के रास्ते बाहर निकलती है, और आपका शरीर ठंडा होने लगता है जो नींद में जाने के लिए जरूरी संकेत देता है. ऐसे में आप सॉक्स पहनकर इस प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं. सॉक्स पैरों को गर्म रखते हैं, जिससे दिमाग को यह संकेत मिलता है कि अब आराम करने का समय है.

हार्वर्ड की रिसर्च में पाया गया कि सोने से पहले अगर स्किन को हल्का गर्म किया जाए तो नींद आने में लगने वाला समय कम हो जाता है और नींद की क्वालिटी भी बेहतर होती है. यह पूरी तरह नेचुरल, सुरक्षित और सस्ता परफेक्ट स्लीप रूटीन तरीका माना जा रहा है.

परफेक्ट स्लीप रूटीन के लिए सोते समय सॉक्स पहनने के फायदे

1. जल्दी नींद आना - सोते समय सॉक्स पहनने से गर्म पैर नींद को बढ़ावा देने वाले संकेत भेजते हैं.

2. गहरी नींद - सोते समय सॉक्स पहनने से शरीर का तापमान कंट्रोल रहता है, जिससे नींद गहरी होती है.

3. नींद की क्वालिटी में सुधार - सोते समय सॉक्स पहनने से बार-बार नींद टूटने की संभावना कम होती है.

4. कोई साइड इफेक्ट नहीं - सोते समय सॉक्स पहनना नींद की गोलियों को खाने वाले साइड इफेक्ट से बचाता है, यह तरीका पूरी तरह सुरक्षित है.

कैसे अपनाएं सॉक्स पहनने वाला नींद का रूटीन?

1. सही सॉक्स चुनें - ऐसे सॉक्स पहनें जो न ज्यादा ढीले हों, न बहुत टाइट. इससे ब्लड फ्लो बना रहता है. सॉफ्ट कॉटन, बांस या हल्के ऊनी सॉक्स सबसे अच्छे रहते हैं.

2. सोने से पहले पहनें - सॉक्स सोने से 20–30 मिनट पहले पहन लें ताकि शरीर उन्हें महसूस करके प्रतिक्रिया देना शुरू कर दे.

3. रूम का टेंपरेचर रखें ठंडा - पैरों को गर्म और कमरा थोड़ा ठंडा रखने से अच्छी नींद के लिए सही रहता है.

