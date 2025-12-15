सुबह की हल्की रोशनी, सामने फैला सफेद-सा समंदर और दूर-दूर तक दिखते ऊंचे टावर. पहली नजर में यह दृश्य किसी पहाड़ी हिल स्टेशन या बादलों से ढकी वादियों जैसा लगता है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो रूह कांप उठती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो सुंदरता नहीं, बल्कि एनसीआर की हवा में घुल चुके जहर की कहानी बयां करता है. जिस नजारे को लोग बादल समझ रहे हैं, वह असल में घना स्मॉग है, जिसने पूरे इलाके को अपनी चादर में लपेट लिया है. यह वीडियो किसी एनसीआर के फ्लैट की करीब 10वीं मंजिल से बनाया गया बताया जा रहा है, जहां से नीचे की दुनिया पूरी तरह गायब नजर आ रही है.

एनसीआर में दिखा दिल दहला देने वाला नजारा

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने एक बार फिर एनसीआर के प्रदूषण की गंभीर तस्वीर सामने रख दी है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि ऊंची इमारतों के नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है. सड़कें, गाड़ियां, पेड़ और आसपास की कॉलोनियां सब कुछ धुएं की मोटी परत में ढंक गए हैं. ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है मानो इमारतें बादलों के बीच खड़ी हों, लेकिन यह खूबसूरती नहीं, बल्कि खतरनाक वायु प्रदूषण का नतीजा है.

सोशल मीडिया पर फैला गुस्सा

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स हैरानी और गुस्से दोनों का इजहार कर रहे हैं. कई लोग लिख रहे हैं कि एनसीआर अब रहने लायक नहीं बचा है. कुछ यूजर्स इसे भविष्य की डरावनी झलक बता रहे हैं, जहां साफ हवा एक सपना बनती जा रही है. वहीं कई लोगों ने सवाल उठाया है कि हर साल यही हाल होने के बावजूद ठोस समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है. हालांकि वीडियो की सत्यता की पुष्टि एबीपी नहीं करता है.

यूजर्स बोले, दिल्ली का दम घुट रहा है

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दिल्ली एनसीआर में घर लोगे तो ऐसे नजारे दिख ही जाएंगे. एक और यूजर ने लिखा...पहले लगा स्वर्ग है, लेकिन ये तो नर्क निकला. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दिल्ली का दम घुट रहा है.

