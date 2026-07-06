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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram पर कैसे शेयर करते हैं लाइव लोकेशन? 99% लोगों आज भी नहीं पता ये आसान तरीका

Instagram पर कैसे शेयर करते हैं लाइव लोकेशन? 99% लोगों आज भी नहीं पता ये आसान तरीका

Instagram Tips: इंस्टाग्राम पर लाइव लोकेशन शेयर करने के लिए सबसे पहले ऐप को खोलें और उस व्यक्ति की चैट में जाएं जिसके साथ आप अपनी लोकेशन शेयर करना चाहते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 06 Jul 2026 08:32 AM (IST)
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Instagram Tips: इंस्टाग्राम आज के समय में काफी ट्रेंडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है. इंस्टाग्राम रील्स से लेकर स्टोरी और पोस्ट्स तक लोग इंस्टाग्राम पर अपना काफी ज्यादा समय बिताते हैं. लेकिन आपको बता दें कि अगर जब अपनी लाइव लोकेशन शेयर करने की बात आती है तो लोग व्हाट्सऐप या दूसरे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. जी हां, दरअसल, आज भी ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि इंस्टाग्राम से भी आप अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे इंस्टाग्राम पर शेयर करें लाइव लोकेशन.

इंस्टाग्राम पर कैसे शेयर होगी लाइव लोकेशन?

जानकारी के मुताबिक, इंस्टाग्राम पर लाइव लोकेशन शेयर करने के लिए सबसे पहले ऐप को खोलें और उस व्यक्ति की चैट में जाएं जिसके साथ आप अपनी लोकेशन शेयर करना चाहते हैं. अब चैट स्क्रीन में मौजूद '+' या अटैचमेंट ऑप्शन पर टैप करें. यहां आपको Location का ऑप्शन दिखाई देगा. इसे चुनने के बाद Share Live Location पर टैप करें. इसके बाद इंस्टाग्राम आपसे लोकेशन की परमिशन मांगेगा. परमिशन देने के बाद आपकी लाइव लोकेशन शेयर होना शुरू हो जाएगी.

कितने समय तक दिखती है लोकेशन?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंस्टाग्राम का ये फीचर कुछ समय के लिए ही काम करता है. जैसे व्हाट्सऐप पर आपको कुछ मिनट्स से लेकर कुछ घंटों तक का समय मिलता है, वैसे ही इंस्टाग्राम भी ये फीचर आपको कुछ समय के लिए ही देता है. इसका मतलब है कि एक तय समय के बाद आपकी लोकेशन शेयर होना अपने आप बंद हो जाती है. हालांकि आप जब चाहें तब Stop Sharing पर टैप करके लाइव लोकेशन शेयरिंग रोक सकते हैं.

इन चीजों का जरुर रखें ध्यान

अब इंस्टाग्राम पर अपनी लाइव लोकेशन शेयर करते समय कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए. बता दें कि केवल उसी व्यक्ति के साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर करें जिस पर आपको पूरा भरोसा हो. किसी अनजान व्यक्ति या संदिग्ध अकाउंट के साथ अपनी रियल-टाइम लोकेशन शेयर करने से बचें. इसके अलावा, अगर आपके फोन में लोकेशन सर्विस बंद है तो पहले उसे ऑन करना होगा तभी ये फीचर सही तरीके से काम करेगा. इतना ही नहीं, बेहतर एक्सपीरिएंस के लिए आपको इंस्टाग्राम का लेटेस्ट वर्जन का ही इस्तेमाल करना चाहिए. अगर आपने काफी समय से इंस्टाग्राम अपडेट नहीं किया है तो पहले आपको ऐप को अपडेट कर लेना चाहिए.

यह भी पढ़ें: आपकी बातें चोरी-छिपे सुन रहे हैं सोशल मीडिया ऐप्स, फोन में इस सेटिंग को तुरंत करें बंद

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 06 Jul 2026 08:32 AM (IST)
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