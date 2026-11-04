'हमारे देश में...', US मिडटर्म इलेक्शन में ट्रंप की हार पर क्या कह रहे भारत के विपक्षी नेता?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए लिटमस टेस्ट माने जाने वाले मिडटर्म इलेक्शन में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का हार मिली है. डेमोक्रेट्स ने इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है.

अब इस चुनावी परिणाम के चर्चे भारत में भी हो रहे हैं. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश से लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश क्या बोले?

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, 'अमेरिका के मिडटर्म इलेक्शन ने चकित करने वाला फैसला सुनाया है. राष्ट्रपति ट्रम्प को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है.'

कांग्रेस नेता ने कहा है कि व्यक्तित्वों को छोड़कर, रिजल्ट जवाबदेही लागू करने के लिए मिडटर्म इलेक्शन की पावर को दर्शाते हैं. हमारे अपने देश एक देश एक चुनाव का विचार, जिसकी वकालत पीएम मोदी कर रहे हैं, उस विचार को काफी हद तक कुंद कर देगा. अमेरिका के मिडटर्म इलेक्शन ने इंस्टीट्यूशनल बैलेंस को फिर से स्थापित किया है, यह संवैधानिक लोकतंत्र के मूल में है. 2014 के बाद भारत में यह बैलेंस काफी खतरनाक रूप से गड़बड़ा गया है.

ओवैसी बोले- एक अब्दुल मिशिगन में जीत गया

असदुद्दीन ओवैसी ने मिडटर्म इलेक्शन के परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, 'एक अब्दुल मिशिगन में जीत गया, अब उत्तर प्रदेश के अब्दुल को अपनी सियासी पहचान मजबूत करनी होगी. संघियों ने अब्दुल को एक तंज में बदलने की बहुत कोशिश की है. वक्त आ गया है कि हम दिखाएं कि अब्दुल अल्लाह के सिवा किसी की गुलामी नहीं करता. अब दरी नहीं बिछाएंगे.'

केसी वेणुगोपाल बोले- बदलाव की हवा चल रही

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि बदलाव की हवा चल रही है. अमेरिका के मिडटर्म इलेक्शन के रिजल्ट इस बात सशक्त उदाहरण हैं कि कैसे लोगों को सामूहिक ताकत सत्तावादी प्रवृत्तियों का मुकाबला कर उन्हें हरा सकती है. यह तभी संभव है, जब इन प्रवृत्तियों को बड़े कॉरपोरेट्स, समझौता कर चुके मीडिया तंत्र, और एल्गोरिदम पर चलने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सपोर्ट हासिल हो, जो समाज में बंटवारे, नफरत और लोगों के विरोधी नेताओं को बढ़ावा देते हैं.

उन्होंने कहा कि ये रिजल्ट हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र आखिरकार अरबपतियों, पावरफुल ग्रुप और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का नहीं. बल्कि उन आम नागरिकों का है, जो इसमें शामिल होने, एकजुट होने और अपनी आवाज उठाने का फैसला करते हैं. जब लोग एकजुट होकर खड़े होते हैं, और अपने अदिकारों और आजादी से समझौता करने से इनकार कर देते हैं, तो वे अपने खिलाफ खड़ी सबसे ताकतवर लोगों को भी हरा सकते हैं. जब लोग एकजुट होते हैं, तो उनकी जीत हमेसा सुनिश्चित होती है. भारत एकजुट है.

Change is in the air. The midterm results in the US are a powerful demonstration of how people’s collective strength can take on and defeat authoritarian tendencies, even when they are backed by big corporations, a compromised media ecosystem, and algorithm-driven social media platforms that amplify division, hatred, and anti-people politicians. They remind us that democracy ultimately belongs not to billionaires, powerful interests, or technology platforms, but to ordinary citizens who choose to participate, organise, and make their voices heard. When people come together in solidarity and refuse to surrender their rights and freedoms, they can overcome even the most formidable forces aligned against them. The People, United, Shall Always Be Victorious. INDIA, United. — K C Venugopal (@kcvenugopalmp) November 4, 2026

दीपके ने ज्ञानेश कुमार पर इस बहाने कसा तंज

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि ज्ञानेश कुमार ने ट्रम्प के साथ ऐसा कभी नहीं होने दिया.

टीएमसी सांसद मोइत्रा ने उड़ाया मजाक

TMC नेता महुआ मोइत्रा ने कहा है, 'फ्रांड्स डोनाल्ड को ज्ञानू की जरूरत है.'

एक अन्य पोस्ट में टीएमसी सांसद ने कहा कि बॉलीवुड में नसीरुद्दीन के अलावा कोई क्यों नहीं बोलता? स्क्रीन पर इतने सारे महान विद्रोही और देशभक्त लेकिन वास्तविक जीवन में कोई नहीं. मैककार्थीवाद ने हॉलीवुड के शीर्ष लोगों डाल्टन ट्रंबो, चार्ली चैपलिन, ऑरसन वेल्स, जॉन गारफील्ड को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है. लेकिन वे कभी पीछे नहीं हटे. रॉबर्ट डीनरो, टॉम हैंक्स, जॉर्ज क्लूनी ट्रम्प के सामने खड़े हैं.

प्रियंका चतुर्वेदी ने दी रामास्वामी को नसीहत

वहीं, शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि विवेक रामास्वामी इस हार से आपको कुछ सीखना है, तो वो ये सीखें कि कभी किसी महिला के ट्रॉमा और उसके साथ हुए यौन शोषण का मजाक मत बनाना. जीत के चक्कर में गरिमा और सम्मान बनाए रखना चाहिए. इसे खोना नहीं चाहिए.

अमेरिका के मिडटर्म में एक ब्लू वेव: मिलिंद देवरा

शिवसेना के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवरा ने कहा है कि अमेरिका के मिडटर्म में एक ब्लू वेव? वैश्विक गतिशीलता को एक नया रूप दे सकता है. उन लोगों से अग्राह है, जिन्होंने रिपब्लिकन पर भारत को धमकाने का आरोप लगाया. कृपया डेमोक्रेटिक जीत को एनडीए के लिए एक झटके के रूप में न देखें. ईवीएम की तरह अमेरिका के चुनाव रिजल्ट एक दम से ओपन नहीं होना चाहिए, जिसकी व्याख्या की जाए.