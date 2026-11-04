'मैं बीवी पगलू हूं...', जुमला फेमस होने पर ओवैसी ने किया मजेदार कमेंट

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पगलू वाले जुमले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मैं बीवी पगलू हूं. मेरी पत्नी और बच्चे हैं. अगर आप एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो मेरी बात पर यकीन करें. ओवैसी ने यह टिप्पणी बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को दिए नाम एंटी इंडिया पगलू से जुड़े सवाल के जवाब में की है.

ओवैसी से जब पूछा गया कि आपका पगलू जुमला बहुत फेमस हो रहा है, बीजेपी ने राहुल गांधी को नाम दिया है, एंटी इंडिया पगलू, तो इस पर AIMIM चीफ ने कहा, 'हम बीवी पगलू हैं. बस इससे मत बोलिए. देखिए, घर में हमारे बीवी है, माशाल्लाह से, बच्चे हैं, हम बीवी पगलू हैं. हम आपसे भी कह रहे हैं, याद रखिए, सुकून की जिंदगी गुजारना है, तो हमारी बात पर यकीन करिए. दूसरे बात पर न करते, वो अलग बात है, पर इस बात पर यकीन करिए.'

#WATCH | Hyderabad, Telangana: On his 'biwi paglu' statement, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "I am 'Biwi Paglu'. I have a wife and children. If you want to lead a peaceful life, trust my words..." https://t.co/HQ89uTAhG2 — ANI (@ANI) November 4, 2026

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