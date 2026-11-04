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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मैं बीवी पगलू हूं...', जुमला फेमस होने पर ओवैसी ने किया मजेदार कमेंट

'मैं बीवी पगलू हूं...', जुमला फेमस होने पर ओवैसी ने किया मजेदार कमेंट

ओवैसी ने पगलू वाले जुमले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि मैं बीवी पगलू हूं. राहुल गांधी का बीजेपी के तरफ से नया नामकरण एंटी इंडिया पगलू करने पर ओवैसी से यह सवाल पूछा था.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 04 Nov 2026 05:33 PM (IST)
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AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पगलू वाले जुमले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मैं बीवी पगलू हूं. मेरी पत्नी और बच्चे हैं. अगर आप एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो मेरी बात पर यकीन करें. ओवैसी ने यह टिप्पणी बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को दिए नाम एंटी इंडिया पगलू से जुड़े सवाल के जवाब में की है. 

ओवैसी से जब पूछा गया कि आपका पगलू जुमला बहुत फेमस हो रहा है, बीजेपी ने राहुल गांधी को नाम दिया है, एंटी इंडिया पगलू, तो इस पर AIMIM चीफ ने कहा, 'हम बीवी पगलू हैं. बस इससे मत बोलिए. देखिए, घर में हमारे बीवी है, माशाल्लाह से, बच्चे हैं, हम बीवी पगलू हैं. हम आपसे भी कह रहे हैं, याद रखिए, सुकून की जिंदगी गुजारना है, तो हमारी बात पर यकीन करिए. दूसरे बात पर न करते, वो अलग बात है, पर इस बात पर यकीन करिए.'

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 04 Nov 2026 05:23 PM (IST)
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