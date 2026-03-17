'केक किधर है?', आलिया भट्ट को बर्थडे विश कर रहे पैप्स से रणबीर ने पूछा ऐसा सवाल, वीडियो वायरल

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर एक बार फिर से सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन, इसके पीछे की वजह कोई फिल्म या नया प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि उनका क्यूट और दिल जीत लेने वाला वीडियो है. दरअसल, आलिया अपने पति रणबीर कपूर और बेटी राहा के संग हांगकांग में बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थीं.

हालांकि, अब उन्होंने मुंबई वापसी कर ली है. इसी बीच उनका और रणबीर कपूर का एयरपोर्ट से एक वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में रणबीर कपूर का मजाकिया अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.दरअसल, वीडियो में देखा जा रहा है कि आलिया और रणबीर एयरपोर्ट से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं.

रणबीर कपूर का फनी रिएक्शन वायरल

तभी पैप्स आलिया को Belated Happy Birthday विश करते हैं. उसके जवाब में आलिया उन्हें स्माइल करते हुए थैंक्यू बोलती हैं. इसी दौरान रणबीर कपूर अपने फनी अंदाज में पूछ लेते हैं- केक किधर है?. रणबीर के इस बात को सुन पैप्स हंस पड़ते हैं.

साथ ही आलिया भी रणबीर कपूर की तरह देखकर स्माइल करती हुई नजर आती हैं. इस वीडियो में दोनों की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है.यही वजह है कि ये छोटा सा मोमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो को देखने के बाद फैंस आलिया और रणबीर की बॉन्डिंग की तारीफ कर रहे हैं.

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वहीं, कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में इसे कपल गोल्स बताया. वहीं, कुछ लोगों ने रणबीर कपूर के सेंस ऑफ ह्यूमर की जमकर सराहना की. वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दोनों ही अपनी अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म में रणबीर और आलिया के संग विक्की कौशल भी दिखाई देंगे. इसके अलावा रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर भी खूब बज़ देखने को मिल रहा है.

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