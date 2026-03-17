मनाली टूर पर निकले 10वीं के बच्चों ने ट्रेन में लगाया कूड़े का अंबार, वीडियो देख आएगा गुस्सा

आज के समय में पढ़ाई के साथ-साथ अच्छे संस्कार और नागरिक जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी मानी जाती है. स्कूलों में बच्चों को किताबों का ज्ञान तो दिया जाता है, लेकिन असली जीवन में स्वच्छता और जिम्मेदारी निभाना भी उतना ही जरूरी होता है. अक्सर हम सोशल मीडिया पर लोगों को सफाई और अच्छे व्यवहार की बातें करते हुए देखते हैं, लेकिन कई बार असल जिंदगी में वही लोग इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं.

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. इस वीडियो में कुछ 10वीं कक्षा के छात्र ट्रेन में सफर करते हुए पूरे डिब्बे में कचरा फैलाते नजर आते हैं. बताया जा रहा है कि ये छात्र मनाली टूर पर जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ट्रेन के एसी कोच में गंदगी फैलाई, उसे देखकर लोग काफी नाराज हो गए.

ट्रेन के डिब्बे में फैलाई गंदगी

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के एक बर्थ वाले कंपार्टमेंट के आसपास हर तरफ कचरा फैला हुआ है. सीटों के नीचे और फर्श पर चिप्स के पैकेट, प्लास्टिक और खाने-पीने का कचरा बिखरा पड़ा है. वीडियो बना रहा व्यक्ति बताता है कि इस कंपार्टमेंट में 10वीं कक्षा के कुछ छात्र बैठे हुए थे, जो मनाली घूमने जा रहे थे. उन्होंने सफर के दौरान खाने-पीने के बाद सारा कचरा वहीं फेंक दिया. जब उस व्यक्ति ने छात्रों से कहा कि जाते समय कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दें, तो उन्होंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया.

“पब्लिक प्रॉपर्टी है, बोलकर ट्रेन में सफ़र कर रहे छात्रों ने एसी कोच में कचरे का ढेर लगाया”😣



मनाली टूर के लिए निकले 10 वी के छात्र जब एसी कोच में सफ़र करते समय डिब्बे में कचरा फैलाकर गंदगी फैला रहे थे तब एक बुद्धिजीवी ने उन छात्रों को बोला कि ये सब मत कीजिए लेकिन छात्रों… pic.twitter.com/m2xlG8lCcC — Jitu Rajoriya (@jitu_rajoriya) March 16, 2026

पब्लिक प्रॉपर्टी है कहकर निकल गए छात्र

वीडियो में बताया गया कि जब छात्रों को समझाया गया कि ट्रेन हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है और इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है, तब भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टा उन्होंने यह कहकर बात टाल दी कि यह पब्लिक प्रॉपर्टी है. इतना ही नहीं, वे छात्र हंसते हुए वहां से चले गए और कचरे को साफ करना जरूरी नहीं समझा. उनके जाने के बाद पूरा डिब्बा गंदगी से भरा हुआ दिखाई दिया.

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छात्रों पर शख्स का तंज

वीडियो बना रहा व्यक्ति छात्रों के इस व्यवहार पर तंज कसते हुए कहता है कि यही लोग आगे चलकर सोशल मीडिया पर लोगों को सिविक सेंस और स्वच्छता का ज्ञान देंगे, लेकिन जब खुद जिम्मेदारी निभाने की बात आती है, तो वे पीछे हट जाते हैं. उसने यह भी कहा कि लोग अक्सर दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हर इंसान पहले खुद को सुधार ले, तो समाज अपने आप बेहतर हो सकता है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @jitu_rajoriya नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों लोगों ने इसे लाइक किया है. वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने कमेंट कर अपनी नाराजगी जाहिर की, एक यूजर ने लिखा कि अच्छे नंबर लाना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि सभ्यता और नागरिक जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि घर और स्कूल में सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं, बल्कि जीवन के सही मूल्य भी सिखाए जाने चाहिए.

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