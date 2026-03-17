iPhone 18 Pro के प्राइस हो गए लीक, भारत में इस कंपनी के फ्लैगशिप मॉडल से कम रह सकती है कीमत

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iPhone 18 Pro Price Leaked: iPhone 18 Pro की लॉन्चिंग में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन इसकी कीमत लीक हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस आईफोन की कीमत हाल ही में लॉन्च हुए सैमसंग के Galaxy S26 Ultra की तुलना में कम होगी. ऐसे में न सिर्फ ऐप्पल के दीवानों की जेब पर बोझ कम आएगा बल्कि सैमसंग को भी कड़ी टक्कर मिलेगी. बता दें कि कई अपग्रेड्स के साथ आईफोन 18 प्रो को सितंबर में लॉन्च किया जाएगा.

कितनी रह सकती है कीमत?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आईफोन 18 प्रो की भारत में शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपये रह सकती है. यह 1,39,900 रुपये वाले Galaxy S26 Ultra की तुलना में सस्ता होगा. बता दें कि पिछले कुछ समय से मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमतों के कारण कंपनियां अपने फोन महंगे कर रही हैं. ऐसे में अगर ऐप्पल अपकमिंग आईफोन को कम कीमत पर उतारती है तो यह उसके लिए एक बड़ा प्लस प्वाइंट साबित हो सकता है. बता दें कि अभी तक कीमत को लेकर केवल कयास लगाए जा रहे हैं. ऐप्पल की तरफ से इस बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है.

किन बड़ी अपग्रेड्स के साथ आएगा iPhone 18 Pro?

iPhone 18 Pro में 6.3 इंच की OLED स्क्रीन मिलेगी, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करेगी. इसमें A20 Pro चिपसेट लगा होगा, जो हैवी टास्क और मल्टीटास्किंग को आसानी से हैंडल कर लेगा. इस प्रोसेसर को 12GB रैम के साथ पेयर किए जाने की उम्मीद है. यह ऐप्पल इंटेलीजेंस को सपोर्ट करेगा. कैमरा की बात करें तो इसके रियर में 48MP के प्राइमरी लेंस वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा. ऐप्पल इस सेटअप के लिए बड़े अपर्चर वाला टेलीफोटो कैमरा टेस्ट कर रही है. इसके अलावा मेन कैमरा को वेरिएबल अपर्चर के साथ लाया जा सकता है, जो अंधेरे में भी शानदार फोटो लेने में मदद करेगा. ऐप्पल इस बार प्रो मॉडल्स को कॉफी ब्राउन, पर्पल और रेड वाइड शेड में लॉन्च करेगी.

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