हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro के प्राइस हो गए लीक, भारत में इस कंपनी के फ्लैगशिप मॉडल से कम रह सकती है कीमत

iPhone 18 Pro के प्राइस हो गए लीक, भारत में इस कंपनी के फ्लैगशिप मॉडल से कम रह सकती है कीमत

iPhone 18 Pro Price Leaked: भारत में ऐप्पल के इस अपकमिंग आईफोन की कीमत हाल ही में लॉन्च हुए Galaxy S26 Ultra से कम रह सकती है. ऐसा होने पर सैमसंग के लिए चुनौती बढ़ जाएगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Mar 2026 12:14 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 18 Pro Price Leaked: iPhone 18 Pro की लॉन्चिंग में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन इसकी कीमत लीक हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस आईफोन की कीमत हाल ही में लॉन्च हुए सैमसंग के Galaxy S26 Ultra की तुलना में कम होगी. ऐसे में न सिर्फ ऐप्पल के दीवानों की जेब पर बोझ कम आएगा बल्कि सैमसंग को भी कड़ी टक्कर मिलेगी. बता दें कि कई अपग्रेड्स के साथ आईफोन 18 प्रो को सितंबर में लॉन्च किया जाएगा.

कितनी रह सकती है कीमत?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आईफोन 18 प्रो की भारत में शुरुआती कीमत 1,34,900 रुपये रह सकती है. यह 1,39,900 रुपये वाले Galaxy S26 Ultra की तुलना में सस्ता होगा. बता दें कि पिछले कुछ समय से मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमतों के कारण कंपनियां अपने फोन महंगे कर रही हैं. ऐसे में अगर ऐप्पल अपकमिंग आईफोन को कम कीमत पर उतारती है तो यह उसके लिए एक बड़ा प्लस प्वाइंट साबित हो सकता है. बता दें कि अभी तक कीमत को लेकर केवल कयास लगाए जा रहे हैं. ऐप्पल की तरफ से इस बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है.

किन बड़ी अपग्रेड्स के साथ आएगा iPhone 18 Pro?

iPhone 18 Pro में 6.3 इंच की OLED स्क्रीन मिलेगी, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करेगी. इसमें A20 Pro चिपसेट लगा होगा, जो हैवी टास्क और मल्टीटास्किंग को आसानी से हैंडल कर लेगा. इस प्रोसेसर को 12GB रैम के साथ पेयर किए जाने की उम्मीद है. यह ऐप्पल इंटेलीजेंस को सपोर्ट करेगा. कैमरा की बात करें तो इसके रियर में 48MP के प्राइमरी लेंस वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा. ऐप्पल इस सेटअप के लिए बड़े अपर्चर वाला टेलीफोटो कैमरा टेस्ट कर रही है. इसके अलावा मेन कैमरा को वेरिएबल अपर्चर के साथ लाया जा सकता है, जो अंधेरे में भी शानदार फोटो लेने में मदद करेगा. ऐप्पल इस बार प्रो मॉडल्स को कॉफी ब्राउन, पर्पल और रेड वाइड शेड में लॉन्च करेगी.

ये भी पढ़ें-

ड्रोन हो गए पुराने! अब बन रहे हैं रोबोटिक कॉकरोच, दुश्मन के इलाके में जाकर करेंगे यह काम

Published at : 17 Mar 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS Iphone 18 Pro IPhone 18 Pro Max
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro के प्राइस हो गए लीक, भारत में इस कंपनी के फ्लैगशिप मॉडल से कम रह सकती है कीमत
iPhone 18 Pro के प्राइस हो गए लीक, भारत में इस कंपनी के फ्लैगशिप मॉडल से कम रह सकती है कीमत
टेक्नोलॉजी
ड्रोन हो गए पुराने! अब बन रहे हैं रोबोटिक कॉकरोच, दुश्मन के इलाके में जाकर करेंगे यह काम
ड्रोन हो गए पुराने! अब बन रहे हैं रोबोटिक कॉकरोच, दुश्मन के इलाके में जाकर करेंगे यह काम
टेक्नोलॉजी
बिना विस्फोट के ही दुश्मन हो जाएगा खत्म! चीन के इस आधुनिक हथियार ने बढ़ा दी अमेरिका की टेंशन, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी
बिना विस्फोट के ही दुश्मन हो जाएगा खत्म! चीन के इस आधुनिक हथियार ने बढ़ा दी अमेरिका की टेंशन, जानिए क्या है टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
लिफ्ट में आते ही क्यों गायब हो जाता है मोबाइल नेटवर्क? कारण जानकर रह जाएंगे दंग
लिफ्ट में आते ही क्यों गायब हो जाता है मोबाइल नेटवर्क? कारण जानकर रह जाएंगे दंग
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: 'डांसिंग डेथ का मारा इजरायल' ! | World War | Sansani |
Iran- Israel War: 7 हजार से ज्यादा ठिकानों पर हमले- Trump | World War | Breaking | Abp News
'इजरायल सभी मुस्लिम देशों का दुश्मन'- Iran
LPG की किल्लत से जनता परेशान?
चुनाव से पहले तबादलों के पीछे का 'असली सच' क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: '...तो वह सच्चा मुसलमान नहीं...',मुस्लिम देशों को ईरान ने भेजा ओपन लेटर, पैगंबर मोहम्मद का मैसेज भी दिया
'...तो वह सच्चा मुसलमान नहीं...',मुस्लिम देशों को ईरान ने भेजा ओपन लेटर, पैगंबर मोहम्मद का मैसेज भी दिया
हरियाणा
Haryana Politics: हरियाणा में इस फैसले ने बचा ली कांग्रेस की लाज, बड़ूी मुश्किल से जीत पाए एक राज्यसभा सीट
हरियाणा में इस फैसले ने बचा ली कांग्रेस की लाज, बड़ूी मुश्किल से जीत पाए एक राज्यसभा सीट
विश्व
400 अफगान लोगों का कातिल पाकिस्तान! तालिबान ने लगाया आरोप तो बोला- 'हमने अस्पताल पर...'
400 अफगान लोगों का कातिल पाकिस्तान! तालिबान ने लगाया आरोप तो बोला- 'हमने अस्पताल पर...'
स्पोर्ट्स
IPL में सबसे ज्यादा रन आउट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय दिग्गज शामिल, देखें टॉप 5
IPL में सबसे ज्यादा रन आउट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय दिग्गज शामिल, देखें टॉप 5
बॉलीवुड
नोरा फतेही-संजय दत्त के अश्लील गाने ‘सरके चुनर’ पर बढ़ता जा रहा बवाल, अब सूचना प्रसारण मंत्रालय को भेजी गई शिकायत
‘सरके चुनर’ गाने पर बढ़ता जा रहा बवाल, अब सूचना प्रसारण मंत्रालय को भेजी गई शिकायत
विश्व
काबुल धुआं-धुआं, PAK आर्मी की एयरस्ट्राइक पर भड़के पाकिस्तानी मंजूर पश्तीन, बोले- 'शर्म करनी चाहिए'
काबुल धुआं-धुआं, PAK आर्मी की एयरस्ट्राइक पर भड़के पाकिस्तानी मंजूर पश्तीन, बोले- 'शर्म करनी चाहिए'
जनरल नॉलेज
क्या परमाणु बम भी ले जा सकती है ईरान की सेज्जिल-2 मिसाइल, जानें कितनी मचाती है तबाही?
क्या परमाणु बम भी ले जा सकती है ईरान की सेज्जिल-2 मिसाइल, जानें कितनी मचाती है तबाही?
हेल्थ
Endometriosis Pregnancy: क्या है एंडोमेट्रियोसिस, जानें महिलाओं की फर्टिलिटी को कैसे प्रभावित करती है यह बीमारी?
क्या है एंडोमेट्रियोसिस, जानें महिलाओं की फर्टिलिटी को कैसे प्रभावित करती है यह बीमारी?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget