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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीलिफ्ट में आते ही क्यों गायब हो जाता है मोबाइल नेटवर्क? कारण जानकर रह जाएंगे दंग

लिफ्ट में आते ही क्यों गायब हो जाता है मोबाइल नेटवर्क? कारण जानकर रह जाएंगे दंग

Lift Network Problem: लिफ्ट में घुसते ही मोबाइल नेटवर्क गायब क्यों हो जाता है? यह सवाल कई लोगों को परेशान करता है. आज हम इसके पीछे का कारण लेकर आए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Mar 2026 10:28 AM (IST)
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Lift Network Problem: आप फोन पर बात करते-करते लिफ्ट में घुसते हैं और सामने से आवाज आनी बंद हो जाती है. आप फोन को कान से हटाकर देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें सिग्नल ही नहीं है. दो कदम पहले तक फोन पूरे सिग्नल दिखा रहा था, लेकिन लिफ्ट में घुसते ही अचानक क्या होता है कि मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता है और ना कॉल पर आवाज आती है और न ही मोबाइल डेटा यूज हो पाता है? यह सवाल बहुत लोगों को परेशान करता है और वो इसका जवाब जानना चाहते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि लिफ्ट में घुसते ही मोबाइल सिग्नल गायब क्यों हो जाता है.

लिफ्ट में क्यों नहीं रहता नेटवर्क?

लिफ्ट में नेटवर्क न आने की वजह इसके बनाने में यूज होने वाली निर्माण सामग्री है. इसलिए हर शहर की हर बिल्डिंग में यह दिक्कत आती है क्योंकि हर लिफ्ट को एक ही तरीके से बनाया जाता है. दरअसल, लिफ्ट शाफ्ट (जहां लिफ्ट लगी होती है) को ईंट, कंक्रीट और सीमेंट आदि से तैयार किया जाता है. यह सिग्नल की स्ट्रेंग्थ को कमजोर कर देती है. इसके बाद लिफ्ट के बॉक्स को स्टेनलेस स्टील से तैयार किया जाता है. इस पर काफी लेयिरंग भी होती है, जिसमें टाइल्स और लैमिनेट्स आदि की फिनिशिंग की जाती है. कई लिफ्ट में वालपेपर भी लगे होते हैं. ये सारी लेयरिंग मोबाइल सिग्नल को कमजोर कर देती है. इसलिए लिफ्ट से बाहर दिख रहे फुल सिग्नल लिफ्ट में आते ही गायब हो जाते हैं.

ऐसी स्थिति में क्या करें?

लिफ्ट में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है. लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही आपके मोबाइल में सिग्नल फिर से आ जाएगा. अगर लिफ्ट बीच में अटक गई है तो इंटरकॉम का यूज करें. मदद के लिए आप लिफ्ट में लगी कॉल बटन को भी यूज कर सकते हैं. 

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Published at : 17 Mar 2026 10:28 AM (IST)
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