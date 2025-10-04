घर में किसी एक स्पॉट पर ही क्यों मिलती है सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, 99% लोग नहीं जानते ये कारण

घर में इंटरनेट स्पीड मुख्य रूप से वाई-फाई राउटर पर निर्भर करती है. राउटर से निकलने वाले रेडियो सिग्नल गोलाकार तरीके से फैलते हैं. अगर राउटर किसी कमरे के कोने में रखा हो तो उसकी वेव्स दीवारों से टकराकर कमजोर हो जाती हैं. इसी कारण घर के कुछ हिस्सों में सिग्नल स्ट्रॉन्ग मिलता है और कुछ हिस्सों में बहुत कमजोर.