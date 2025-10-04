हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
घर में किसी एक स्पॉट पर ही क्यों मिलती है सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, 99% लोग नहीं जानते ये कारण

घर में किसी एक स्पॉट पर ही क्यों मिलती है सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, 99% लोग नहीं जानते ये कारण

Internet Speed: आज के समय में इंटरनेट हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है. काम हो या पढ़ाई, मनोरंजन हो या ऑनलाइन शॉपिंग सबकुछ तेज़ इंटरनेट पर ही निर्भर करता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 12:47 PM (IST)
Internet Speed: आज के समय में इंटरनेट हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है. काम हो या पढ़ाई, मनोरंजन हो या ऑनलाइन शॉपिंग सबकुछ तेज़ इंटरनेट पर ही निर्भर करता है.

आज के समय में इंटरनेट हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है. काम हो या पढ़ाई, मनोरंजन हो या ऑनलाइन शॉपिंग सबकुछ तेज़ इंटरनेट पर ही निर्भर करता है. लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि घर में हर जगह नेटवर्क एक जैसा काम नहीं करता. कभी बेडरूम में सिग्नल तेज़ मिलता है तो कभी ड्रॉइंग रूम में. कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक खास कोने या स्पॉट पर ही इंटरनेट स्पीड सबसे तेज़ मिलती है. सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए जानते हैं इस समस्या के पीछे की असली वजह.

घर में इंटरनेट स्पीड मुख्य रूप से वाई-फाई राउटर पर निर्भर करती है. राउटर से निकलने वाले रेडियो सिग्नल गोलाकार तरीके से फैलते हैं. अगर राउटर किसी कमरे के कोने में रखा हो तो उसकी वेव्स दीवारों से टकराकर कमजोर हो जाती हैं. इसी कारण घर के कुछ हिस्सों में सिग्नल स्ट्रॉन्ग मिलता है और कुछ हिस्सों में बहुत कमजोर.
घर में इंटरनेट स्पीड मुख्य रूप से वाई-फाई राउटर पर निर्भर करती है. राउटर से निकलने वाले रेडियो सिग्नल गोलाकार तरीके से फैलते हैं. अगर राउटर किसी कमरे के कोने में रखा हो तो उसकी वेव्स दीवारों से टकराकर कमजोर हो जाती हैं. इसी कारण घर के कुछ हिस्सों में सिग्नल स्ट्रॉन्ग मिलता है और कुछ हिस्सों में बहुत कमजोर.
कंक्रीट की मोटी दीवारें, लकड़ी के दरवाज़े या बड़े फर्नीचर वाई-फाई सिग्नल को रोक देते हैं. खासतौर पर अगर आपके राउटर और फोन/लैपटॉप के बीच कई दीवारें आ रही हों, तो स्पीड अपने आप कम हो जाती है. वहीं, जिस जगह पर बीच में कम अवरोध हों, वहां सिग्नल तेज़ी से पहुंचता है और इंटरनेट स्पीड ज़्यादा मिलती है.
कंक्रीट की मोटी दीवारें, लकड़ी के दरवाज़े या बड़े फर्नीचर वाई-फाई सिग्नल को रोक देते हैं. खासतौर पर अगर आपके राउटर और फोन/लैपटॉप के बीच कई दीवारें आ रही हों, तो स्पीड अपने आप कम हो जाती है. वहीं, जिस जगह पर बीच में कम अवरोध हों, वहां सिग्नल तेज़ी से पहुंचता है और इंटरनेट स्पीड ज़्यादा मिलती है.
आपके घर में मौजूद माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, टीवी, ब्लूटूथ डिवाइस और कॉर्डलेस फोन भी वाई-फाई सिग्नल को प्रभावित करते हैं. ये सभी डिवाइस रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे राउटर के सिग्नल में दखल (Interference) होता है. यही कारण है कि कुछ खास जगहों पर स्पीड बेहतर और कुछ जगहों पर बेहद खराब हो जाती है.
आपके घर में मौजूद माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, टीवी, ब्लूटूथ डिवाइस और कॉर्डलेस फोन भी वाई-फाई सिग्नल को प्रभावित करते हैं. ये सभी डिवाइस रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे राउटर के सिग्नल में दखल (Interference) होता है. यही कारण है कि कुछ खास जगहों पर स्पीड बेहतर और कुछ जगहों पर बेहद खराब हो जाती है.
अगर राउटर को घर के बीचोंबीच रखा जाए तो उसके सिग्नल हर दिशा में बराबर फैलते हैं और इंटरनेट स्पीड लगभग हर जगह ठीक रहती है. लेकिन अक्सर लोग इसे किसी एक कमरे के कोने या जमीन पर रख देते हैं. इससे सिग्नल का दायरा सीमित हो जाता है और केवल एक-दो जगह ही अच्छी स्पीड मिल पाती है.
अगर राउटर को घर के बीचोंबीच रखा जाए तो उसके सिग्नल हर दिशा में बराबर फैलते हैं और इंटरनेट स्पीड लगभग हर जगह ठीक रहती है. लेकिन अक्सर लोग इसे किसी एक कमरे के कोने या जमीन पर रख देते हैं. इससे सिग्नल का दायरा सीमित हो जाता है और केवल एक-दो जगह ही अच्छी स्पीड मिल पाती है.
घर में इंटरनेट की स्पीड सिर्फ सिग्नल पर नहीं, बल्कि इससे जुड़ने वाले डिवाइस की संख्या पर भी निर्भर करती है. अगर एक ही समय पर कई लोग स्ट्रीमिंग, गेमिंग और डाउनलोडिंग कर रहे हों तो स्पीड बंट जाती है. ऐसे में जिस डिवाइस को बेहतर सिग्नल मिल रहा हो, वहीं पर स्पीड सबसे तेज़ महसूस होती है.
घर में इंटरनेट की स्पीड सिर्फ सिग्नल पर नहीं, बल्कि इससे जुड़ने वाले डिवाइस की संख्या पर भी निर्भर करती है. अगर एक ही समय पर कई लोग स्ट्रीमिंग, गेमिंग और डाउनलोडिंग कर रहे हों तो स्पीड बंट जाती है. ऐसे में जिस डिवाइस को बेहतर सिग्नल मिल रहा हो, वहीं पर स्पीड सबसे तेज़ महसूस होती है.
राउटर को घर के केंद्रीय स्थान पर रखें. कोशिश करें कि वह ऊंचाई पर रखा जाए, जैसे अलमारी के ऊपर. मोटी दीवारों और बड़े फर्नीचर से दूर रखें. अगर घर बड़ा है तो वाई-फाई एक्सटेंडर या मेश सिस्टम का इस्तेमाल करें. राउटर को दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से थोड़ा दूरी पर रखें.
राउटर को घर के केंद्रीय स्थान पर रखें. कोशिश करें कि वह ऊंचाई पर रखा जाए, जैसे अलमारी के ऊपर. मोटी दीवारों और बड़े फर्नीचर से दूर रखें. अगर घर बड़ा है तो वाई-फाई एक्सटेंडर या मेश सिस्टम का इस्तेमाल करें. राउटर को दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से थोड़ा दूरी पर रखें.
घर में किसी एक जगह पर ही तेज़ इंटरनेट स्पीड मिलना कोई बड़ी समस्या नहीं बल्कि सिग्नल के फैलाव, राउटर की पोज़िशन और बाधाओं की वजह से होता है. अगर सही तरीके से राउटर को सेट किया जाए और ज़रूरी सावधानियां रखी जाएं तो पूरे घर में बराबर और तेज़ इंटरनेट स्पीड मिल सकती है.
घर में किसी एक जगह पर ही तेज़ इंटरनेट स्पीड मिलना कोई बड़ी समस्या नहीं बल्कि सिग्नल के फैलाव, राउटर की पोज़िशन और बाधाओं की वजह से होता है. अगर सही तरीके से राउटर को सेट किया जाए और ज़रूरी सावधानियां रखी जाएं तो पूरे घर में बराबर और तेज़ इंटरनेट स्पीड मिल सकती है.
Published at : 04 Oct 2025 12:45 PM (IST)
