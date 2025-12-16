एक खास अंदाज में जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला II मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जॉर्डन संग्रहालय तक अपनी गाड़ी में ले गए. क्राउन प्रिंस पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के वंशज हैं. सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर पोस्ट में तस्वीर साझा करते हुए पीएम मोदी ने बताया, 'महामहिम रॉयल क्राउन प्रिंस अल-हुसैन बिन अब्दुल्ला II के साथ द जॉर्डन म्यूजियम जाते हुए.'

जॉर्डन म्यूजियम का मकसद देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजना और पेश करना है. यह संग्रहालय एक लर्निंग सेंटर है जो कई दिलचस्प तरीकों से ज्ञान शेयर करता है. म्यूजियम की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, हर सेक्शन को अपडेट रखा जाता है, जिसमें गैलरी प्रदर्शनी से लेकर संरक्षण और शैक्षिक कार्यक्रम तक शामिल हैं. यह म्यूजियम जॉर्डन के इतिहास और पुरातत्व के 1.5 मिलियन सालों की इनोवेशन की कहानी प्रदर्शित करता है.

इससे पहले पीएम मोदी ने अपनी जॉर्डन यात्रा के नतीजों के बारे में बताया और कहा कि ये दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप का एक सार्थक विस्तार है. प्रधानमंत्री ने सोमवार को अल हुसैनिया पैलेस में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II से मुलाकात की, और द्विपक्षीय व्यापार को 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखने का प्रस्ताव दिया.

पीएम मोदी ने जॉर्डन के डिजिटल पेमेंट सिस्टम और भारत के यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के बीच सहयोग का भी आह्वान किया. इस यात्रा के मौके पर, दोनों पक्षों ने संस्कृति, अक्षय ऊर्जा, जल प्रबंधन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और पेट्रा और एलोरा के बीच ट्विनिंग व्यवस्था के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों (एमओयू) को अंतिम रूप दिया.

इसके बाद पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट के जरिए इस अहम मुलाकात के उद्देश्य को साझा किया. पोस्ट में लिखा, 'ये नतीजे भारत-जॉर्डन साझेदारी का एक सार्थक विस्तार हैं. नई और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में हमारा सहयोग स्वच्छ विकास, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु जिम्मेदारी के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है.'

उन्होंने आगे कहा कि जल संसाधन प्रबंधन और विकास में सहयोग दोनों देशों को संरक्षण, दक्षता और टेक्नोलॉजी में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में मदद करेगा, जिससे दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी. प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि पेट्रा और एलोरा के बीच ट्विनिंग समझौता विरासत संरक्षण, पर्यटन और अकादमिक आदान-प्रदान के लिए नए रास्ते खोलेगा.

पीएम मोदी ने कहा, 'सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (2025-2029) का नवीनीकरण लोगों के बीच संबंधों को गहरा करेगा. हमारे डिजिटल इनोवेशन को साझा करने से जॉर्डन के डिजिटलीकरण में मदद मिलेगी.' ये समझौते भारत-जॉर्डन द्विपक्षीय संबंधों और दोस्ती को बड़ा बढ़ावा देंगे.

इसके अलावा, अपनी मुलाकात के दौरान, दोनों नेताओं ने क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों और अन्य वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए. उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के महत्व को दोहराया. पीएम मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति हासिल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए भारत के समर्थन की बात दोहराई.

पीएम मोदी सोमवार दोपहर अम्मान पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने तीन देशों के दौरे की शुरुआत की. इस दौरे में इथियोपिया और ओमान भी शामिल हैं - ये सभी ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के पुराने सभ्यतागत संबंध हैं, साथ ही व्यापक समकालीन द्विपक्षीय संबंध भी हैं.

एक खास कदम उठाते हुए, जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत किया. वे किंग अब्दुल्ला II इब्न अल हुसैन के निमंत्रण पर दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं. यह पीएम मोदी की जॉर्डन की पहली पूरी तरह से द्विपक्षीय यात्रा है—इससे पहले वह फरवरी 2018 में फिलिस्तीन जाते समय जॉर्डन से होकर गुजरे थे.

