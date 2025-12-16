उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ रणनीति बननी अभी से शुरू हो गई है. भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग कैसे होगी, इको लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा खुलासा किया है.

अखिलेश ने कहा कि अब हम लोग जीतना सीख गए हैं, अब हम ही लोग जीतेंगे. कन्नौज सांसद ने कहा कि अलायंस तभी होते हैं कि एक दूसरे की मदद के लिए दूसरा दल खड़ा हो जाए. जब सब बराबर ही हो जाएंगे तो अलायंस क्यों होगा? यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि इस बार हम लोग रास्ता निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि अलायंस और मजबूत हो. सवाल सीट का नहीं बल्कि जीत का हो.

किसको मिलेगी कौन सी सीट? अखिलेश ने बताया

उन्होंने कहा कि एक भी सीट अगर कोई भी जीत सकता है तो वही लड़ाया जाएगा. यह हमने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कर के देखा है.इसका परिणाम हुआ कि बीजेपी दूसरे नंबर पर आ गई और अयोध्या में भी इलेक्शन हार गई.

इंडिया न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में अखिलेश ने कहा कि हमारा न्यू ईयर तब होगा जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार होगी, हमारे सब सेलिब्रेशन्स तब ही होंगे. उन्होंने कहा कि यूपी में कोई कम्युनल भाषा बोलेगा तो उसे यूपी स्वीकार नहीं करेगा, अयोध्या की जनता ने यह संदेश भी दिया.

'इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं लेकिन सीएम किसी को...' नीतीश कुमार पर भड़कीं इकरा हसन

अखिलेश ने कहा कि इधर हम लोग देख रहे हैं कि कफ सिरप में इतने लोगों की जान गई लेकिन मुख्यमंत्री को स्वजातीय लोगों को बचाना है. सपा चीफ ने कहा कि SIR से दूसरों के वोट कटवा रहे थे इलेक्शन कमीशन से मिलकर, लेकिन अब हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट कट गए उनके ही.

यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई मुख्यमंत्री हटा तो उसका घर गंगाजल से किसी ने धुलवाया हो.