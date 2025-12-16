हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बॉर्डर 2' की शूटिंग का किस्सा: चार दिन पहले ही सेट पर पहुंच गए थे सनी देओल, घबरा गए थे वरुण धवन

'बॉर्डर 2' की शूटिंग का किस्सा: चार दिन पहले ही सेट पर पहुंच गए थे सनी देओल, घबरा गए थे वरुण धवन

Border 2 Teaser Launch: 'बॉर्डर 2' का आज मुंबई में टीजर लॉन्च किया गया. इस इवेंट में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी सहित पूरी कास्ट मौजद रही. इस दौरान कास्ट ने शूटिंग के कई दिलचस्प वाकये शेयर किए.

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 16 Dec 2025 04:44 PM (IST)
बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर आ गया है. मुंबई में लॉन्च इवेंट में आज सनी देओल भी मौजूद रहे. पापा धर्मेंद्र के निधन के बाद ये पहला मौका है जब सनी देओल किसी इवेंट में पहुंचे. इस दौरान वो इमोशनल भी दिखे. टीजर लॉन्च के मौके पर सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी सहित पूरी स्टारकास्ट मौजूद रही. इस मौके पर कास्ट ने फिल्म और शूटिंग को लेकर कई दिलचस्प बातें बताई. 

वरुण धवन ने बताया कि शूटिंग के दौरान पहली बार जब सनी देओल ने उनका नाम लिया तो वो नवर्स हो गए. वरुण ने कहा- 'मैं बहुत सालों बाद नर्वस हुआ हूं, इमोशनल हुआ हूं. लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं सनी देओल के साथ काम कर रहा हूं. तो जेनुइनली थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने हम सबको आपके साथ काम करने का मौका दिया.' इमोशनल हुए वरुण धवन ने इसके बाद सनी देओल के पैर छुए और सनी ने उन्हें गले लगा लिया. 

बॉर्डर 2' की शूटिंग का किस्सा: चार दिन पहले ही सेट पर पहुंच गए थे सनी देओल, घबरा गए थे वरुण धवन

शूटिंग से चार दिन पहले ही सेट पर पहुंच गए थे सनी देओल
इसके बाद फिल्म की शूटिंग का किस्सा शेयर करते हुए बताया- 'मेरी शूटिंग पहले शुरू हुई थी और सनी सर अपने हिस्से की शूटिंग से करीब चार दिन पहले ही सेट पर आ गए थे. तो मैं भी हैरान था, अनुराग भी हैरान थे कि वो क्यों आ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं. और पहली बार अपने करियर में मैंने देखा कि इतना बड़ा, मेगा सुपरस्टार सेट पर आकर कुर्सी लगाकर शांति से बैठता है और शूटिंग देखता है, कुछ कहता नहीं है. उन्होंने मुझे पूरी तरह कंफर्टेबल फील कराया.'

सनी देओल को बताया अपना 'हीरो'
उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि वो सनी देओल के साथ काम कर रहे हैं. एक्टर बोले- 'जब मैंने सनी सर के साथ पहला सीन किया, पहली बार जब उन्होंने मेरे कैरेक्टर का नाम लिया तो मैं थोड़ा घबरा गया. मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया. मैं साइड में गया और अनुराग से कहा, 'ये तो बिल्कुल सनी देओल की तरह कर रहे हैं.' और अनुराग ने कहा, 'भाई, ये सनी देओल हैं, तो वैसे ही करेंगे.' मैंने कहा कि मुझे खुद को पिंच करना पड़ा, क्योंकि बचपन से ही वो मेरे हीरो रहे हैं.'

बॉर्डर 2' की शूटिंग का किस्सा: चार दिन पहले ही सेट पर पहुंच गए थे सनी देओल, घबरा गए थे वरुण धवन

वरुण ने 'बॉर्डर' के दिनों को भी याद किया. उनका कहना है कि उन्होंने 'बॉर्डर' चंदन सिनेमा में देखी थी और बहुत बार देखी थी. उन्होंने कहा- 'हम सबने देखी है. और आज उन्हें अपने सामने देखना, मैं बता नहीं सकता कि मेरे लिए वो कितना बड़ा पल था. मेरे अंदर का जो बच्चा है, वो उस दिन बहुत खुश था.'

'बॉर्डर 2' में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए वरुण धवन ने कहा- 'एक आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाना, मेजर होशियार सिंह दहिया का रोल करना, जो परमवीर चक्र विजेता हैं, यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस को यह पसंद आएगा, उनके परिवार को पसंद आएगा. लेकिन सबसे ज्यादा मैं यह चाहता हूँ कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस जब यह फिल्म देखें, और जब बच्चे यह फिल्म देखें, तो उनके मन में भी यह इच्छा जागे कि वे इस देश की आर्म्ड फोर्सेस को जॉइन करें.'

बॉर्डर 2' की शूटिंग का किस्सा: चार दिन पहले ही सेट पर पहुंच गए थे सनी देओल, घबरा गए थे वरुण धवन

'बॉर्डर 2' की स्टोरी
'बॉर्डर 2' के टीजर रिलीज होने के बाद इसकी कहानी का खुलासा भी हो गया है. टीजर में भारत-पाक युद्ध 1971 की पृष्ठभूमि पर आधारित घटनाओं की झलक दिखाई गई है. शकरगढ़ सेक्टर में धमाके, श्रीनगर के आईएएफ बेस पर घायल जवान और उत्तरी अरब सागर में नेवी की कार्रवाई, यह सब टीजर में बेहद रोमांचक तरीके से पेश किया गया है.

'बॉर्डर 2' का टीजर देखें

'बॉर्डर 2' की रिलीज डेट
बता दें कि 'बॉर्डर 2' को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. इससे पहले वो 'केसरी' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके हैं. 'बॉर्डर 2' 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है. पहले पार्ट में भी सनी देओल मुख्य किरदार में थे और इस बार भी वह लीड रोल में हैं. 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होगी.

About the author रेखा त्रिपाठी

पवन रेखा एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
Published at : 16 Dec 2025 04:40 PM (IST)
Sunny Deol Varun Dhawan Border 2
