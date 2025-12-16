बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर आ गया है. मुंबई में लॉन्च इवेंट में आज सनी देओल भी मौजूद रहे. पापा धर्मेंद्र के निधन के बाद ये पहला मौका है जब सनी देओल किसी इवेंट में पहुंचे. इस दौरान वो इमोशनल भी दिखे. टीजर लॉन्च के मौके पर सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी सहित पूरी स्टारकास्ट मौजूद रही. इस मौके पर कास्ट ने फिल्म और शूटिंग को लेकर कई दिलचस्प बातें बताई.

वरुण धवन ने बताया कि शूटिंग के दौरान पहली बार जब सनी देओल ने उनका नाम लिया तो वो नवर्स हो गए. वरुण ने कहा- 'मैं बहुत सालों बाद नर्वस हुआ हूं, इमोशनल हुआ हूं. लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं सनी देओल के साथ काम कर रहा हूं. तो जेनुइनली थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने हम सबको आपके साथ काम करने का मौका दिया.' इमोशनल हुए वरुण धवन ने इसके बाद सनी देओल के पैर छुए और सनी ने उन्हें गले लगा लिया.

शूटिंग से चार दिन पहले ही सेट पर पहुंच गए थे सनी देओल

इसके बाद फिल्म की शूटिंग का किस्सा शेयर करते हुए बताया- 'मेरी शूटिंग पहले शुरू हुई थी और सनी सर अपने हिस्से की शूटिंग से करीब चार दिन पहले ही सेट पर आ गए थे. तो मैं भी हैरान था, अनुराग भी हैरान थे कि वो क्यों आ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं. और पहली बार अपने करियर में मैंने देखा कि इतना बड़ा, मेगा सुपरस्टार सेट पर आकर कुर्सी लगाकर शांति से बैठता है और शूटिंग देखता है, कुछ कहता नहीं है. उन्होंने मुझे पूरी तरह कंफर्टेबल फील कराया.'

सनी देओल को बताया अपना 'हीरो'

उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि वो सनी देओल के साथ काम कर रहे हैं. एक्टर बोले- 'जब मैंने सनी सर के साथ पहला सीन किया, पहली बार जब उन्होंने मेरे कैरेक्टर का नाम लिया तो मैं थोड़ा घबरा गया. मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया. मैं साइड में गया और अनुराग से कहा, 'ये तो बिल्कुल सनी देओल की तरह कर रहे हैं.' और अनुराग ने कहा, 'भाई, ये सनी देओल हैं, तो वैसे ही करेंगे.' मैंने कहा कि मुझे खुद को पिंच करना पड़ा, क्योंकि बचपन से ही वो मेरे हीरो रहे हैं.'

वरुण ने 'बॉर्डर' के दिनों को भी याद किया. उनका कहना है कि उन्होंने 'बॉर्डर' चंदन सिनेमा में देखी थी और बहुत बार देखी थी. उन्होंने कहा- 'हम सबने देखी है. और आज उन्हें अपने सामने देखना, मैं बता नहीं सकता कि मेरे लिए वो कितना बड़ा पल था. मेरे अंदर का जो बच्चा है, वो उस दिन बहुत खुश था.'

'बॉर्डर 2' में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए वरुण धवन ने कहा- 'एक आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाना, मेजर होशियार सिंह दहिया का रोल करना, जो परमवीर चक्र विजेता हैं, यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस को यह पसंद आएगा, उनके परिवार को पसंद आएगा. लेकिन सबसे ज्यादा मैं यह चाहता हूँ कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस जब यह फिल्म देखें, और जब बच्चे यह फिल्म देखें, तो उनके मन में भी यह इच्छा जागे कि वे इस देश की आर्म्ड फोर्सेस को जॉइन करें.'

'बॉर्डर 2' की स्टोरी

'बॉर्डर 2' के टीजर रिलीज होने के बाद इसकी कहानी का खुलासा भी हो गया है. टीजर में भारत-पाक युद्ध 1971 की पृष्ठभूमि पर आधारित घटनाओं की झलक दिखाई गई है. शकरगढ़ सेक्टर में धमाके, श्रीनगर के आईएएफ बेस पर घायल जवान और उत्तरी अरब सागर में नेवी की कार्रवाई, यह सब टीजर में बेहद रोमांचक तरीके से पेश किया गया है.

'बॉर्डर 2' का टीजर देखें

'बॉर्डर 2' की रिलीज डेट

बता दें कि 'बॉर्डर 2' को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. इससे पहले वो 'केसरी' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके हैं. 'बॉर्डर 2' 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है. पहले पार्ट में भी सनी देओल मुख्य किरदार में थे और इस बार भी वह लीड रोल में हैं. 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होगी.