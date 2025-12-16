हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इथियोपिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं

इथियोपिया में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं

Ethiopia Currency Value: इथियोपिया में भारत के 10 हजार रुपये अच्छी पर्चेजिंग पावर रखते हैं. सही प्लानिंग के साथ यह रकम खाने, रहने और घूमने के लिए काफी हद तक पर्याप्त साबित हो सकती है.

By : निधि पाल | Updated at : 16 Dec 2025 02:21 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों कूटनीतिक मोर्चे पर सक्रिय हैं और एक बहु-देशीय विदेश यात्रा पर निकले हुए हैं. चार दिनों के इस दौरे में वह पश्चिम एशिया और अफ्रीका के तीन अहम देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा करेंगे. सोमवार को यात्रा की शुरुआत जॉर्डन से हो चुकी है. इसके बाद 16 और 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री इथियोपिया में होंगे, जबकि 17 से 18 दिसंबर तक उनका ओमान प्रवास प्रस्तावित है. ऐसे में आज इथियोपिया पहुंचने से पहले यह समझना दिलचस्प हो जाता है कि वहां भारतीय 10,000 रुपये की असली कीमत क्या बनती है.

पीएम दौरे से बढ़ी इथियोपिया की चर्चा

जॉर्डन के बाद प्रधानमंत्री मोदी का इथियोपिया पहुंचना केवल राजनीतिक संकेत नहीं है, बल्कि भारत और अफ्रीका के रिश्तों की अहम कड़ी भी है. ऐसे में आम लोगों के मन में यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि इथियोपिया जैसी अर्थव्यवस्था में भारतीय रुपये की हैसियत क्या है. खासकर ट्रैवल और खर्च के लिहाज से यह सवाल और भी दिलचस्प हो जाता है.

10 हजार रुपये की कीमत वहां कितनी

मौजूदा विनिमय दर के आसपास देखें तो भारत के 10,000 रुपये इथियोपिया की मुद्रा बिर्र में कम रकम बन जाते हैं. भारतीय रुपये की तुलना में बिर्र मजबूत माना जाता है, इसलिए यहां खर्च अपेक्षाकृत ज्यादा पड़ता है. इस वक्त भारत के 10,000 रुपये वहां 17106.16 रुपये के बराबर हैं. यही वजह है कि जो चीजें भारत में सस्ती लगती हैं, वे इथियोपिया में महंगी महसूस हो सकती हैं.

खाने-पीने में कितना खर्च

इथियोपिया अपने पारंपरिक खाने के लिए जाना जाता है. स्थानीय रेस्तरां में पारंपरिक इंजेरा, दालें और सब्जियों का भोजन बेहद किफायती दामों पर मिल जाता है. 10 हजार रुपये में आप कई दिनों तक स्थानीय खाना आराम से खा सकते हैं. वहां मीडियम लेवल के कैफे और रेस्तरां में भी यह रकम ज्यादा भारी नहीं लगती, जबकि स्ट्रीट फूड तो और भी सस्ता पड़ सकता है.

रहने का हिसाब किताब

अगर बात ठहरने की करें, तो इथियोपिया में बजट होटल और गेस्ट हाउस भारतीय पर्यटकों के लिए किफायती विकल्प हैं. 10 हजार रुपये में एक-दो रात का ठीक-ठाक होटल या कई रातों का साधारण गेस्ट हाउस मिल सकता है. लग्जरी होटल जरूर महंगे हैं, लेकिन सामान्य यात्रियों के लिए विकल्पों की कमी नहीं है.

ट्रांसपोर्ट और घूमना

स्थानीय टैक्सी, मिनी बस और सार्वजनिक परिवहन सस्ते हो सकते हैं. शहर के भीतर घूमने, बाजार देखने और ऐतिहासिक स्थलों तक जाने में ज्यादा खर्च नहीं आता है. 10 हजार रुपये में आप कई बार टैक्सी ले सकते हैं और शहर की अच्छी खासी सैर कर सकते हैं.

खरीदारी में क्या-क्या आएगा

स्थानीय बाजारों में हस्तशिल्प, कॉफी, मसाले और पारंपरिक कपड़े काफी लोकप्रिय हैं. भारतीय 10 हजार रुपये में आप यादगार तोहफे, स्थानीय कॉफी और कुछ पारंपरिक सामान आसानी से खरीद सकते हैं. यहां की कॉफी दुनियाभर में मशहूर है और इसकी कीमत भारत के मुकाबले कम लगती है.

कुल मिलाकर जेब पर असर

कुल मिलाकर देखा जाए तो इथियोपिया में भारत के 10 हजार रुपये अच्छी क्रय शक्ति रखते हैं. सही प्लानिंग के साथ यह रकम खाने, रहने और घूमने के लिए काफी हद तक पर्याप्त साबित हो सकती है. पीएम मोदी का दौरा भले कूटनीतिक हो, लेकिन आम भारतीय के लिए यह देश खर्च के लिहाज से चौंकाने वाला अनुभव दे सकता है.

Published at : 16 Dec 2025 02:21 PM (IST)
Embed widget