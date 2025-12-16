हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Cameron Green IPL 2026: 25.20 करोड़ में बिकते ही कैमरून ग्रीन के खाते से कट गए 7.2 करोड़, मिलेंगे 18 करोड़ रुपये; जानें क्या है नया नियम

Cameron Green IPL 2026: 25.20 करोड़ में बिकते ही कैमरून ग्रीन के खाते से कट गए 7.2 करोड़, मिलेंगे 18 करोड़ रुपये; जानें क्या है नया नियम

Cameron Green IPL 2026 Price: केकेआर ने आईपीएल ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरून ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा, लेकिन नए नियम के कारण ग्रीन की सैलरी में 7.2 करोड़ रुपये काटे जाएंगे.

By : शिवम | Updated at : 16 Dec 2025 04:17 PM (IST)
Preferred Sources

कैमरून ग्रीन को लेकर सभी अंदाजा लगा रहे थे कि उन्हें आईपीएल 2026 ऑक्शन में बड़ी रकम मिलेगी, हुआ भी ऐसा ही. कोलकाता नाइट राइडर्स के पर्स में सबसे ज्यादा बैलेंस था, जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा. हालांकि नए नियम के कारण ग्रीन को सिर्फ 18 करोड़ रुपये ही मिलेंगे. जानिए बाकी 7.2 करोड़ रुपये कहां जाएंगे, क्या फ्रेंचाइजी को इसका फायदा होगा?

आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन अबू धाबी में हो रहा है. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरून ग्रीन का नाम पहले सेट में था, उनसे पहले डेव्हन कॉनवे और जेक फ्रेजर-मैक्गर्क अनसोल्ड रहे थे. ग्रीन को लेकर पहले से अंदाजा था कि वह इस साल के सबसे महंगे प्लेयर बनेंगे. केकेआर के साथ चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें खरीदने के लिए पूरा जोर लगा रही थी. सीएसके उनके लिए 25 करोड़ तक पहुंच गई थी, लेकिन केकेआर ने 25.20 की बोली लगाई और उन्हें अपने दल में शामिल कर लिया.

कैमरून ग्रीन की सैलरी से कटे पैसों का क्या होगा?

कैमरून ग्रीन को सिर्फ 18 करोड़ मिलेंगे. उनकी सैलरी से 7.2 करोड़ रुपये काट लिए जाएंगे, हालांकि आईपीएल फ्रेंचाइजी के पर्स बैलेंस में से उतना ही पैसा कटेगा, जितने की बोली लगी. यानी केकेआर के पर्स से 25.20 करोड़ ही कटेगा. इसका मतलब इसका फायदा फ्रेंचाइजी को नहीं होगा.

बता दें कि बाकी की रकम बीसीसीआई द्वारा चलाए जा रहे प्लेयर वेलफेयर प्रोग्राम्स में रीडायरेक्ट की जाएगी. इसका मतलब है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ग्रीन को 18 करोड़ रुपये देगी, और बाकी 7.20 करोड़ रुपये बीसीसीआई के पास जाएंगे.

कैमरून ग्रीन आईपीएल करियर

26 वर्षीय कैमरून ग्रीन ने 2023 में आईपीएल डेब्यू किया था. उस सीजन मुंबई इंडियंस के लिए खेले 16 मैचों में उन्होंने 452 रन बनाए थे और 6 विकेट लिए थे. 2024 में वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम में शामिल हुए, उस सीजन उन्होंने 13 मैचों में 255 रन बनाए और 10 विकेट चटकाए. कोलकाता नाइट राइडर्स कैमरून ग्रीन की तीसरी आईपीएल टीम बन गई है, जिसके लिए वह आईपीएल 2026 में खेलेंगे. 

Read
Published at : 16 Dec 2025 04:06 PM (IST)
