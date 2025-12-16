तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर बहुत दिनों के बाद कांग्रेस की लाइन के साथ नजर आए. थरूर ने सरकार की तरफ से सदन में मनरेगा का नाम बदलने वाले बिल के विरोध में खुलकर अपना पक्ष रखा. मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी विधेयक को लेकर लोकसभा में चर्चा चल रही है. सदन में बोलते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि राम का नाम बदनाम न किया जाए.

सरकार ने विपक्ष के विरोध के बीच मंगलवार को लोकसभा में ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ पेश किया, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर लाया गया है.

I would like to oppose the introduction of the proposed bill, the VB–G RAM G Bill, which represents a deeply regrettable and retrograde step for our nation and for our nation’s commitment to the welfare of its most vulnerable citizens.



सदन में खुलकर बरसे शशि थरूर

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को लोकसभा में विकसित भारत-जी राम जी विधेयक 2025 पेश किए जाने का विरोध किया. उन्होंने देव आनंद की मशहूर फिल्म ‘हरे रामा हरे कृष्णा’ के एक गीत का उल्लेख करते हुए सत्तापक्ष पर कटाक्ष किया, 'देखो ओ दीवानो तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम ना करो.'

'महात्मा गांधी का राम राज्य राजनीतिक प्रोजेक्ट नहीं था'

थरूर ने कहा, 'महात्मा गांधी का राम राज्य का दृष्टिकोण कभी भी पूरी तरह से राजनीतिक प्रोजेक्ट नहीं था. यह एक सामाजिक-आर्थिक ब्लूप्रिंट था जो गांवों को मजबूत बनाने पर आधारित था. ग्राम स्वराज में उनका अटूट विश्वास उस दृष्टिकोण का मुख्य हिस्सा था.'

शशि थरूर ने दावा किया कि मूल अधिनियम में राष्ट्रपिता का नाम रखकर इस गहरे जुड़ाव को स्वीकारा गया था कि सच्ची रोजगार गारंटी और तरक्की जमीनी स्तर से ही होनी चाहिए, जो सबसे आखिरी व्यक्ति को सबसे पहले रखने के उनके सिद्धांत को दिखाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी का नाम हटाना विधेयक से उसके नैतिक आधार और ऐतिहासिक वैधता को छीनना है.

थरूर का कटाक्ष, 'देखो दीवानों ये काम न करो...'

थरूर ने सत्तापक्ष पर कटाक्ष करते हुए फिल्म 'हरे रामा हरे कृष्णा' के एक गीत की यह पंक्ति बोली, 'देखो ओ दीवानो तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम ना करो.'