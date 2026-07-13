INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: 'हमारे पूर्वज एक' और 'तुम भी हिंदू'... आखिर कब तक सुनेगा मुसलमान, 'घरवापसी' से दिक्कत क्या?

Explained: 'हमारे पूर्वज एक' और 'तुम भी हिंदू'... आखिर कब तक सुनेगा मुसलमान, 'घरवापसी' से दिक्कत क्या?

Indian Muslims Diverse Genetic Origin: प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक, 79% भारतीय मुसलमानों का कहना है कि वे ऐसे माहौल में रहना चाहते हैं जहां वे अपनी धार्मिक पहचान को खुलकर जी सकें.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 13 Jul 2026 06:41 PM (IST)
Preferred Sources

बाबा रामदेव ने 12 जुलाई 2026 को दिल्ली में एक कार्यक्रम में बयान दिया, 'हमारे पूर्वज एक ही हैं. हम सबका DNA भी एक है.' सुनने में भले ही एकता और भाईचारे का संदेश लगे, लेकिन जब यह बात मुसलमानों को कही जाती है, तो इसका विरोध किसी एक वजह से नहीं, बल्कि इतिहास, पहचान, राजनीति और आस्था के कई जटिल सवालों से जुड़ा है. दूसरी ओर एक तंज और है- 'घरवापसी'. यह सवाल अपने आप में जितना सीधा लगता है, इसकी तहें उतनी ही गहरी हैं. आइए एक्सप्लेनर में जानते हैं कैसे...

बाबा रामदेव ने मुसलमानों और पूर्वजों पर क्या कहा?

बाबा रामदेव ने कहा कि 'भारत में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज एक ही हैं. हिंदू हों या मुसलमान, सबका DNA एक जैसा है.' उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों को यह मान कर लेना चाहिए कि उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे और बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया.

रामदेव ने मुसलमानों को टारगेट करते हुए कहा, 'हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से किसी को डरने की जरूरत नहीं है. हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य-वैदिक थे, यह बात हमारे सामने ही लिखी हुई है. उनके इस बयान की कई मुस्लिम संगठनों और धार्मिक नेताओं ने तीखी आलोचना की.'

इस बयान पर लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, 'मुसलमान न तो डरते हैं और न ही घबराते हैं, क्योंकि वे अल्लाह की इबादत करते हैं. हमने हमेशा धर्म के आधार पर भेदभाव का विरोध किया है.'

आखिर मुसलमानों को इस बयान से दिक्कत क्यों है?

मुसलमानों की इस विरोध की 5 बड़ी वजहें हैं, जिन्हें डेटा और रिसर्च के साथ समझना जरूरी है:

1. धार्मिक पहचान का सवाल

इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद को आखिरी नबी माना जाता है और उन्हें अल्लाह का आखरी संदेशवाहक कहा जाता है. मुसलमान अपनी धार्मिक पहचान को पैगंबर मोहम्मद और इस्लामी परंपरा से जोड़ते हैं. मुसलमानों से जब उनसे कहा जाता है कि 'तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे' तो यह उनकी मौजूदा धार्मिक पहचान को गौड़ बनाने की कोशिश जैसा लगता है. एक तरह से यह कहना कि 'तुम असल में हिंदू हो, बस भूल गए हो' उनकी आस्था पर सीधा हमला है.

प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक, 79% भारतीय मुसलमानों का कहना है कि वे ऐसे माहौल में रहना चाहते हैं जहां वे अपनी धार्मिक पहचान को खुलकर जी सकें.

2. घर वापसी का सता रहा डर

बाबा रामदेव का यह बयान अकेला नहीं है. यह एक बड़ी विचारधारा का हिस्सा है जिसे 'घर वापसी' कहा जाता है. प्यू रिसर्च सेंटर की 2021 की रिपोर्ट 'रिलीजन इन इंडिया: टोलरेंस एंड सेग्रिगेशन' के मुताबिक, भारत में 99% मुसलमान अपनी धार्मिक पहचान को बहुत जरूरी मानते हैं. जब बार-बार यह कहा जाता है कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे तो मुसलमानों को लगता है कि यह उनके धार्मिक परिवर्तन के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश है.

बीते कुछ सालों में कई राज्यों में बने धर्मांतरण विरोधी कानूनों के साथ मिलाकर देखें तो यह आशंका और गहरी हो जाती है. सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) के 'रिलीजन सर्वे इंडिया' के मुताबिक, 45% मुसलमानों को लगता है कि उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरा मंडरा रहा है.

3. इतिहास का अलग-अलग नजरिया

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बाबा रामदेव का बयान भारत के इतिहास को सिर्फ एक नजरिए से देखने की कोशिश है, जबकि हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल है. भारत में इस्लाम कई रास्तों से आया. अरब व्यापारी केरल के तट पर सातवीं सदी में ही आ चुके थे, सूफी संतों ने अपने संदेश से लाखों दिल जीते, और हां, कुछ मामलों में शासकों के प्रभाव से भी धर्मांतरण हुआ.

मुसलमानों का इतिहास को लेकर अपना नजरिया है. मुसलमानों के लिए उनके पूर्वज वो हैं जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के संदेश को अपनी मर्जी से कबूल किया, न कि कोई ऐसा समूह जो 'असल में हिंदू' था. इस तरह का बयान उनके पूर्वजों की धार्मिक यात्रा और आस्था का अपमान करने जैसा लगता है.

4. DNA और जेनेटिक्स का गलत इस्तेमाल

बाबा रामदेव ने अपने बयान में DNA का हवाला दिया, लेकिन साइंस की मानें तो DNA कभी धर्म नहीं बताता. जेनेटिक्स धर्म और आस्था के बीच फर्क नहीं कर सकता. हां, भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों का जेनेटिक मेकअप काफी हद तक एक जैसा है, लेकिन यह बात सभी भारतीयों पर लागू होती है यानी हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सब पर.

नेचर जर्नल में 2009 में छपी 'डायवर्स जेनेटिक्स ओरिजिन ऑफि इंडियन मुस्लिम: एविडेंस फ्रॉम ऑटोसोमल एसटीआर लोसी' स्टडी ने भारतीय मुसलमानों के DNA में गहराई से झांक कर देखा. नतीजतन, भारतीय मुसलमानों की जेनेटिक बनावट बहुत विविधतापूर्ण है. इसमें ईरान, मध्य एशिया और अरब क्षेत्र से आए जीनों का भी साफ मिश्रण है.

इंडियन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स की स्टडी के मुताबिक, भारतीय मुसलमानों का DNA स्थानीय आबादी से काफी मिलता-जुलता है, लेकिन इसमें मिडिल ईस्ट और मिडिल एशिया का भी कुछ अंश है. जब DNA साइंस को तोड़-मरोड़कर यह कहा जाता है कि 'देखो, तुम तो हिंदू ही हो' तो यह साइंस का गलत इस्तेमाल है.

5. राजनीतिक माहौल और डर

यह पूरा विवाद एक ऐसे समय में हुआ है जब देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चरम पर है. CSDS के ही एक अन्य सर्वे के मुताबिक, 60% से ज्यादा मुसलमानों को लगता है कि पिछले कुछ सालों में उनकी स्थिति पहले से खराब हुई है.

'सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ हेट (CSO हेट)' 2025 रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में देश में नफरत फैलाने वाली कुल 1,161 घटनाएं दर्ज की गईं. इनमें से 98% घटनाएं सीधे तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाकर की गई थीं. इन नफरती भाषणों का मुख्य एजेंडा अक्सर यही होता था कि मुसलमानों को बाहरी या विदेशी संतान बताकर उनकी भारतीयता पर सवाल उठाया जाए.

सेंटर फॉर द एनालिसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेज इन एशिया (CARDA) की रिसर्च बताती है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषणों में साल 2014 के बाद तेज उछाल आया है. ऐसे माहौल में जब बाबा रामदेव जैसी शख्सियत कहती है कि 'तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे' तो मुसलमान इसे सिर्फ एक धार्मिक बयान नहीं, बल्कि उनकी पूरी पहचान, संस्कृति और आस्था पर हमले की तरह देखते हैं.

साइंस और इतिहास का असल सच क्या है?

AIIMS की 'जेनेटिक स्टडी इंडियन मुस्लिम' रिसर्च के मुताबिक, भारतीय मुसलमानों का जेनेटिक पूल मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का ही है. इसका मतलब है कि सदियों पहले उनके पूर्वजों ने वाकई इस्लाम धर्म अपनाया था.

JNU में इतिहास के प्रोफेसर डॉ. नदीम रिजवी कहते हैं, 'इसका यह मतलब कतई नहीं निकलता कि वे असल में हिंदू हैं और आज भी हिंदू ही रहना चाहिए. आपके पूर्वज क्या थे, यह बात आज आपकी धार्मिक पहचान को अमान्य नहीं करती. यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे यह कहना कि आपके पूर्वज गुफाओं में रहते थे, इसलिए आपको आज भी गुफा में ही रहना चाहिए. सभ्यता और समाज बदलते हैं, लोग अपनी मर्जी से नए विचार और आस्थाएं अपनाते हैं.'

निचोड़: पूरे विवाद का सबसे बड़ा सबक क्या?

बाबा रामदेव के इस बयान पर मुसलमानों को जो दिक्कत है, उसकी जड़ में एक ही बात है कि अपनी मौजूदा धार्मिक पहचान के लिए सम्मान की कमी का एहसास. यह बयान भले ही एकता का संदेश देने की कोशिश करता हो, लेकिन इसका तरीका एक पक्ष की पहचान को दूसरे में मिलाकर खत्म करने वाला है.

एकता और भाईचारे की शुरुआत किसी के अतीत की जड़ें खोजने से नहीं, बल्कि उसकी वर्तमान आस्था, पहचान और संवैधानिक अधिकारों का पूरा सम्मान देने से होनी चाहिए. यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सबक है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 13 Jul 2026 06:41 PM (IST)
Tags :
Baba Ramdev Khalid Rasheed Firangi Mahali Indian Muslims UP NEWS TRENDING CSDS MUSLIMS Muslim Ancestor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बच्चे विदेश में सेटल, पत्नी से तलाक...नोएडा के सिलिकॉन सिटी सोसाइटी के बंद फ्लैट में बुजुर्ग की लाश मिलने पर हड़कंप
बच्चे विदेश में सेटल, पत्नी से तलाक...नोएडा के सिलिकॉन सिटी सोसाइटी के बंद फ्लैट में बुजुर्ग की लाश मिलने पर हड़कंप
इंडिया
'मम्मी, दरवाजा बंद करके मेरे साथ...', 6 साल के मासूम के साथ घिनौना काम, सुनकर दंग रह गए परिजन, जानिए मामला
'मम्मी, दरवाजा बंद करके मेरे साथ...', 6 साल के मासूम के साथ घिनौना काम, सुनकर दंग रह गए परिजन
इंडिया
नागालैंड में बड़ा धमाका! असम राइफल्स के काफिले के पास IED ब्लास्ट, एक जवान शहीद, 4 घायल
नागालैंड में बड़ा धमाका! असम राइफल्स के काफिले के पास IED ब्लास्ट, एक जवान शहीद, 4 घायल
इंडिया
राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' की एक महीने का रिपोर्ट कार्ड, कोटा से देहरादून तक कैसे की तैयार जमीन?
राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' की एक महीने का रिपोर्ट कार्ड, कोटा से देहरादून तक कैसे की तैयार जमीन?
Advertisement

वीडियोज

Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
E20 Petrol का Confusion! क्यों बढ़ गई Premium Petrol की Demand? #e20petrol #autolive
Gold Price Crash: सोने-चांदी के दामों में भयंकर गिरावट! खरीदने का सबसे सही मौका? ABPLIVE
Bollywood News: आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का जमावड़ा, ग्लैमर ने लूटी महफिल (13.07.26)
DR. Aarambhi: 🤨Aarambhi और Dhruv के ठुमके देख Vishwas को लगी मिर्ची, रखी पैनी नज़र! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-US Trade Deal: क्या भारत ने यूएस के साथ जल्दबाजी में डील से किया इनकार? दावे पर आया पीयूष गोयल का जवाब
क्या भारत ने यूएस के साथ जल्दबाजी में डील से किया इनकार? दावे पर आया पीयूष गोयल का जवाब
बिहार
Veena Manvi: तेज प्रताप यादव की उम्मीदवार वीणा मानवी को कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत मिली
तेज प्रताप यादव की उम्मीदवार वीणा मानवी को कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत मिली
इंडिया
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
क्रिकेट
पाकिस्तान की राह पर टीम इंडिया, दोस्ती, पर्ची वाले खिलाड़ियों का हो रहा सेलेक्शन? इस कारण डूबी नैया
पाकिस्तान की राह पर टीम इंडिया, दोस्ती, पर्ची वाले खिलाड़ियों का हो रहा सेलेक्शन? इस कारण डूबी नैया
बॉलीवुड
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
विश्व
क्या अब छिड़ने वाला है विश्व युद्ध? US के साथ ईरान के बढ़ते तनाव के बीच रूस ने तेहरान भेजा अपना ‘डूम्सडे’ प्लेन
क्या अब छिड़ेगा विश्व युद्ध? US-ईरान के बढ़ते तनाव के बीच रूस ने तेहरान भेजा अपना डूम्सडे प्लेन
विश्व
Explained: इंसानी करतूत से लेकर नेताओं के बयान! कैसे हजारों सालों तक इकट्ठा करेगा 'अर्थ ब्लैक बॉक्स', कयामत के बाद कौन खोलेगा?
इंसानी करतूत से लेकर नेताओं के बयानों तक! कैसे हजारों सालों तक इकट्ठा करेगा 'अर्थ ब्लैक बॉक्स'?
शिक्षा
Government Medical Colleges: AIIMS ही नहीं, इन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी मिलता है शानदार करियर का मौका
AIIMS ही नहीं, इन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी मिलता है शानदार करियर का मौका
ENT LIVE
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
ABP NEWS
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
ABP NEWS
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
ABP NEWS
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
Embed widget