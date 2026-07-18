Gmail यूजर्स ध्यान दें! सिर्फ एक सेटिंग बदलते ही Spam में जाना बंद हो जाएंगे जरूरी Emails

Tech Tips: जीमेल आज के समय में लोगों के सबसे जरूरी चीजों में से एक हो चुका है. ऑफिस से लेकर बैंक तक के जरूरी मेल आपको जीमेल के जरिए मिलते हैं. लेकिन अक्सर देखा गया है कि कुछ ईमेल अपने आप ही स्पैम में चले जाते हैं. इससे कई बार लोगों को जरूरी मेल समय पर नहीं दिख पाते हैं या फिर मिस हो जाते हैं. लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बाद आपको सभी मेल इनबॉक्स में दिखने लगेंगे और स्पैम में नहीं जाएंगे.

Spam में क्यों जाते हैं जरूरी ईमेल

जानकारी के अनुसार, Gmail में अब एक एआई फीचर मौजूद है जिसे स्पैम फिल्टर कहा जाता है. ये फीचर संदिग्ध और फर्जी ईमेल की पहचान करने का काम करता हैं. हालांकि कई बार यह सिस्टम गलती से सही ईमेल को भी Spam मान लेता है. ऐसा तब हो सकता है जब ईमेल किसी नए पते से आया हो, उसका कंटेंट प्रमोशनल जैसा लगे या पहले उसी तरह के ईमेल को Spam मार्क किया गया हो.

इस्तेमाल करें Filter

जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी खास व्यक्ति या कंपनी के ईमेल अक्सर आपके पास आते हैं तो उनके लिए Gmail Filter बनाना आपके लिए काफी बेहतर साबित होगा. इसके लिए सबसे पहले कंप्यूटर पर Gmail खोलें और सर्च बार में मौजूद Show search options आइकन पर क्लिक करें.

अब यहां पर From वाले बॉक्स में संबंधित ईमेल एड्रेस दर्ज करें और Create filter पर क्लिक करें. अब Never send it to Spam ऑप्शन को चुनें. आखिरी में फिर से Create filter पर क्लिक कर दें. अब उस ईमेल एड्रेस से आने वाले मैसेज सीधे इनबॉक्स में पहुंचेंगे.

कैसे वापस मिलेगा ईमेल

आपको बता दें कि अगर आपका कोई जरूरी ईमेल Spam में पहुंच गया है तो उसे आसानी से वापस इनबॉक्स में ला सकते हैं. इसके लिए कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा.

कंप्यूटर पर Gmail खोलें.

इसके बाद बाईं तरफ More पर क्लिक करके Spam फोल्डर खोलें.

अब जिस ईमेल की जरूरत है उसे खोलें.

अब ऊपर दिखाई देने वाले Not spam ऑप्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद Gmail आगे उसी ईमेल एड्रेस से आने वाले मैसेज को पहचानने लगेगा और उनके Spam में जाने की संभावना कम हो जाएगी.

मोबाइल ऐप में कैसे करें सेटिंग

आज ज्यादातर लोगों के स्मार्टफोन में भी Gmail खुला रहता है. मोबाइल ऐप में फिल्टर बनाने का ऑप्शन फिलहाल उपलब्ध नहीं है. हालांकि Spam में पहुंचे ईमेल को सही कैटेगरी में वापस भेजा जा सकता है. इसके लिए Gmail ऐप खोलें और Spam फोल्डर में जाएं. अब यहां संबंधित ईमेल खोलें और ऊपर दिए गए तीन डॉट्स पर टैप करें. अब Report not spam या Not spam का ऑप्शन चुनें.

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