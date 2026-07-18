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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीeSIM वाला फोन बेचने से पहले जरूरी हैं ये काम, सिर्फ फैक्ट्री रिसेट से नहीं बनेगी बात

eSIM वाला फोन बेचने से पहले जरूरी हैं ये काम, सिर्फ फैक्ट्री रिसेट से नहीं बनेगी बात

eSIM Phone Selling Tips: अगर आपके पास ई-सिम वाला फोन है और आप इसे बेचने की तैयारी कर रहे हैं तो एक खास बात का ध्यान रखना जरूरी है. इसके बिना बड़ा नुकसान हो सकता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 18 Jul 2026 07:22 AM (IST)
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  • ई-सिम वाले फोन बेचते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी।
  • फोन से डेटा बैकअप लें, सभी अकाउंट से लॉग-आउट करें।
  • ई-सिम प्रोफाइल को बेचे जाने वाले फोन से हटाना अनिवार्य है।
  • ई-सिम ट्रांसफर या डिलीट कर ही फोन को फैक्ट्री रीसेट करें।

eSIM Phone Selling Tips: अब फोन से कॉल और मैसेज करने के लिए फिजिकल सिम कार्ड की जरूरत खत्म हो गई है. कई मॉडल अब ई-सिम सपोर्ट के साथ आते हैं. इनमें आपको फिजिकल सिम कार्ड डालने की जरूरत नहीं होती. अमेरिका की बात करें तो ऐप्पल यहां बिकने वाले सारे आईफोन में केवल ई-सिम सपोर्ट देती है. ई-सिम के कई फायदे हैं, लेकिन अगर आप ई-सिम वाले फोन को बेच रहे हैं तो आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. नॉर्मल फोन की तरह फैक्ट्री रिसेट कर आप काम नहीं चला सकते. 

सबसे पहले ई-सिम के बारे में जानें

फिजिकल सिम में एक प्री-प्रोग्राम्ड फिजिकल कार्ड को फोन में बने एक स्पेशल स्लॉट में इन्सर्ट करना पड़ता है. ई-सिम को ऐसे किसी स्लॉट की जरूरत नहीं होती. इसमें एक इम्बेडेड सिम कार्ड (eSIM) में नेटवर्क क्रेडेंशियल डाउनलोड किए जाते हैं. एक बार डाउनलोड होने के बाद ये परमानेंट फोन पर रहते हैं. ई-सिम को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है और यह फोन के IMEI नंबर से लिंक रहती है, जिससे सेफ्टी मजबूत होती है. 

फोन को बेचने से पहले कर लें ये काम

अपना पुराना फोन बेचने से पहले कुछ काम करने जरूरी हैं. भले ही आप फिजिकल सिम वाला फोन बेच रहे हैं या ई-सिम वाला, सबसे पहले डेटा बैकअप ले लें. आजकल फोन में पर्सनल और फाइनेंस डिटेल्स समेत सारा जरूरी डेटा स्टोर होता है. इसलिए इसका बैकअप लेना जरूरी है. बैकअप होने पर डेटा डिलीट होने की टेंशन नहीं रहेगी. इसी तरह फोन में स्टोर सोशल मीडिया, बैंकिंग और दूसरी ऐप्स के अकाउंट लॉग-आउट कर दें. इससे जब आप नए फोन में इन ऐप्स में लॉग-इन करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी. इसके अलावा आप बेहतर वैल्यू के लिए फोन की रिपेयरिंग भी करवा सकते हैं. 

ई-सिम वाला फोन बेचते समय जरूरी है यह काम

इन सारे कामों के अलावा अगर आप ई-सिम वाला फोन बेच रहे हैं तो आपको एक और काम करना पड़ेगा. यह फोन बेचने से पहले अपने ई-सिम प्रोफाइल को जरूर हटा दें. क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फैक्ट्री रिसेट करने से यह रिमूव हो जाएगा. इसलिए पहले अपने ई-सिम प्रोफाइल को नए फोन में ट्रांसफर कर लें. इसके बाद इस प्रोफाइल को डिलीट कर फोन को फैक्ट्री रिसेट कर दें. इससे आपका डेटा, सेटिंग्स, फाइल्स और ई-सिम आदि सब किसी दूसरे के हाथों में जान से बच जाएंगे. यही चीजें फिर आपको नया फोन सेटअप करने में मदद करेंगी.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 18 Jul 2026 07:22 AM (IST)
Tags :
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