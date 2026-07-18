eSIM वाला फोन बेचने से पहले जरूरी हैं ये काम, सिर्फ फैक्ट्री रिसेट से नहीं बनेगी बात

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ई-सिम वाले फोन बेचते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी।

फोन से डेटा बैकअप लें, सभी अकाउंट से लॉग-आउट करें।

ई-सिम प्रोफाइल को बेचे जाने वाले फोन से हटाना अनिवार्य है।

ई-सिम ट्रांसफर या डिलीट कर ही फोन को फैक्ट्री रीसेट करें।

eSIM Phone Selling Tips: अब फोन से कॉल और मैसेज करने के लिए फिजिकल सिम कार्ड की जरूरत खत्म हो गई है. कई मॉडल अब ई-सिम सपोर्ट के साथ आते हैं. इनमें आपको फिजिकल सिम कार्ड डालने की जरूरत नहीं होती. अमेरिका की बात करें तो ऐप्पल यहां बिकने वाले सारे आईफोन में केवल ई-सिम सपोर्ट देती है. ई-सिम के कई फायदे हैं, लेकिन अगर आप ई-सिम वाले फोन को बेच रहे हैं तो आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. नॉर्मल फोन की तरह फैक्ट्री रिसेट कर आप काम नहीं चला सकते.

सबसे पहले ई-सिम के बारे में जानें

फिजिकल सिम में एक प्री-प्रोग्राम्ड फिजिकल कार्ड को फोन में बने एक स्पेशल स्लॉट में इन्सर्ट करना पड़ता है. ई-सिम को ऐसे किसी स्लॉट की जरूरत नहीं होती. इसमें एक इम्बेडेड सिम कार्ड (eSIM) में नेटवर्क क्रेडेंशियल डाउनलोड किए जाते हैं. एक बार डाउनलोड होने के बाद ये परमानेंट फोन पर रहते हैं. ई-सिम को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है और यह फोन के IMEI नंबर से लिंक रहती है, जिससे सेफ्टी मजबूत होती है.

फोन को बेचने से पहले कर लें ये काम

अपना पुराना फोन बेचने से पहले कुछ काम करने जरूरी हैं. भले ही आप फिजिकल सिम वाला फोन बेच रहे हैं या ई-सिम वाला, सबसे पहले डेटा बैकअप ले लें. आजकल फोन में पर्सनल और फाइनेंस डिटेल्स समेत सारा जरूरी डेटा स्टोर होता है. इसलिए इसका बैकअप लेना जरूरी है. बैकअप होने पर डेटा डिलीट होने की टेंशन नहीं रहेगी. इसी तरह फोन में स्टोर सोशल मीडिया, बैंकिंग और दूसरी ऐप्स के अकाउंट लॉग-आउट कर दें. इससे जब आप नए फोन में इन ऐप्स में लॉग-इन करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी. इसके अलावा आप बेहतर वैल्यू के लिए फोन की रिपेयरिंग भी करवा सकते हैं.

ई-सिम वाला फोन बेचते समय जरूरी है यह काम

इन सारे कामों के अलावा अगर आप ई-सिम वाला फोन बेच रहे हैं तो आपको एक और काम करना पड़ेगा. यह फोन बेचने से पहले अपने ई-सिम प्रोफाइल को जरूर हटा दें. क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फैक्ट्री रिसेट करने से यह रिमूव हो जाएगा. इसलिए पहले अपने ई-सिम प्रोफाइल को नए फोन में ट्रांसफर कर लें. इसके बाद इस प्रोफाइल को डिलीट कर फोन को फैक्ट्री रिसेट कर दें. इससे आपका डेटा, सेटिंग्स, फाइल्स और ई-सिम आदि सब किसी दूसरे के हाथों में जान से बच जाएंगे. यही चीजें फिर आपको नया फोन सेटअप करने में मदद करेंगी.

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