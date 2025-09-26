दुनिया में किस देश के पास है सबसे खतरनाक मिसाइल, ऐसी तकनीक जिससे बड़े-बड़े देशों के छूट जाते हैं पसीने

रूस का RS-28 Sarmat (जिसे मीडिया में कभी-कभी "Satan II" कहा जाता है) एक सुपर-हेवी ICBM है बहुत भारी, लंबी रेंज वाला और बड़े पेलोड के साथ. इसकी रेंज और विरियता इतनी है कि यह दुनिया के किसी भी कोने को निशाना बना सकता है और एक ही लॉन्च में कई वारहेड (MIRV) या हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन ले जा सकता है. इसकी खासियतों के कारण इसे अधिकांश विशेषज्ञ बेहद सक्षम और खतरनाक मानते हैं.