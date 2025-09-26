एक्सप्लोरर
दुनिया में किस देश के पास है सबसे खतरनाक मिसाइल, ऐसी तकनीक जिससे बड़े-बड़े देशों के छूट जाते हैं पसीने
Most Dangerous Missile: युद्ध के दौरान आपके पास कितनी खतरनाक मिसाइल है यह बहुत मायने रखता है.
युद्ध के दौरान आपके पास कितनी खतरनाक मिसाइल है यह बहुत मायने रखता है. ऐसे में पूरी दुनिया में कुछ ऐसी मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं जिनकी तकनीक और क्षमता काफी खतरनाक है. साथ ही ये दूर-दूर तक निशाना भी आराम से लगा सकते हैं. अब अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात करें तो ये रूस के पास है. दरअसल, रूस का RS-28 Sarmat, रूसी हाइपरसोनिक वाहन Avangard, चीन का DF-41 और अमेरिका/ब्रिटेन का Trident II (D5) फेमश मिसाइल माने जाते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 26 Sep 2025 07:48 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
दुनिया में किस देश के पास है सबसे खतरनाक मिसाइल, ऐसी तकनीक जिससे बड़े-बड़े देशों के छूट जाते हैं पसीने
टेक्नोलॉजी
8 Photos
सिर्फ इन 6 देशों के पास है खुद का GPS सिस्टम! पूरी दुनिया है इनके भरोसे, स्मार्टफोन से लेकर मिसाइल तक को करते हैं कंट्रोल
टेक्नोलॉजी
5 Photos
इस एक डिवाइस को लगाने के बाद दोगुनी हो जाएगी Wifi की स्पीड, सेकेंडों में डाउनलोड हो जाएंगी मूवीज
टेक्नोलॉजी
7 Photos
इन 5 देशों में भारत से भी सस्ता मिल रहा iPhone 17, जानिए कितने रुपये की होगी बचत
टेक्नोलॉजी
7 Photos
अब AI ढूंढेगा आपके लिए परफेक्ट जोड़ी, Meta में आया नया फीचर, जानिए कैसे करेगा काम
टेक्नोलॉजी
7 Photos
दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन किस देश के पास है? ऐसी तकनीक जिससे छूट जाते हैं दुश्मन के पसीने
टेक्नोलॉजी
6 Photos
मोबाइल यूजर्स की मौज! अब पूरे महीने मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 2GB डेटा, कीमत 200 रुपये से भी कम
टेक्नोलॉजी
5 Photos
ChatGPT से महिला ने कमाएं 1.32 करोड़ रुपए, जानिए क्या सच में AI से कमाया जा सकता है इतना पैसा
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका के साथ क्या खिचड़ी पका रहा पाकिस्तान, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में ट्रंप से मिले शहबाज और मुनीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
अकबर के इस नवरत्न का बेटे सलीम ने क्यों कराया कत्ल? बाप ने मौत तक माफ नहीं किया
क्रिकेट
हांफते-हांफते फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, बांग्लादेश को 11 रन से हराया, अब भारत से खिताबी मुकाबला
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
दुनिया में किस देश के पास है सबसे खतरनाक मिसाइल, ऐसी तकनीक जिससे बड़े-बड़े देशों के छूट जाते हैं पसीने
टेक्नोलॉजी
8 Photos
सिर्फ इन 6 देशों के पास है खुद का GPS सिस्टम! पूरी दुनिया है इनके भरोसे, स्मार्टफोन से लेकर मिसाइल तक को करते हैं कंट्रोल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion